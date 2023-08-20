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孩子為何失去專注力？抽絲剝繭找出原因

聯合新聞網／ 媽媽寶寶
（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
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【文╱曾清祥】

暑假來臨，診所也迎來專注力檢測與評估的旺季。很多家長雖然感到擔憂，但篩檢出來的結果通常都在平均值範圍內，並沒有偏離常模，看起來很像注意力不足過動症的孩子，但可能有很多不同的因素在干擾著他們平常的行爲表現。因此，我們的工作是協助家長排除一些可能不會影響小孩行為的因素，同時提供衛教，教導家長適當的改善方法與建議。

戒吃甜食是第一個建議

在生活習慣中，最常被提出來討論的是食用甜食。根據研究，體內血糖的波動很大，雖不會造成認知跟行爲問題，但的確會影響小孩的專注跟情緒。後來的研究更發現，其實更多是因為糖果裡有很多添加物、化學物質，被認為更有可能是加重相關衝動、過動、不專心行為的主因。因此，戒吃甜食就變成門診的第一個建議。

善用3C．陪伴是必須

另一個現代生活很難避免的就是使用3C產品，久而久之，也容易加重小孩不專心的症狀。

我並不是一個完全反對3C產品的醫師，像我們家小孩，在小學二年級時，iPad已是被學校要求的標準配備了。不過，3C產品對於這類小孩的最大影響是沒有互動，只有單一方向的資訊輸入。此外，3C產品的聲光效果很精彩，但學校的學習內容並不都如此引人入勝，往往就會讓小孩覺得無趣，看起來不專心。

所以，我常給家長的建議是：不是不能用，但你要充分的陪伴他使用。大約10~15分鐘可以暫停一下，然後想辦法跟小孩互動。不妨問他剛剛看的內容，也可問他對故事情節或人物角色的感覺。甚至讓他回想是不是曾經在別的地方看過同樣的東西？這樣都能改善3C產品對專注力所帶來的不良影響。當然，如果非必要，減少或不使用3C產品，對兒童專注力的發展會是更有效果的。

而在行爲上，我們比較關心這類小孩的是其實他有可能有些社交互動障礙，比方說有自閉症類型光譜症狀特質（ASD）的孩子，他比較難融入團體生活，在教室內也比較難守規矩，有很多的固執行爲，常常會干擾老師教學。

這類小孩有時候看起來就是動來動去不專心、常常插話、不排隊，會讓老師誤以爲有專注力的問題。臨床上常常發現這其實是ASD共病ADHD，處理上可能就會建議要進行治療。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

感覺統合．缺乏刺激

另一個常見的行為問題，是感覺統合。孩子常坐在椅子上不停地動來動去，轉來轉去，手在桌上不斷摸來摸去，甚至會一直去摸同學或有其他的身體接觸。

在學校裡，他常常到處衝撞，可能造成很多意外的傷害。實際上，這些行為都是他在尋求感覺刺激，當他得到滿足後才會停止，這樣的情況看起來也相當不專心。

事實上，每個小孩對於感覺刺激的需求不同。又因疫情期減少活動，所以這方面的問題變得更明顯。我會建議家長多帶小孩從事戶外活動，爬高爬低刺激本體感覺，玩溜滑梯盪鞦韆刺激前庭覺，並在公共場所接觸不同的聲音，可以降低小孩的敏感程度，避免太容易受到驚嚇。

在草地、泥土、石子地等地方讓小孩去踩踏、摸索，也可以降低他們觸覺的尋求。當然，對於嚴重的孩子，我們仍然建議尋求專業的感覺統合治療與訓練來幫助他們。

以口呼吸．可能造成構音問題

此外，臨床上也常發現有一個結構上的問題，會影響這類專注力邊緣的孩子，那就是口呼吸！

很多小孩因過敏或常感冒，鼻子長期不通，必須藉由嘴巴來呼吸——空氣大進大出，氣體沒辦法充分進行交換，血氧濃度會較低，而且無法從鼻腔黏膜得到調節心跳、血壓等物質，會讓生命徵象波動大，令孩子焦躁不安。當睡眠時自律神的功能不理想，交感神經沒辦法減弱休息，小孩打呼、磨牙，甚至半夜警醒。睡眠品質變得不好，起床後也會昏昏沉沉，無法專心……

同時，這類小孩因為口呼吸，所以舌頭的動作變得不靈活，也常合併有構音的問題。常常在四、五歲時帶來看專注力的問題，年紀再大一點，又被老師說有講話不清楚的情況。所以，我們在門診都會一起評估，如果有這種現象，會提早給予家長建議：比如可洗鼻子保持暢通，練習從鼻子呼吸，甚至做口部及舌頭肌肉的運動，從而改善小孩的不專心行為，效果也相當不錯。

這類專注力不良邊緣的小孩，其影響因素是多元的，需要多方面的觀察和了解，抽絲剝繭地去找出問題，才能更精準地協助他們改善自身的狀況，並且更好地發展和進步。

※原文刊載於2023年08月號《媽媽寶寶》438期。

※原文連結 https://www.mombaby.com.tw/articles/9927848

※延伸閱讀

10種專注力訓練方法，親子一起有效提升專注力

【曾清祥專欄】特殊兒父母的修煉之路，崩潰、擔憂與心疼，從來沒少過

【更多內容都在2023年08月號《媽媽寶寶雜誌》；訂閱媽媽寶寶雜誌電子版

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