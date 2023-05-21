每位母親都曾是小孩 正視童年創傷並從育兒中療癒

【文／曾心怡 圖片提供／Shutterstock】

五月，是專屬母親的感恩月份，在孩子眼中無所不能的媽媽，或許也曾經歷過一段不被理解的歲月，如今，不妨藉由建立屬於自己家庭的過程中，慢慢去療癒自己童年時所受到的傷痛。

大多數人的認知是，成為母親是一種天性，能自然而然地照顧好寶寶，但有些人在成為媽媽之前，其實是帶著對原生家庭的困惑與不解走入家庭的。或許是帶著對於被照顧的匱乏感長大，也可能是從小就深刻感受到來自於原生家庭的情緒控制，所以在自己成為母親時有許多不安。

童年受到的傷害．要好好療癒

兒童期負面經驗包含了忽略、虐待、和家庭失能三大方面。根據研究指出，若兒童時期負面經驗較多，長大後出現憂鬱焦慮、關係混亂，或是身心狀況不佳的機率會高於沒有相關經驗者，因此兒童期遭受到的負面經驗需要被好好修復。

若曾經有過兒童負面經驗，不確定自己是否能當好一個媽媽，請先找個安靜的時間和地點沉靜下來，跟著本期的文章，讓自己走一趟心靈療癒的旅程吧！

首先，過去的負面經驗是可以被療癒的，回想一下過去接觸過的人們，可能是老師、同學、前輩，曾用他們的方式對自己表達理解和關懷。或許那個人現在不一定在我們的身旁，但藉由喚起這樣的經驗，能提醒自己曾被好好對待，是值得被珍愛的。

帶著早期負面經驗成長的大人，容易因為這些負面經驗影響到自己的自信，會擔心別人不重視、不愛自己，也會懷疑那些對待自己的真心是不是想像。因此，請先靜下心來，讓那些好好被對待的感受不會被忘記。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

感受懷孕帶來的美好

如果你正在孕期中，可以找些時間安靜下來，感受和寶寶在一起的狀態。請將手放在腹部，隨著寶寶的動作和自己呼吸的起伏，讓自己感覺到生命有多麼奇妙，胎兒正在你的腹中長大，而你正用自身的力量孕育著寶寶。

這一刻，能夠感覺到就算以前曾受傷過、脆弱過，但現在你和寶寶連結著，並將養分提供給寶寶，讓他能夠自在地長大，這樣的你，是如此值得被自己肯定，對於成為媽媽的這個角色，請更加有自信一些。

育兒過程中浮現缺憾．共處也好想逃也罷

剛出生時，新手媽媽多半的時間是處於疲憊又帶著不確定感的狀態，沒辦法好好睡覺、吃飯，除卻這些疲累，媽媽更在意的是，是否有將寶寶照顧妥當，當照顧寶寶的不確定感湧上心頭時，特別會想到自己的母親。

對於原生家庭與早期的負面經驗，都很有可能在照顧寶寶時浮現腦海，倘若童年時與照顧者的關係有許多負面經驗，此時的心情或許會不太好受。我們必須要做的就是，當過去的負面經驗情緒出現時，先安穩心情上的動盪，若能停在感受裡的話，就與感受共處；若因為負面感受太強烈，而有了想逃跑的念頭，也沒關係。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

了解自身的價值．擁抱過去傷痛

這個時候不用急著給自己解方或答案，在成為母親的過程裡，隨著寶寶成長的不同階段，能體會到各種不同的感受。

也許是寶寶對著自己笑的那一瞬間；或許是他感到不舒服的時候；也或許是自身感覺到疲憊的時候，每一種情境下不同的感受，都能讓你更懂得自己，或是發現自己愈來愈能夠和過去做區隔了。

母親節的前夕，請試著凝視自己，看看一路以來的不容易，這將會是一份最棒的禮物，給那個曾經受傷的你，給身為母親的你。

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