【兩性療癒信箱】不被負向情緒拉著走 從網路世界重新認識自我

【文／筋肉媽媽】

最近，台灣的Metoo事件愈演愈烈，各種負面消息也總是環繞在大眾的生活中，不過，有人發現嗎？在瀏覽這些新聞時，無形中，其實也帶來了負向的情緒……

常常關注新聞與社群的人，請留意是否有因為這些負面資訊，心情開始變得動盪不安，不論是過度憤慨、焦慮、難過……只要當情緒過了與理性脫鉤的邊界，就會漸漸變成慢性壓力，日漸摧殘自己。

人類的情緒是很容易因為群體氛圍而被煽動起來，加上大數據的演算法，只要曾經關注、點閱過的新聞都會隨著現階段發生的社會議題，持續被推播，不管優劣、不論理性與否，各種消息都會呈現到我們的面前，一旦過度接受各式負向內容時，容易使情緒凌駕於理智之上，這屬於群眾心理學，失去了判斷能力，便是身心失衡的開始。

別過度沉溺於負向消息

有社會責任感很重要，但請不要讓自己的正義感，成為了他人賣弄議題的武器，也不需要被催化到「過度共感」，很多時候，那些討論度極高的新聞議題跟自身的關聯性，其實不大。

請好好觀察自己是否中了這樣的毒，有些時候，群眾被煽動後的心理狀態，似乎跟「宗教狂熱」也十分類似。倘若常翻閱這些消息，並沒有讓自己的身心狀態變得更好，為什麼還一直要讓自身處於這樣不好的情緒當中？

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

順著風向走．不見得就是合群

生活中都有許多的不愉快，當自己無法好好排除時，就很容易會透過新聞、八卦話題與潮流議題來發洩情緒，把怒意與怨念發洩在這些時事的討論中，表面上好像有了良好的情緒抒發，但內裡所有的觀念與想法，卻已在無意識下被這些話題和媒體內容綁架。

回歸到現實生活中，自己的生活品質沒有提升，該有的問題也沒有得到被解決，被煽動與帶起的只有高昂情緒，譬如Metoo。

最近只要點閱新聞，就會覺得全台灣都在Metoo，好像每個男人都是豬哥，凡是生了女兒，她們就很容易遇到危險，女孩在這樣的環境中長大充滿著各種危機。

但是別忘了，當Metoo成為能帶動點閱率的話題時，所有需要靠網路維生的人，不論自己有沒有觀點、是否有過一樣的傷痛，這時，都會很想藉此插一腳。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

適時斷開負面連結．遠離無形傷害

事件發生後，有人私訊我的粉專，詢問我為什麼對於最近的新聞事件默不作聲，也完全沒有發布相關文章，在他們的記憶中，以前我也曾遭受過嚴重的傷害，為什麼這時候反而不說話？

這是因為我已經寫過了，而書寫出來的目的，是為了能夠面對創傷與自我療癒，既然在那段時間已經得到了一定程度的治療與康復，後來的我也愈過愈好，身心狀態也逐步改善中，為什麼現在就得為了社會正義，再次掀起自己的傷疤？

因為知道再次揭開傷口，只會對自己造成傷害，所以我選擇不共感、冷漠對待社會關注的話題，說穿了，人生只有自己能負責，我選擇漠視那些過度帶動負面情緒的消息，專注於自我想要提升的部分。

如果你發現自己常常被新聞與社群議題搞到焦慮、情緒高亢，請適度斷開這些媒體的連結，不要影響到真實的生活與心情，因為那都是無形中的慢性傷害，不可忽視。

※原文刊載於2023年07月號《媽媽寶寶》437期。

※原文連結 https://www.mombaby.com.tw/articles/9927489

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