哺乳常見QA輕鬆解決！享受與寶寶最親「泌」的距離

【文／Tiffany 採訪諮詢／國際認證泌乳顧問暨國健署母乳哺育種子講師林雅涵（咪咪老師）】

哺乳，是媽媽與生俱來的能力，也是最引以為傲的事。不過，多數媽媽在哺乳這條路上，卻走得跌跌撞撞，舉凡哺餵姿勢、塞奶、奶水不足等困擾，不斷打擊媽媽們的信心。

為了幫助媽媽能夠順利踏上哺乳之路，特別請專家說明哺乳常見問題的解決之道，盼提升各位媽媽的自信心，好好享受這段最親「泌」的時刻！

Q1：產前發現有乳汁分泌 我該怎麼做？

早在孕期階段，乳房已悄悄在準備乳汁了！國際認證泌乳顧問暨國健署母乳哺育種子講師林雅涵提到，約在懷孕16～22週，不少媽咪的乳頭會有搔癢感，或是發現些許奶垢，甚至是分泌初乳，這些都屬正常現象，「這時如果自行擠奶，容易引起宮縮，建議媽咪在洗澡時，使用紗布巾溫和清潔即可，如有脹痛感，可採用冷敷方式。」

若不適症狀無法得到緩解，則建議尋求婦產科醫師或是泌乳專業相關護理師處理，評估是否需要進行超音波檢查，了解問題的源頭。

Q2：產後多久會分泌乳汁？

產後應儘早讓寶寶吸奶，是刺激乳汁分泌的重要關鍵。林雅涵老師指出，剛生產完的前一兩天，雖然會感覺胸部軟軟的，有些媽媽感覺不到脹奶，但其實寶寶吸得到乳汁。

一旦媽媽生完，即可開始練習親餵，能促使泌乳激素及催產素濃度上升，進而分泌更多的奶水，供給寶寶食用，而愈早開始哺餵，也有助於未來哺乳更加順利。

Q3：衝奶量的黃金期？

「早接觸、早刺激、早哺餵」是成功哺餵母乳的要訣；「正確餵、多多餵」更是衝奶量的關鍵。

林雅涵老師建議，應把握產後一個月內的黃金期，儘可能早點讓寶寶熟悉乳房，且依照寶寶的需求頻繁地餵奶或擠奶，當乳房時常接收到「需要工作」的訊息，它就會積極製造乳汁，奶量將能慢慢提升，也能有效維持泌乳。

Q4：如何確定寶寶有喝到母乳？

林雅涵老師建議，可以從一些細節來觀察，包含寶寶在含乳時是否有吞嚥的動作，媽媽也會清楚聽到寶寶吞奶水的聲音，倘若寶寶已經吃飽，有些寶寶會因為睡著而把嘴巴鬆開，有些就算嘴巴含著，但雙手會是放鬆狀態，「更重要的是，媽媽的乳房會從腫脹狀態變得柔軟，這表示奶水有被移出。」

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

Q5：發現塞奶當下如何處理？

「乳汁的移出過程，乳腺管會往乳暈匯集，從乳頭排出，如果發生塞奶，先檢查乳頭是否有奶垢、水泡或受傷結痂。」

林雅涵老師表示，一般媽媽會認為，塞奶有硬塊，會努力想把硬塊推鬆，「其實較建議的做法是，媽媽先沿著硬塊往前找到乳暈周圍，摸摸看是否有無痘痘般的突起物，找到後先進行乳暈放鬆的動作，等到乳暈附近明顯變鬆後，晃動乳房讓乳汁往前乳暈方向移動，再進行手擠乳、親餵或是使用吸乳器。」

建議媽媽要溫柔對待乳房，以免造成乳房組織受傷而有「草莓奶」，甚至是乳腺炎的發生。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

Q6：乳頭受傷 如何降低哺餵時的疼痛感？

寶寶含乳的不正確，親餵就容易讓媽媽的乳頭受傷，有些媽媽因為痛而不敢親餵，也擔心傷口是否會影響寶寶的吸吮感受。

林雅涵老師提到，乳頭受傷後能不能繼續親餵？完全取決於媽媽的感覺，倘若痛感沒那麼強烈，就能繼續餵，再藉由一些正確的哺餵姿勢，來降低不適感，除了常見的生物哺育法，也建議採用橄欖球式，將寶寶夾在媽媽的腋下，媽媽的手肘來撐住寶寶的頭、頸、背部，讓寶寶靠近媽媽，有助於降低親餵的疼痛感。

※原文刊載於2023年08月號《媽媽寶寶》438期。

※原文連結 https://www.mombaby.com.tw/articles/9927783

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