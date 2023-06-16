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【培果教育專欄】分離焦慮有解方 父母與孩子說再見的7個技巧

聯合新聞網／ 媽媽寶寶
（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
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【文／BaeGo培果教育 圖片提供／Shutterstock】

「只要我一離開，小朋友就會爆哭，連只是去上個廁所也不行。」孩子的分離焦慮，常令許多爸媽頭疼不已，當遇到這些狀況時，到底該如何處理？

「孩子每次送去上學時，都哭得很慘，怎麼辦？」身心全然依賴家長的寶寶，在面對暫時分別的情況下，容易感到不安、無措，使得父母也無法好好放手，放心離去。

分離焦慮3原因

所謂的「分離焦慮」是指當寶寶與主要照顧者分離，或是離開熟悉的環境時，會產生強烈的不安感，並同時伴隨著抗拒或是哭鬧不止的行為，這種狀況通常會在孩子6個月大時開始出現，於10～18個月大時達到高峰期，一直持續到2、3歲，特別是孩子剛上幼兒園時會更加顯著。

小朋友會出現分離焦慮的現象，主要有三大原因：

1.孩子開始能辨認出主要照顧者，且對他們的情感依賴需求增加。

2.開始知道自己跟別人不是依附關係，而是獨立的個體，無論是誰都不可能時時刻刻陪在自己身旁。

3.寶寶發展出「物體恆存的概念」，意指他們漸漸了解到東西在視覺上看不見時，並不代表其消失，正因為有了這些概念，孩子會更迫切想要找到離開身邊的大人。

從日常練習降低不安感

當寶寶產生分離焦慮時，情緒也很難平靜下來，建議父母在日常中可藉由練習分離等方式，幫助小朋友緩解家長離開時的不安感。

1.及時安撫以穩定情緒

當寶寶半夜醒來發現媽媽不在而哭鬧時，建議趕緊抱抱孩子，讓他們知道父母雖然不在身邊，但隨時都有在注意他的狀況。

2.玩捉迷藏

透過遊戲中的「爸爸媽媽不見、再出現」的反覆過程，讓小朋友了解家長雖然會離開，但過不久後便會回來自己的身旁。

3.鼓勵寶寶主動離開視線

可以請其他家人，在牆壁的另一轉角呼喚寶寶，藉此讓他們主動去找尋聲音來源，離開媽媽的視線範圍。

4.平時練習分離

在孩子情緒穩定時，家長可假裝要去上廁所，進去待10秒後再出來，並誇讚寶寶的耐心等待，慢慢將每次的練習時間拉長。

5.建立安撫小物

利用帶有媽媽味道的衣服、小毯子或玩偶，建立小孩的安全感跟情感延伸的依附物。

6.明確指出回來的時間點

由於孩子對於抽象的時間概念尚未發展成熟，因此要把時間「具象化」。

7.讓孩子有預期心理

早一點告知小朋友行程安排，並將其「視覺化」。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
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家長和小朋友道別的5禁區

爸爸媽媽在面對孩子的分離焦慮時，有5點「絕對」不能做：

1.不告而別悄悄離開

若趁寶寶轉頭或睡著時，偷偷跑掉或是換其他人抱，容易讓他們沒有安全感，更害怕分離。

2.欺騙孩子離開的時間與目的

跟小朋友說：「媽媽只是去倒垃圾，一下子就回來了。」但實際上卻是去上班，早上就出門直到晚上才回家。

3.發脾氣、冷落或嘲笑孩子

當爸媽對孩子說：「你長大了、這樣哭很丟臉，大家都在看你！」這種帶有羞辱意味的負面言語時，易造成他們自尊心低下與退縮。

4.強硬恐嚇脅迫孩子

跟孩子說：「你再不聽話我就不要你了」等具威脅性的話語，會讓小朋友習得無助，且對於分離更加排斥。

5.家長與孩子難分難捨

父母態度應該堅定、縮短道別過程，讓孩子了解「說再見」是很自然的事情。

※原文刊載於2023年06月號《媽媽寶寶》436期。

※原文連結

https://www.mombaby.com.tw/admin/articles/preview/9927254

※延伸閱讀

【魚丸醫師的媽媽經】孩子有分離焦慮就抱緊處理吧！用愛與包容等待成長

【完整內容請見2023年06月號《媽媽寶寶雜誌》；訂閱媽媽寶寶雜誌電子版

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