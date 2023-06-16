健康坐月子 幫助身體修復 三大面向打造產後調理計畫

【文／Tiffany 採訪諮詢／臺安產後護理之家護理長李良怡．月嫂李語婕．新店耕莘醫院營養師陳盈蓉 圖片提供╱shutterstock】

把寶寶平安生下後，媽媽終於能卸下長達近10個月的重擔，並擺脫多種惱人的不適症狀。

不過，不少媽媽會發現，與孕前相比，身體彷彿出現了些微改變，狀態大不如前，這時就要好好把握月子期，用心調養身體，避免出現「月內無做好，到老就艱苦」的狀況。

該如何健康坐月子呢？就從坐月子方式、飲食及身體修復等三大面向，由內到外為媽媽打造完善的產後調理計畫！

坐月子方式

隨著時代觀念的改變，坐月子的方式愈來愈多元，產婦都想追求舒服的月子品質，造就產後護理之家提供的服務不斷推陳出新，以滿足產婦的各式需求。

至於多寶媽或是喜歡在家坐月子的族群，月嫂也是熱門的選項，一對一服務更能夠客製化，為產婦制定專屬的坐月子計畫。

臺安產後護理之家護理長李良怡指出，近年來受到疫情影響，產後護理機構對於感染控制、訪客、動線等規劃更加注意，在母嬰照護方面，則針對照護比及專業照護內容提供更優質的服務。

有些產婦習慣於家中的生活環境，期待生完孩子後，能在自家坐月子，若家中長輩無法幫忙時，就會選擇請「月嫂」到府坐月子。

李語婕月嫂根據服務多年的經驗表示，月嫂以照顧產婦和新生兒為工作核心，幫助產婦安心地在家坐月子，輔助產婦哺育新生兒，也讓其他家庭成員適應新生兒的加入，並維持家庭生活的節奏。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

飲食內容

一般來說，產婦會選擇進行30至45天的月子期，以獲得足夠的休息。

這階段的飲食內容將是一大重點，吃得好不好，關乎傷口的復原狀況，以及乳汁的營養。把握飲食均衡原則，並妥善搭配藥膳調理，有助於加速身體修復，並提升乳汁量與品質。

新店耕莘醫院營養師陳盈蓉表示，產後的飲食應以清淡調味開始嘗試。產後想要哺乳的媽媽，每天所攝取的熱量只需比平常多500大卡即可。

另外，烹調食物所使用的油和食物本身的油脂，會間接影響母乳的油脂，應少吃飽和脂肪酸高的食物，建議以橄欖油、酪梨油、芥花油等較適合做為烹調用油，才能確保乳汁的營養，提供寶寶品質好的母乳。

以中醫的角度而言，月子做得好，能加速傷口的癒合、調整因懷胎而損傷的氣血，甚至有些女性有機會改善原有的婦科疾病，包含經痛、經期不順等，對於體質調養有著顯著的效果。把握每個階段的調養重點，有助媽媽恢復體力。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

身體修復

用盡全身力氣，終於把寶寶「擠」了出來，有如經歷一場拔河戰。然而，生產的結束，並不代表解除身體的累，產後的各種痛，才是產婦準備要面對的大魔王！無論是自然產或剖腹產，都必須度過一段修復期，如何把身體照顧好，將是月子期的重點。

多數的自然產孕婦會進行陰道剪開術，目的是為了降低胎兒所造成的撕裂傷，生產結束後，醫師會再進行傷口縫合。

李良怡護理長指出，會陰傷口的縫合線會自動被人體吸收，無須拆線，產後前兩天覺得傷口腫脹、疼痛等不適，可使用冰敷舒緩，如果還是覺得不舒服，可再進行溫水沖洗或以溫水泡盆。適當的子宮按摩，可以幫助子宮的復原及惡露的排出，預防因子宮收縮不良而引發的產後出血。

剖腹生產的產婦，產後約一至兩週，傷口處應保持乾燥不碰水；產後兩至四週，傷口大多已癒合，則無需特別照顧。倘若產婦擔心美觀問題，可用預防疤痕貼片或凝膠，直到產後六個月。

※原文刊載於2023年06月號《媽媽寶寶》436期。

※原文連結 https://www.mombaby.com.tw/articles/9927265

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【完整內容請見2023年06月號《 媽媽寶寶雜誌 》；訂閱 媽媽寶寶雜誌電子版 】

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