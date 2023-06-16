為愛轉身 張齡予：「當媽媽之後 徹底影響了我之後所做的每一個決定」

【文／游品姍 攝影／Hedy Chang 髮型化妝／小紀 服裝造型／Kathy Hsu 影音／煒喆視覺影像工作坊】

五月從新聞主播正式轉型為主持人的張齡予，因為有了寶寶後，改變了自己以往的生活態度，從事業型女強人變成一位醉心於育兒生活的新手媽媽。

「嗨！你們好」，隨著開門聲的響起，緊接而來的是一陣清亮的問候聲，張齡予以一身牛仔裝扮與紮著可愛丸子頭的造型，抱著兒子「小班長」出現在我們面前，她先一一和每個人寒暄問好，接著熱心地告訴大家已經訂好了手搖飲，等等就會送過來，如此暖心的舉動，讓在場的每一個人都感受到了張齡予為人母的溫柔與細心。

踏入新生活前．盡情完成想做的事

當了十幾年的記者，好不容易登上電視台的當家主播大位，卻又在職涯巔峰時，轉身結婚、生子，在外界眼中的高光時刻選擇邁入人生新階段，張齡予坦言：「很多人甚至覺得可惜了。」

不過，她說，其實自己早早就預期到，進入家庭成為爸媽後，一定會有所犧牲跟妥協，所以未婚時，拚命在工作上取得成績，就是希望能自我實現到一個程度，不留下「未完待續」的悔恨後，再全心全意的進入婚姻。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

外貌焦慮是孕期工作的最大挑戰

由於長年習慣主播的生活模式，張齡予認為其實工作壓力真的沒有差很多，「外貌焦慮」反而是孕期最難以攻克的心魔。

孕前，衣服穿XS號的她，面對懷了寶寶後的身材大變樣，完全無法適應，種種心理上的不舒服，在一次播報前，梳化助理錯拿了衣服尺碼，讓她的委屈徹底大爆發，也因此讓她幡然醒悟，若再讓自己成天處在檢討收視率，還要維持外貌的壓力中，對孩子也是一種傷害，於是在懷孕七個月時，做出了暫時離開主播台的決定。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

當為人母後．滿腦都是孩子的模樣

回憶起小班長出生的那一刻，張齡予說，看到小孩的當下，其實只有覺得這個小東西好可愛、很有趣，還有終於生產完的解脫，等到一切穩定後，看著正在熟睡的小朋友，感動之情才逐漸湧上心頭。

正準備要好好進入一位母親的新角色，不料隨之而來的傷口感染，讓她在產後十天再次上手術檯接受清創手術，戴上氧氣罩準備吸麻醉的當下，張齡予感受到前所未有的害怕，生怕一閉眼就再也醒不來，以前的她個性理智，現在卻變得完全不一樣。

從瑣碎日常更貼近孩子

「兒子是一個非常有自己個性的人，因為他不愛吃也不愛睡，又有點過敏，諮詢醫師後，他可能要吃一點抗組織胺，但副作用就是會愛吃又愛睡，當下，我就說，那太棒了！」

張齡予覺得小班長一定是聽到了她說的話，即便沒有親自餵兒子吃藥，卻仍被「冷戰」了四天，餵藥的小故事，也讓張齡予更認識了孩子的個性，還get到了母子倆的相處小技巧，也讓她無比期待未來寶寶開始說話後，又會是怎樣一副的美好畫面。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

陪伴．是愛的告白

前一陣子正式宣布轉戰主持圈，成為一名綜合型主持人的張齡予，在拍攝封面時，就曾提及未來的目標導向，「懷孕前，我都認為應該是休完產假後，就會立馬回到工作崗位上，今天，做這樣子轉彎，也是當媽媽之後改變了整個想法。」

「你考慮到的不再只是單純的自我實現，而是必須要對這個小生命負責，我覺得所有的母親，都會有這樣的想法，因為孩子的成長真的太珍貴了！」這一刻，一位母親最誠摯的愛，無比耀眼。

※原文刊載於2023年06月號《媽媽寶寶》436期。

※原文連結 https://www.mombaby.com.tw/articles/9927233

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【完整內容請見2023年06月號 媽媽寶寶雜誌 ；本文由媽媽寶寶《 MOMBABY LIFESTYLE 》授權刊登，未經同意禁止轉載。 】

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