上幼兒園幫助孩子語言發展？做好入學準備更有效果

【文／BaeGo培果教育 圖片提供／Shutterstock】

有些父母認為當孩子出現口語發展緩慢的狀況時，只要將他們送到幼兒園，讓同儕彼此相處、模仿，孩子們自然而然就學會說話了，但事實真的是這樣嗎？

「小孩都還不會說話，適合上幼兒園嗎？雖然有點擔心，但應該去了就能學會吧？」每個人的狀況都不盡相同，適合促進語言發展的方式也不一樣，家長該如何去幫助他們？

群體生活．有助孩子語言互動

對孩子們而言，幼兒園是重要的成長環境與階段，透過學校內部的活動與課程，以及和同學、老師的互動，的確可學習到許多知識與技能，其中也包括語言能力的發展。

家長可先行了解上幼兒園對於語言學習的幫助、優點，未來評估是否要讓孩子上學時有更具體的憑據。

1.不熟悉的溝通對象

與家人相比，幼兒園的溝通對象較不了解小孩的喜好或需求，因此孩子需要想辦法該如何表達，讓對方能理解自己的意思。

2.規律的作息

在幼兒園裡，孩子們會在固定的時間吃飯、午睡、玩耍等等，這種有規律的生活方式，也因為可預期接下來會發生的事情，能幫助孩子更將精神專注於學習上。

3.提供重複練習的機會

在校園中，孩子能重複接觸到相似的字句，例如：早上打招呼、用餐時的禮貌用語、課堂上的指令等。透過反覆接觸這些字句，可逐漸熟悉語言的用法及結構，並在情境中自然且屢次地練習聽與說。

4.可模仿同儕的言行

同儕示範可以幫助孩子學習正確的語言表達方式，並提高他們的口語能力。在與同學互動時，也會更有自信地使用新學到的詞彙和表達方式。

5.較多語言輸入跟互動

在幼兒園中，課程上的唱歌、玩遊戲等不同的學習活動，讓孩子們有更多元的練習機會，進而提高他們的語言理解和表達能力。

6.不同於家中的特定情境

有些詞彙或句子，多只會在學校出現，例如：「把紅色的碗從餐袋拿出來」或是「先去上廁所、洗手，然後再到教室門口排隊」這些幼兒園限定的高頻詞，在家中較難接觸到，需要在特定的情境跟場合才有機會學習。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

孩子上學前．家長先做3準備

幼兒園的環境對語言發展的確有正面的幫助，但並非每個孩子都適合，若小孩的語言或社交能力，和入園後所具備的能力差異過大，也無法融入學校活動和同儕好好相處。

此舉易造成孩子可能因為在陌生環境中的挫敗經驗，而感到焦慮，進而產生負面情緒影響學習效果。建議在孩子入園之前，可以先練習、培養一些生活技能，在進入幼兒園後，能更好地適應新生活：

準備1．有生活自理能力

孩子能夠自行吃東西、喝水、洗手、穿脫鞋襪與衣物等等，若無法獨立完成，也能接受他人輔助完成這些動作。

準備2．聽懂簡單的口語指令

能理解常見的要求，或是兩步驟的指令。

準備3．社交互動能力

孩子要能夠與同儕交流、分享、輪替、等待，不抗拒與其他同學相處，或是能接受離開家長一段時間，去進行自己想做的活動。

另外，提醒三個入學幼兒園的最佳時機，家長也能一併列入參考：

1.當家裡沒有人能幫忙照顧孩子時。

2.小孩互動的對象少，且沒有同齡的對象能夠模仿，導致說話或社交發展較慢。

3.孩子在家中能接收到的語言輸入或是互動不足。

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