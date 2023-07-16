不被天才迷思綁架！尊重與理解．從九大氣質向度掌握教養密碼

【文／游品姍 採訪諮詢／亞東醫院精神科主治醫師林育如】

孩子有與生俱來的氣質，沒有一定的好與壞，在寶寶還不懂表達、理解爸爸媽媽的意思時，可以藉由科學的分析，去判斷他們大致的先天性格偏向，以掌握與他們溝通的通關密碼。

所謂孩子的「氣質」，指的是寶寶對內在或者外在刺激的反應展現，從嬰兒出生不久即可發現這些特質。美國精神科醫師湯瑪士和兒童心智科醫師切斯，將「天生氣質」分成九大類，父母可藉由「九大氣質向度」的量表評估，幫助了解孩子。

亞東醫院精神科主治醫師林育如指出，寶寶的先天氣質並不等同於個性，因展現個性的人格特質是經由後天的互動，跟本身氣質交互作用下產出的結果，天生的氣質並不一定會直接決定小孩長大後的行為和個性。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

不同氣質各有優缺點

針對「九大氣質向度」的分類跟行為表現，林育如醫師有以下說明：

1.活動量

藉由寶寶一整天的身體活動量程度，來判斷是屬於好動或是文靜的孩子。

活動量高的小孩會用大動作的肌肉來行動；活動量低的群體，會習慣用細動作進行小操作，比方說拼拼圖、玩積木等，但並不能因此以一概全，也有較好動的孩子能靜下心來做安靜的遊戲，所以通常會針對寶寶大部分的活動量評估。

2.規律性

指的是孩子日常中的作息是否規律、可預測。有規律性的群體，生理時鐘固定，較不會被環境變動影響；規律性低，相對來說無法預知其作息時間，沒有一定的生活模式。

3.趨避性

小孩在面對新的人事物時，會主動關心、感到好奇，或是退縮、不敢靠近。趨性的人，可快速接受新的情境，也能輕易地和陌生人打成一片；避性者易感害羞，喜愛舊的衣服、玩具。

4.適應度

在面對生活的變動時，接受時間的「長短」。適應度高的人能快速接受改變，反之，對於變動的情形較不能輕易接受，甚至產生排斥。

5.反應強度

在情緒表達上，是激烈，還是溫和，或者不好察覺。反應強烈的人對內外刺激會有明顯表現，心情激動時會有大動作；較低者對外在感應弱，難以覺察情緒。

6.情緒本質

在日常生活中正向或者負向的心情比例。正面情緒占多數時，能樂觀以對；負面情感較多時，會常顯現出不好的表情。

7.堅持度

孩子進行一項活動時，當遇到阻礙時會持續進行或是中斷放棄。堅持度高遇到挫折不易放棄，個性較為固執己見；堅持度低在面對失敗時容易停滯不前，較無主見。

8.注意力分散度

當受到外在刺激後，是否易被干擾，影響本來的活動目標。專注力集中的人，不易被外圍環境轉移注意力；專注力低的孩子，在受到外在刺激後，無法專心。

9.反應閾

對於外界聲光、氣味、音量等物理刺激，必須達到多大程度時，孩子會有所反應，以及在人際關係中察言觀色的能力。反應閾低者，易被周圍環境影響，產生焦慮、不安的情緒；反應閾高者，對外在感應少，不易察覺事物的變化。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

幼兒自控能力差．爸媽需更有耐心

對於小小孩來說，額葉的功能尚且發育未完全，自我調節能力本身就比較差，當寶寶的情緒處在非常強烈的情緒中時，其實並無法靜下心來接收其他的訊息。

家長必須要等到孩子的情緒發洩完之後，才有可能在安穩的情境下，聆聽父母的表達，了解爸媽想傳達的意思。

※原文刊載於2023年07月號《媽媽寶寶》437期。

※原文連結 https://www.mombaby.com.tw/articles/9927487

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