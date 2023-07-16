【哺乳心樂園】我的奶量真的夠雙胞胎喝嗎？身為三寶媽的泌乳顧問教你調整適合的哺餵方式

【文╱呂筱涵醫師】

通常照顧一個新生兒已經不容易，更何況要同時照顧雙胞胎，甚至三胞胎！身為育有雙胞胎的三寶媽，希望能與各位家長分享一些關於哺乳的醫學實證與自身經驗談。

以前覺得雙胞胎或是多胞胎沒那麼常見，但是現在的狀況不然，經常在嬰兒室同時有兩到三組以上的雙胞胎出現，其中，多胞胎妊娠的發生率增加歸因於兩個主要因素：一是產婦高齡化，自然受孕時多胞胎的機率因而上升；二為人工生殖技術的進步。

多胞胎媽媽的疑問．奶量是否夠雙胞胎喝？

多胞胎媽媽對哺乳的常見疑問是：「我的奶量真的夠雙胞胎喝嗎？」

依照身體泌乳的供需原理，多胞胎媽媽在孕期及產後的荷爾蒙刺激下，應該能產生足夠的奶量給予寶寶們。但基於上述種種狀況，還有媽媽照顧寶寶上的辛勞，確實有可能會讓奶量往下掉，此時若沒有專業人員協助或是後援協助照顧寶寶，最終真的有可能導致母乳供應不足。

以我個人的經驗而言，產前一定要先想好產後照顧的安排（例如：是否要請育嬰假，是否有家人可以協助照顧或是要找保母），以及參加產前課程，學會哺乳及照顧相關知識。

生產後，建議各位媽媽在產後初期先不要想太多複雜的問題，先專注在眼前的事情，按照寶寶們的飢餓訊號儘量給予親餵刺激乳腺，對身體乳房下訂單，當我們身體知道「哇！我們有這麼多母乳的需求啊！」就會趕緊製造乳汁，增加泌乳量。

即使母嬰分離．先用手擠奶再嘗試親餵

倘若一開始寶寶有狀況需要住進病房，造成母嬰分離，也要提醒媽媽使用正確手擠奶的方式，擠出乳汁，等寶寶們回到身邊，再開始嘗試親餵的方式。即使一開始不順利，也不要太氣餒，可以先增加肌膚接觸時間，再慢慢嘗試親餵。如果過程中遇到狀況，建議尋求國際認證泌乳顧問IBCLC介入協助。

照顧多胞胎的原則是儘量讓孩子們作息規律且相近，彼此之間不要差異太大，免得會讓照顧者疲於奔命。以哺乳來說，等親餵上手了，也能試試看讓雙胞胎同時含乳，嘗試雙邊橄欖式或是生物滋養法，或是一邊搖籃式，一邊橄欖式。

親餵可能是媽媽最省事省時的方式，省去擠奶和洗奶瓶和擠乳器的時間及心力，所以，我很鼓勵雙胞胎媽媽嘗試親餵，進而乳房雙邊同時餵奶，這是屬於雙胞胎媽媽獨享的甜蜜時光。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

哺餵方式沒有正確答案．依照自身狀況調整

每個家庭狀況都不同，可能有人家裡有不只兩個孩子需要照顧或是需要返回職場，請大家依照自身家庭及工作狀況調整哺餵的方式，這是沒有標準答案的。

如果真的自身母乳不足，可考慮部分母乳和部分配方奶，分配每位寶寶親餵的時間，或是將擠出的母乳平均分給寶寶們，讓每位寶寶都喝到母乳，一人一半或是輪流親餵或瓶餵，都是很好的方法。請媽媽依照自身的狀況及人力配置，選擇最適合自己和寶寶們的方式，不要做過多的設限。

乳汁分泌量較多．小心乳腺炎

多胞胎媽媽也要更注意自己的身心狀況，因為乳汁分泌量有可能較單胞胎媽媽多，就要小心塞奶或乳腺炎的問題，請按照自身脹奶的訊號或是寶寶飢餓訊息移出乳汁，以避免因為奶量較多一直沒有適時移出，而造成乳腺組塞或是更嚴重的乳腺炎。

多胞胎媽媽也更容易有產後憂鬱症，因此，身邊的家人及醫療人員需要多注意這些辛苦的母親，給予支持及適當的介入。

成為雙胞胎母親是個甜蜜的負擔，一開始的照顧的確很辛苦，非常需要家人的協助。現在看到兩個孩子們平安健康的長大，就會覺得這一切都是非常值得的，這是屬於雙胞胎家庭的雙倍甜蜜！

※原文刊載於2023年07月號《媽媽寶寶》437期。

※原文連結 https://www.mombaby.com.tw/articles/9927484

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