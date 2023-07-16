Lyla林珈安 打造屬於自己的幸福國度

【文／游品姍 攝影／Hedy Chang 髮型化妝／寇瑞 服裝造型／Kathy Hsu 影音／煒喆視覺影像工作坊】

還未親眼見到林珈安之前，精緻、漂亮、懂得生活情趣，是我們從社群媒體上認識她的第一印象；初見後，一身休閒打扮的她出現在攝影棚中，卸掉了那一層神祕面紗，訪談中，林珈安細膩的言語、與孩子相處的點滴、談起事業時堅毅的面龐……每一句話都洋溢著對生活的熱忱與認真，讓我們看到了她藉由多元身分的轉變，展現出截然不同的魅力與光彩。

曾為女子團體「Roomie」成員的林珈安，除卻歌手身分之外，還是一名演員，此外，極具設計、時尚天賦的她，在2016年憑一己之力創立飾品品牌──「LOVED」。

2018年與同為事業夥伴的另一半結婚後，分別於2020年及2022年生下大兒子Eli與小兒子Ism，升格為人母的她，並沒有因為人生的轉變，忘卻自己一直努力的方向，反而因為多了母親這層身分，而更有動力往目標前進。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

重新認識生命的意義

「在我以前的人生規劃中，是沒有結婚、生小孩這一塊的，所以一直覺得自己會很晚生小孩跟結婚，甚至也有可能就一直談戀愛，也不會有一個對象。」

原本對人生有著種種安排與構想，卻在父親病逝後，有了大轉彎，林珈安曾經於採訪中分享，「父親在她的生命中不僅是親人，也是人生導師，更讓她學會了『家』的意義」也因此更觸動到她心底建立家庭與邁入婚姻的渴望。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

全身心投入愛好．讓想像不再是空話

林珈安的飾品品牌「LOVED」最早從網路電商起家，隨著品牌發展愈來愈好，也讓她萌生了想要將品牌風格，與大家有更近距離接觸的念頭。2020年，林珈安不懼疫情造成的市場低迷與風險，砸重金打造風格獨樹一幟的品牌旗艦店，正式將「LOVED」帶到大眾的視野中。

「創立品牌這件事，真的非常辛苦，要讓品牌走得長久更不容易。我真的是從品牌最初的網站架設開始做、包括皮革挑選、縫製產品、甚至是廣告宣傳，每一個環節都實際接觸參與，直到現在也是。因為親力親為許多事，確實品牌的經營佔掉我很多時間。因爲讓品牌能走得長久才是最終目標，我不想讓它只是曇花一現。」

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

人生中的每一個選擇．都該由自己決定

或許是自身在經營品牌的緣故，林珈安的教育方式也十分有一套，「去便利商店，我就會規定自己拿一樣東西，然後也會告訴他只能選一樣，實際表現給他看，他會比較好接受。」此時，林珈安的經紀人君怡在一旁補充，「他們都會給予孩子選擇權，不會干涉他的決定，哥哥Eli的衣服也都是由他自己挑選。」

看到我們詫異的目光，林珈安接著說，「可能是因為做品牌的緣故，我會覺得很多事情應該要自己做選擇，因為其實很多大人也不太會做決定這件事，但是有自己的思考能力很重要。」

為自己而堅持．為熱愛而努力

許多產後媽媽都會擔心在生下寶寶後，身材無法恢復成孕前的模樣，對此，身為演藝工作者的林珈安也不例外，「第一胎剛生完的時候確實有嚇到，因為生完的肚子還是像懷孕四個月一樣，那時候才真的意識到，如果再放任下去真的會很恐怖。」

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

林珈安坦言在生完Eli時，確實有一點關於身材焦慮的憂鬱，不過，那時的她同時忙於旗艦店的開幕，根本沒有時間容許自己停下腳步，「我覺得就不用跟別人比較，這樣的壓力會很大，只要心理不生病比較重要。」

如今的林珈安，有身為藝人的專業素養，也有身為KOL的獨到眼光，還有身為創業家的品質堅持，更有身為一位母親的溫柔與細膩，在多重宇宙大放異彩的她，也沒有忘記「林珈安星球」上的自我，仍然盡情閃耀著自己，在各個宇宙間，繼續為所有的「愛」而前進。

※原文刊載於2023年07月號《媽媽寶寶》437期。

※原文連結 https://www.mombaby.com.tw/articles/9927493

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