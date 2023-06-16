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【精算媽咪的家計簿】你買得起房嗎？5點評估房貸負擔能力

聯合新聞網／ 媽媽寶寶
（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
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【文／珊迪兔 圖片提供／Shutterstock】

「好想買房子！」是許多小資家庭的心聲，但是在真正購入房屋後的資金壓力到底能否承擔？又該用何種方法判斷自己是否能買得起房？其實只要好好了解借貸和收入的訣竅，就能向「有殼族」的理想前近。

根據主計處公布2021年國富統計顯示，台灣每人的平均資產大約有673萬元、平均每戶資產淨值為1,746萬元，即便是中位數也有300萬元左右。

用以上的數據來看，其實台灣人並沒有想像中的低薪、沒錢，但為什麼大家卻天天喊著買不起房？

有房產也得有足夠的現金流

事實上，這些數據中也包含了非金融資產，也就是說，若是家中長輩在早期就已有購入房產，隨著幾十年間房價的水漲船高，現在只要隨意繼承到一間位於雙北市區的房子，哪怕是四、五十年的老舊房屋，資產也能瞬間突破千萬，但這樣的財產流動性通常不太好，況且大部分的家庭在名下只有一間房子的狀況下，也不太會直接售出。

在台灣，許多資產淨值突破千萬的族群，其實在購入房產後，手邊剩下能活用的錢財真的不多，那些表面上是令人稱羨的千萬富翁，手邊可動用的資產卻沒那麼可觀。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
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房產地段影響深遠

「房價所得比」是我們常聽到的關鍵字，簡單來說，就是在自己不吃不喝，完全沒有動到原有收入的狀況下，能在多久的時間內購買到一處房產。房價所得比愈高，就代表購屋的負擔能力較差；反之，壓力相對會輕鬆許多。

但是若購買房產所坐落的城市，沒有足夠的人口能促進產業發展，除非是用來自住或是地區未來有很好的前景，否則就算房價所得比低也沒有意義。

負擔房貸能力為購屋關鍵

其實若單用「房價所得比」來評估自己是否能購房較為不客觀，畢竟每個家庭成員、消費組成皆不同，不可能為了購入一間房而不吃不喝22年，因此，大多數的人還是會向銀行貸款，「房貸負擔」才是評估買房與否的重點，但是有5點需要注意：

1.現金流

能否承擔房價，最重要的還是要計算自身的還款能力，也就是現金流，建議讓這個數字在每月收入的占比中愈少愈好。

2.負債狀況

若本身有、車貸、房貸、信貸、信用卡利息，或是其他的房貸，這些都會影響到貸款條件和每月的所得分配，所以一定要優先處理負債。

3.頭期款

若有足夠的頭期款，每個月的貸款額度也會減少，但若是第二間房子，是利用家中自用的房屋增貸出頭期款所購入的，需特別注意每個月還款的現金流，畢竟一口氣背負兩房的貸款，收入是很重要的關鍵。

4.利率

房屋貸款的金額都很高，利率只要差一點就有很大的影響，可以和常往來的銀行保持良好的關係，必要時也可透過轉貸，降低利息。

5.還款期限

以借貸1,000萬元，目前年利率為1.94%為例：若房貸有20年，每個月連本帶利，需攤還50,305元；用40年來計算，每月必須償還29,968元。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
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對於月薪10萬的家庭來說，若是用20年來還貸，每個月必須支付50,305元，但光是房貸占比，就超過了月收入的一半；不過，如選擇花費40年的時間來還債，房貸占比僅約30%。

找到低價的房屋開始購入，以小換大也是個購屋好方法，但是同時也要提升自己的賺錢能力。善用貸款並不可怕，重點是每個月的現金流要是正向的，晉升千萬有殼族的同時，手上也要有可支配的現金額度，才能讓自己好好過生活！

※原文刊載於2023年06月號《媽媽寶寶》436期。

※原文連結

https://www.mombaby.com.tw/admin/articles/preview/9927241

※延伸閱讀

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【精算媽咪的家計簿】培養3種習慣累積資產，讓獲益源源不斷

【完整內容請見2023年06月號媽媽寶寶雜誌；本文由媽媽寶寶《 MOMBABY LIFESTYLE 》授權刊登，未經同意禁止轉載。 】

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