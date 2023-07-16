寶寶要吃副食品了！好處與時機一次看 輕鬆解決嬰兒餐點料理難題

【文／游品姍 採訪諮詢／馬偕紀念醫院營養醫學中心營養課組長黃彥寧】

「寶寶該什麼時候吃副食品」、「會不會引發過敏」……在嬰兒即將邁入新的成長期時，對寶寶吃到副食品的各種擔憂，常常讓大多數的新手爸媽舉棋不定，不知道該在什麼樣的階段開始吃比較好，其實讓寶寶開始吃副食品的益處很多，正確了解吃副食品的價值觀念，可幫助父母更有耐心陪著寶寶一起迎向新挑戰。

當寶寶四到六個月大時，單靠母奶或嬰兒配方奶已經無法滿足其成長所需，需要適時、漸進地添加固體的食物時，便視為「副食品添加」。除了藉此能幫他們補充營養外，同時也能訓練吞嚥固體食物及咀嚼的能力，漸漸習慣成人的食物，而不再以奶類為主食。

食用副食品的好處多多

隨著寶寶的成長，副食品的質地、食材，也有不同的變化，對此，馬偕紀念醫院營養醫學中心營養課組長黃彥寧提出嬰兒吃副食品的5大好處，讓家長了解寶寶吃副食品的好處，並願意不厭其煩地與寶寶一同度過嘗試期：

1.訓練咀嚼咬合的肌肉

透過「吃」的動作來練習咬合及吞嚥能力，可進一步強化臉部肌肉，有助於奠定未來語言發展的基礎。

2.刺激牙齒生長

寶寶在吃副食品時，咀嚼的過程中會分泌大量的唾液，有助於按摩牙床，刺激牙齒的生長。

3.有助發展感覺器官、培養探索力

藉由副食品呈現出來的顏色、氣味，可刺激寶寶觸覺、嗅覺、味覺、視覺的發展，例如：當他們看到胡蘿蔔粥紅紅的顏色、摸到米湯稠稠的質地時，會因為接觸到不同狀態、色澤、味道的食品，而激發其好奇心、探索欲。

4.培養、加強免疫系統

透過完整副食品添加的漸進過程及各類蔬果的選擇，可幫助寶寶攝取各類不同營養，為他們的免疫系統打下良好的基礎。

5.幫助家長了解寶寶的過敏原

添加副食品時應儘量依照「少量、多次嘗試與多觀察」的原則，有助爸爸媽媽了解孩子對食物的接受狀況，未來在準備飲食時，能更清楚如何避開致敏食物。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

副食品添加4時機

一般而言，嬰兒4～6個月大時，父母就可為其添加副食品，黃彥寧營養師表示，可藉由觀察4種跡象判斷寶寶是否可開始接受：

1.對食物產生興趣

孩子開始會對大人的食物睜大眼睛，表現出濃厚的好奇心。

2.寶寶喝完奶仍有飢餓的表現

當媽媽的奶水量降低或當按照過往作息時間餵奶，嬰兒卻有吃不飽的反應。

3.脖子堅挺、能坐穩

寶寶的頭部控制能力表現不錯，可穩穩抬起或是能稍微坐穩且不輕易倒下。

4.出現厭奶反應

嬰兒沒有任何不舒服或生病的情況，卻開始對單一味道的奶水有排斥的表現。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

寶寶用餐心情很重要

寶寶一開始接觸食物時容易因陌生而感到排斥、哭鬧，食量有大餐跟小餐的狀況也實屬正常，可視嬰兒的情況做「滾動式調整」，千萬不要逼迫他們一定要在當餐全部食用完畢。

建議家長可藉由一同用餐的方式，適時給予鼓勵，長久下來，寶寶會漸漸體認到吃飯的樂趣，降低拒絕的機會。

※原文刊載於2023年07月號《媽媽寶寶》437期。

※原文連結 https://www.mombaby.com.tw/articles/9927488

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