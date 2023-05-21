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懷孕斑點不要來 全方位生活防曬與美白

聯合新聞網／ 媽媽寶寶
（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
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【文╱陳婠娟 採訪諮詢╱靜宜大學化妝品科學系副教授吳姵萱】

孕媽咪最怕斑點出現，所以從懷孕開始後就是注意，美白防曬都不能少，才能杜絕敏感的懷孕期的各種變黑可能發生。

讓我們唯恐不及的斑點、暗沉與膚色不均，是會讓我們肌膚悄悄蒙上一層陰影。所以，美白也不能只做表面功夫，我們除了要淡化不只是看的見的黑，還包括隱形，藏在肌膚底下隨時會伺機而出的斑。

媽媽最怕的孕斑 就是「黃褐斑」

靜宜大學化妝品科學系副教授吳姵萱說，孕媽咪最擔心的孕斑或是肝斑，其實是比較接近「黃褐斑」，主要產生原因就是由懷孕的賀爾蒙變化失調，或是外用藥物所造成的內分泌失調，都可能會引發黃褐斑。

美國皮膚病學會的資料顯示，多達70%的孕婦皮膚上會出現深色斑塊，通常叫作妊娠斑，學名叫黃褐斑或黑斑。由於組織細胞間的微細循環受淤阻，細胞溶解死亡，黑色素增多形成色斑沉著所造成的黃褐斑，膚色較深的孕婦比膚色淺的孕婦更容易出現，而且懷孕次數越多，妊娠斑就可能越明顯。

孕斑 最容易出現的位置

孕媽咪臉上的斑點，最可能出現在上唇、鼻子、顴骨和前額周圍，有時候像「蒙面俠面具」的形狀，也有可能出現在臉頰上或下巴周圍；不得不防的是，小臂和其他暴露在陽光下的身體部位，也可能會出現這種深色斑塊。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
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另外，懷孕期間荷爾蒙的變化會促使體內黑色素暫時增加，畢竟黑色素是人體內天然產生的物質，不用太過擔心，只要生產過後幾個月後，孕期色素沉著的部位就會漸漸褪色，你的膚色就能夠恢復正常的顏色，不過只有少部分的人妊娠斑並不會完全消失。

敏感的懷孕期 安全美白最重要

面對肌膚容易敏感的懷孕期，日常的肌膚護理更需要注意。懷孕後跟沒懷孕都會因日曬而產生色斑、雀斑和黃褐斑等，只不過懷孕後準媽媽免疫力降低，對外部刺激的抵抗力減弱，肌膚容易受到損傷。

美白的步驟一定不能少，吳姵萱老師提醒，可以透過美白保養品來調理肌膚，為肌膚注入亮白能量，帶來健康發光的好氣色，建議挑選含有維他命C、麴酸、傳明酸等安全成份的品項，A酸、A醇、對苯二酚等成分孕媽咪就要避免。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
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防曬一定要周全 物理性防曬最適合

除此之外，想要防止最在意的斑點出現，還要注意防曬。我們肌膚的黑色素數量本來就比白種女性多出了1.5倍，而且身處亞洲地區的我們，全年遭受紫外線UVA的傷害，更是遠遠比起其他地方來得大。

而且加上環境污染、超高壓力等因素影響下，黑色素真的只會增加不會減少啊。靜吳姵萱建議，防曬中最好挑選加入黃芩、櫻花、龍膽、甘草、蘆薈、甘草、雪絨花的成分；另外，能夠抗氧化的維他命 A、C、E、白藜蘆醇綠茶以及Q10，也都可以減少因為紫外線產生自由基對肌膚的傷害。

※延伸閱讀


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【完整內容請見2023年05月號媽媽寶寶雜誌；本文由媽媽寶寶《 MOMBABY LIFESTYLE 》授權刊登，未經同意禁止轉載。 】

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