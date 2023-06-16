尿布疹未必都是照顧者的錯！兩大方式可預防 務必慎選合適尿布

【文／Tiffany 採訪諮詢／耕莘醫院小兒科主治醫師王健哲 圖片提供╱shutterstock】

相信爸媽一定都遇過寶寶「紅屁屁」的難題，每當看到寶寶因尿布疹不舒服而哭鬧，難免自責沒有把寶寶照顧好！其實寶寶的尿布疹未必是爸媽沒顧好，但問題發生了，就要用正確的方式處理，避免情況再惡化！

對於尿布疹，相信大多數爸媽認為，一定是因為悶熱才容易引起，那麼，冬天是不是就會降低尿布疹的發生機率？

這可不一定喔！耕莘醫院小兒科主治醫師王健哲表示，冬天時，爸媽擔心天冷而讓寶寶穿著過多的衣物，反而容易造成衣物或尿布裡又悶又濕的狀況增加，或是顧慮水溫低，所以減少洗屁股的次數，這些都是冬天引發尿布疹的常見原因。

多數寶寶為混合型尿布疹

我們常說的「紅屁屁」，指的就是尿布疹，其好發部位多為被尿布包覆住的那一帶皮膚，像是屁股、股溝、大腿內側、鼠蹊部、外生殖器等，尿布疹的成因相當多元，最常見可分為四種類型：刺激型尿布疹、感染型尿布疹悶熱型尿布疹與過敏型尿布疹。

但有些疹子狀況，並不是單一原因所導致，王健哲醫師表示，多數寶寶的狀況是混合型尿布疹，可能是悶熱又摩擦所造成的紅疹，也有可能是感染型伴隨少數的刺激型尿布疹，倘若一般的基礎照護不見改善，照護者有疑慮時，建議帶往醫療院所尋求幫助，由醫師協助判斷，給予適當的治療，盡早解決寶寶的不適。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

治療尿布疹的處方藥膏不能隨便用

為了保護寶寶的屁屁肌膚，爸媽多會購買屁屁膏，在換尿布時塗抹於臀部。市面上販售的屁屁膏大多含氧化鋅成分，能隔絕排泄物與肌膚，宛如以物理性的防護達到保護作用。

至於尿布疹的治療藥膏，只要判斷不是感染型尿布疹，醫師偶爾會開立類固醇藥膏，常能有效且快速改善疹子的紅腫癢，「但這類藥膏不能長期使用，塗抹兩三天，若紅疹外觀已有改善，就會建議停藥。」

假如是屬於感染型尿布疹，醫師則會開立像是抗生素、抗黴菌藥膏，對症下藥，使用天數也會依照嚴重程度有所變化。若照護者沒有足以判斷的經驗，建議不要自行購買坊間藥局的藥膏且長時間使用，以免延誤治療，甚至使膚況惡化。

兩大預防方法：勤換尿布和保持清爽

王健哲醫師表示，其實要預防尿布疹並不難，只要把握兩個原則：「勤換尿布」和「保持清爽」。

王健哲醫師提到，大多造成尿布疹的原因，來自於悶熱及刺激物，想要避免這兩大因素，第一是不要讓排泄物與屁屁接觸太久，提醒爸媽得記得勤換尿布。

第二，寶寶的屁屁清潔乾淨後，保持清爽乾燥是很有效的預防與治療方式，在適當室溫與照護環境的許可下，甚至可讓寶寶光著屁股一段時間，使得肌膚上多餘的水分晾乾。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

與屁屁最親密的關係．尿布挑選四原則

預防尿布疹，還有一個關鍵，就是選擇適合的尿布！在兩歲以前，尿布與寶寶的屁屁維持著親密的關係，王健哲醫師提出挑選四原則，幫助寶寶選擇適合的尿布，提升與屁屁的契合度。

1.尺寸：應挑選合適包覆性且不影響寶寶日常活動的尺寸。

2.柔軟度：選擇親膚材質，過於粗糙的材質，會使得寶寶容易因摩擦產生疹子，造成肌膚不適。

3.吸水度：確認尿布的吸水量，吸了之後是否會回滲。

4.透氣度：尤其是夏日，尿布的透氣很重要，觀察是否能與外界空氣流通，有效將寶寶尿布中的濕氣、熱氣散發出去。

※原文刊載於2023年06月號《媽媽寶寶》436期。

※原文連結 https://www.mombaby.com.tw/articles/9927239

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【完整內容請見2023年06月號《 媽媽寶寶雜誌 》；訂閱 媽媽寶寶雜誌電子版 】

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