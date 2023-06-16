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火象星座媽媽育兒教養大不同！白羊座鼓勵孩子冒險 獅子座親力親為最上進

聯合新聞網／ 媽媽寶寶
（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
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【文／草木星空日記】

成了媽媽，我們才開始學習怎麼當媽媽！究竟12星座的媽媽，會以怎樣的模式對待自己的孩子呢？

親子關係是一段奇妙深刻的緣分，有人恨鐵不成鋼，有人相愛相殺，有人充滿虧欠或抱怨，有人過度依賴。

「媽媽」身份並不是你我與生俱來就會的技能，我們都是成了媽媽才學著如何扮演好這個角色，更是生了小孩才學會了包容。

畢竟，我們都是有了孩子之後，人生才開始有的巨大變化，一肩扛起課本裡沒有教的事，很多時候我們並不理性，卻要扮演智慧的母親，明白自己並不勇敢，卻必須強大自己保護孩子。媽媽，就是這樣一個複雜又艱難的角色啊！

在成為媽媽的路上，我們一路摸索一邊學習， 你是哪一種媽媽？究竟成了媽媽後，你會怎麼對待孩子呢？一起來看看，12星座的中的火象媽媽（以下可參考上升與太陽星座）有了寶寶後，有甚麼轉變！

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
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白羊座，仍舊不會停止冒險

常重視「獨立」的你，往往是最鼓勵孩子冒險的，因為身為媽媽的你們，仍舊不會停止冒險。

你不會讓孩子阻礙你要做的事情，最理想的狀態是孩子能快快長大，凡事可以自己動手，而非事事要你陪要你去做，你給予孩子極大的空間和試錯的機會。

白羊座的媽媽對家庭成員的需求是敏銳的，尤其是孩子的生理需求，你們很重視，白羊座媽媽能建立一個可靠安全的避風港，孩子在你的地盤絕對安心。

獅子座，更像是孩子的玩伴

各方面都親力親為的上進媽媽就是你！你很享受陪伴孩子長大的過程，因為就好像你自己也重新經歷了童年，而且是按照你所想要的方式成長，與孩子的互動也像是大哥哥或大姊姊一樣，很重視孩子是否擁有足夠的生活體驗，有時因此過度放縱或奢華而不自覺。

雖然你更像是孩子的玩伴，但同時你也有著強烈的控制欲，你對某些事情帶著特定的看法，並且很執著，因為你堅信這對孩子有好處，有時顯得太嚴苛或是過度介入孩子的生活。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
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射手座，鼓勵孩子探索世界

有了寶寶彷彿你的團隊多了新成員，無論是一起打電動或是旅行，有新夥伴加入的感覺讓你感到興奮。

孩子剛出生的時候比較像是你的行李或配件，你要不帶著他一起上山下海，就是常常忘記你還有個小孩。

你熱愛自由，也不擅長制定紀律，過多的限制不是你的強項，你是鼓勵孩子去冒險勇敢探索世界的。

少了個人時間對你來說是最大的挑戰，但你會慢慢習慣生命中有另一個人要顧的重量，等到孩子漸漸長出翅膀，跟你一起飛翔。

※原文刊載於2023年06月號《媽媽寶寶》436期。

※原文連結 https://www.mombaby.com.tw/articles/9926360

※延伸閱讀

孫藝珍摩羯媽媽，生了射手寶寶，母子緣分天註定，爸爸玄彬準備要吃醋了

小孩不能隨便罵！4大「責備提醒」原則，讓孩子對於錯誤不會一犯再犯！

【完整內容請見2023年06月號媽媽寶寶雜誌；本文由媽媽寶寶《 MOMBABY LIFESTYLE 》授權刊登，未經同意禁止轉載。 】

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