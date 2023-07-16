超能量水晶魔法幫你育兒神助攻 讓孩子乖乖聽話遠離負能量

【文／Vicky】

水晶的能量見仁見智，但是為了讓孩子更乖巧、保平安，真的不妨一試呢！

比起黃金、鑽石，由自然精華匯聚而成的水晶，具有的神祕力量，更加吸引人，尤其每一顆水晶都擁有自己的紋理與特性，以及本身才有的獨特能量。

除了裝飾效果，也有不少人透過水晶的能量來調整平衡身心，它就像是一個充滿正能量的人，只要與之長久相處，自然而然就能感到愉悅熱情的氛圍，進而幫助你遠離負能量。

小孩也適合「玩」水晶

單純天真的孩童氣場，與水晶自然的能量可以說是相輔相成，與大人相比，挑選上更是簡單許多，除了要選擇適合的種類，不妨選擇寓意美好的水晶，為孩子帶來滿滿的祝福。

究竟，親愛寶貝適合哪幾款水晶？以下六種水晶推薦給爸媽。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

白水晶：淨化身心 敏感的孩子超適合

白水晶能夠平衡人體能量，而且清純通透、晶瑩透亮的白水晶，能夠產生最純淨、最平穩的能量，非常適合用來淨化身心、釋放壓力。

配戴白水晶手鍊可以有效幫助小孩緩解壓力，尤其有些孩子一到人多的地方容易情緒不佳，這時候，白水晶就可以派上用場。

黃水晶：提升注意力 就靠它來加持

寓意正面的黃水晶，小孩配戴的話，除了增加自信心，更有助提升專力。

除此之外，黃色光對應太陽輪，對孩子腸胃消化系統有一定的幫助，能漸漸改善人的身體機能，同時對舒緩腸胃疾病好處多多，對挑食的孩子也有幫助。

粉水晶：適合內斂害羞的小孩

最容易入門的就是粉水晶，顏色柔軟可愛，最容易擄獲小朋友的心！

小孩配戴在身上，能讓他們驅散內心的煩躁心態，讓心情平和開心起來，非常適合於比較內斂害羞的小孩呢。

黑曜石：避邪擋煞 保護孩子出入平安

黑曜石具有強勁的能量，用來避邪再適合不過了。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

或容易招來負能量的小寶貝，不妨試試黑曜石手鍊，或黑曜石吊墜都是很好的護身符，可以逢凶化吉，帶來好運氣。

海藍寶：幫助孩子的表達能力、語言能力

清透晶瑩的海藍寶，就像有色珠寶讓人愛不釋手！

配戴海藍寶石能夠讓孩子加強自信，而且海藍寶相應人體七輪中的喉輪，能提升孩子的表達能力、語言能力與領悟力，同時具有改善呼吸系統的效果。

螢石：多彩色澤 提升創造力必備

螢石是款能量強大的水晶，可以強化人體脈輪中的眉心輪及頂輪的功效，有助讓孩子從小培養創造力。

配戴螢石能幫助頭腦清晰、專注集中的，也能夠啟發創作力呢！尤其是個性急躁的孩子，不妨配戴螢石來安撫他急躁衝動的情緒。

※原文刊載於2023年07月號《媽媽寶寶》437期。

※原文連結 https://www.mombaby.com.tw/articles/9927376

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