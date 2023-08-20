寶寶睡覺竟然也會打呼 難道是呼吸道出問題了嗎？正確了解原因 不要自己嚇自己！
【文／游品姍 採訪諮詢／衛生福利部雙和醫院兒科部專任主治醫師汪小芹】
「打呼」不只出現在成人身上，即便是新生兒也有可能會發生，但是對於新手爸媽們來說，卻是一件令人憂心的事情，紛紛擔心「寶寶打呼」是否是因為呼吸道異常，甚至是有呼吸不順的問題？
嬰幼兒出現打呼（又稱「打鼾」）的狀況，通常是由於鼻腔內堆積了分泌物、鼻水等等，在沒有清理的情況下，就容易發生打呼。衛生福利部雙和醫院兒科部專任主治醫師汪小芹表示，基本上，兩歲以前的嬰幼兒若有打呼的情形，會隨著成長而消失，家長不用太過憂心。
寶寶打呼常見4原因
造成嬰幼兒打呼的原因有很多，常見成因包括：咽喉結構異常、扁桃腺、腺樣體肥大都有可能，對此，汪小芹醫師有以下說明：
1.鼻軟骨發育未全
兩歲以前的嬰幼兒因鼻道較狹窄，稍有分泌物囤積就易產生鼻塞的聲音，但這些分泌物都是屬於正常的代謝，是由於寶寶的鼻腔較小，所以當空氣在其中流通時，就容易有明顯的聲音，不過，隨著年紀增長，鼻道愈寬厚，打呼狀況就會自然地消退。
2.嗆奶
寶寶嗆奶時，奶水可能會流入鼻腔中，當鼻腔內的分泌物變多時，呼吸聲也會更大，這時只要暫停喝奶，或是等到他們打噴嚏排除異物之後，問題就解決了。
3.鼻腔內有異物
6個月大的嬰兒，會開始用手抓取物品進而不小心放入鼻腔內，如家長發現他們突然有打呼的狀況時，可先檢查鼻子內是否有異物，一旦發現建議直接前往耳鼻喉科處理，避免造成鼻黏膜受傷。
適度清理鼻腔．維持呼吸道暢通
當寶寶的呼吸聲有雜音，甚至是因為鼻腔有過多的分泌物而引起打呼時，父母可適度地幫他們清理鼻腔，讓孩子能有暢通的呼吸與良好的睡眠。
汪小芹醫師建議，家長可利用剛洗浴結束的狀態下，幫嬰兒清理鼻腔；或是也可選擇拿取濕熱的棉花棒，深入鼻腔0.5～2公分處，將乾燥的鼻屎及分泌物清乾淨。6個月大時，則可開始利用溫和的吸鼻器吸取鼻腔分泌物。
汪小芹醫師特別提醒，爸媽不用一聽到嬰幼兒的呼吸雜音或打呼就清鼻腔，適度清潔才是正確的做法。
觀察寶寶睡眠品質很重要
若是有軟喉症問題的寶寶，汪小芹醫師表示，六個月大以上的嬰兒會翻身後，若自己側睡或趴睡的姿勢，會讓舌頭不致過度垂阻擋呼吸道，降低打呼的頻率或聲音，至於還未滿六個月大的嬰兒，則不建議趴睡。
此外，兩歲以前的孩子若是屬於過敏性體質，相關症狀大多會表現在皮膚上，其實家長並不用特別擔心會因為有過敏的反應，而導致出現過敏性鼻炎，進而有打鼾的狀況。
假設寶寶出現打呼的情形，爸媽可觀察平時他們的睡眠品質、日常狀態，評估是否為正常。
※原文刊載於2023年08月號《媽媽寶寶》438期。
※原文連結 https://www.mombaby.com.tw/articles/9927743
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