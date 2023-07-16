鼻涕要吸 方法要對 購買吸鼻器「一認二看三會用」 居家常備及時緩解寶寶鼻塞之苦

【文／李藹芬 採訪諮詢／恩主公醫院小兒科主治醫師許登欽 資料提供／食藥署】

寶寶流鼻涕、鼻塞，看似平常，卻因為容易讓寶寶吃不好、睡不好，而使父母感到困擾。寶寶不像成人能夠自行擤鼻涕，因此，要怎麼幫寶寶把鼻涕引流出來，可說是為人父母必修課程之一。雖然可藉助吸鼻器，但必須正確使用，才能真正緩解寶寶的不適。

流鼻水或鼻涕是感冒或過敏的常見症狀，但所造成的不舒服不容小覷！特別是寶寶，很可能因為鼻涕塞住鼻腔，而改用嘴巴呼吸，導致無法好好喝奶；也可能在晚上哭鬧不休而難以入睡，連帶影響父母夜無好眠，相信為寶寶鼻塞感到困擾的父母不在少數。

由於鼻塞造成喝奶困難，奶量自然減少，再加上睡不好，往往令父母擔憂「孩子長不好」，他補充，「睡眠品質不好，造成孩子白天精神不濟，無法集中精神又常被誤以為過動」，所以，如何幫寶寶清理鼻涕就成了育兒的重要任務。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

居家自備吸鼻器．及時緩解寶寶不適

過往，不少父母習慣帶寶寶到耳鼻喉科就醫，因為耳鼻喉醫師會用器具幫寶寶吸鼻涕，當原本流不出的濃鼻涕被吸出後，鼻塞的狀況立刻有明顯改善。後來，部分兒科診所也提供了吸鼻涕的服務。

然而，鼻涕會不斷產生，不可能在寶寶一有鼻塞就跑診所吸鼻涕，況且診所也有休診時間，因此，愈來愈多父母在家中自備吸鼻器，隨時可因應寶寶的需要，幫寶寶把鼻涕吸出來。

吸鼻器原理為利用負壓將鼻涕從鼻腔吸出來，依據產生的負壓方式不同，可居家使用的吸鼻器主要分為手動式及電動式，皆屬於第一等級醫療器材。

根據食藥署說明，手動式吸鼻器較常見的有按壓式或口吸式，體積較小且方便攜帶，但吸力較弱且不容易消毒清洗；電動式吸鼻器則是靠電力驅動幫浦產生吸力，通常可產生較大的吸力。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

使用吸鼻器注意事項

通常洗澡後、睡前或是鼻涕量累積太多的時候，適度地幫寶寶吸出鼻涕，即能改善呼吸及睡眠品質。但這項照顧寶寶的利器必須正確使用，才能發揮價值。許登欽醫師提醒，使用時應注意以下事項：

1.先確定原因寶寶鼻塞是因為鼻涕太多，還是黏膜脹造成。如果吸不出鼻水，可能就是黏膜腫脹，不宜再用吸鼻器。

2.吸鼻涕時，要把寶寶固定好，以免寶寶掙扎受傷。

3.使用電動式吸鼻器要從最小吸力開始，慢慢反覆少量吸取，一次吸取約三秒鐘，勿求快速強力抽吸而傷害到鼻腔黏膜，同時，可減少吸力對耳膜的負擔以降低不適感。

4.吸鼻器效能除了負壓的強弱之外，吸頭是否與鼻孔密合也大有關係，選擇吸頭可與鼻孔密合以產生有效負壓，卻又不會過度深入鼻道而傷到黏膜的吸鼻器。吸頭的位置應置放在鼻道中央且不接觸到鼻黏膜。

5.鼻涕黏稠不易抽吸時，可先給寶寶吸加熱潮濕的空氣，如：洗澡過後。稀釋鼻涕後再使用吸鼻器。或者先用生理食鹽水三至五滴到鼻腔中，使鼻涕不那麼黏稠，較好抽吸。

6.一旦寶寶顯出疼痛表情或有流血，應立即停止操作。

※原文刊載於2023年07月號《媽媽寶寶》437期。

※原文連結 https://www.mombaby.com.tw/articles/9927485

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