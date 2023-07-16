寶寶行李沒帶齊？不得不終止妊娠的4種常見情況 依週數決定引產方式

【文／Tiffany 採訪諮詢／台北慈濟醫院婦產科主治醫師邵芷萱】

順利懷孕並生產，是每個孕媽咪的心願，然而，有時遇到某些狀況，不得不必須忍痛終止妊娠，進行流產或引產。

究竟面臨哪些狀況必須提前放棄胎兒？孕媽咪的心理又該如何調適？由於臨床上發生的案例不在少數，值得有所了解。

選擇終止妊娠的方式主要分為兩種：催生和引產。台北慈濟醫院婦產科主治醫師邵芷萱說明，催生與引產是指胎兒生產方式的不同，「催生是孕婦在孕後期已經出現產兆，但因子宮頸不夠成熟或子宮收縮強度不夠無法讓產程繼續，醫師會使用催生點滴或塞劑，以加速產程；而引產則可能發生在孕期任何階段，產兆還沒出現，但因胎兒或母體狀況，必須終止妊娠，醫師須以人工方式誘發產兆，進而把胎兒娩出。」

終止妊娠的常見原因

根據《優生保健法施行細則》的規定，懷孕24週內可進行合法的人工流產，懷孕12週以內者，需於有施行人工流產醫師之醫療院所施行；超過12週者，則應於有施行人工流產醫師之醫院住院施行。

一旦孕期超過24週，就不能依孕婦意願進行人工流產，除非胎兒或母體存在重大異常或疾病。

邵芷萱醫師提到，常見必須終止妊娠的原因，分為以下4種情況：

1.胎兒生長不如預期

無論是胎兒本身存在的問題，或是子宮環境不佳，如：子宮受到感染、胎盤功能不佳等，經評估需靠外界的醫療行為幫忙時，醫師會建議孕婦終止妊娠，提早引產。

2.母體狀況不佳

孕婦本身患有遺傳性疾病，或是正在接受大量放射性或化學藥物治療，又或是懷孕中後期因子癇前症等其他疾病，導致母體的肝腎功能異常，心肺功能無法負荷等，醫師會建議讓胎兒儘早離開母體，以確保母體和胎兒安全。

3.胎兒患有重大缺陷或疾病

經過產檢發現，胎兒患有染色體基因異常（如：唐氏症、愛德華氏症和巴陶氏症）、先天性代謝異常疾病，抑或是嚴重畸形等，醫師評估出生後存活率不高，也會建議提前進行引產。

4.胎死腹中

死胎在母體待在體內過久，會影響孕婦的凝血功能異常而產生併發症，一旦經檢查發現胎兒已無心跳，就會進行引產。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

不同週數的引產方式

當孕媽咪必須提前終止妊娠時，根據懷孕週數，會有不同的進行方式。邵芷萱醫師表示，針對七至八週前的懷孕，醫師會使用藥物或陰道塞劑來進行自然流產，「由於這類的藥物多為黃體素拮抗劑，具有心血管收縮的效果，需要依據媽媽本身狀況以評估適不適合。使用藥物後，也會為孕婦帶來些許的副作用，像是腹痛、噁心想吐等。」

當懷孕週數達到14週（內）左右，使用藥物流產的效果有限，可能會有部分組織殘留，這時醫師會建議進行手術流產，邵芷萱醫師表示，孕婦會需要接受靜脈注射麻醉藥，以手術方式進行人工流產，相較於藥物流產，可能出血量較大，對於媽媽身體的傷害會來得大一些。

而大於14週以上的引產，邵芷萱醫師指出，「其實就像是在模擬分娩」，孕婦必須住院，醫師會施打催產素點滴，加強子宮收縮，或是給予子宮頸軟化劑或其他前列腺素藥物，加速子宮頸的軟化，使得孕婦能將胎兒娩出。

「多數產婦會以自然產為主，但如有特殊情況，像是前置胎盤、胎位不正、過去曾有過子宮手術、產程遲滯、胎兒小於1,500克等，在子宮收縮生產過程中，擔心有子宮破裂可能性，則會採取剖婦產。「建議可與醫師討論後，選擇適合自身的生產方式。」

※原文刊載於2023年07月號《媽媽寶寶》437期。

※原文連結 https://www.mombaby.com.tw/articles/9927486

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