育兒用5力．成長更順利

【文／李藹芬 採訪諮詢／伊甸基金會婦幼家園主任吳宜霖 圖片提供╱shutterstock】

雖然父母是天職，但要做得好，卻是需要學習的！有這麼一句廣告詞，「我是當了爸爸後，才學會當爸爸的。」讓不少人心有戚戚焉。不只是爸爸要學習，其實媽媽也在學習，一起學習，共同參與育兒，將讓孩子有更好的表現！

寶寶出生後，所有的吃喝拉撒睡，都仰賴父母的悉心照顧，大家莫不從手忙腳亂開始，但藉由一次又一次的練習，多能讓這些技能進階到熟練。不過，即使照顧孩子生活大小事的技能已經熟練，父母依然擔心孩子的成長遇到困境，特別是一旦發生，大部分的家長總是處於束手無策且孤立無援。

以5力蓄積育兒能量

為了孩子在日後能夠有更好的發展，爸爸媽媽都必須對自身親職角色有清楚的認知，而這正是透過不斷學習而來的！伊甸基金會婦幼家園主任吳宜霖指出，對孩子的成長而言，育兒家庭需要具備以下5大能力：

能力1．溝通力

從孩子只會以哭泣表達需求，到開始經歷探索期，什麼都好奇，卻也什麼都習慣說「不要不要」，很多時候總讓父母不知所措，她表示，「了解孩子的發展狀況，預想應對的策略，有助建立與孩子溝通的管道」。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

然而，值得父母注意的是，「孩子是感性的動物，但認知發展還無法跟上情緒變化，也就是難以把自己的狀況好好說出口，當然，父母也無法與其說道理，吳宜霖主任提醒，面對孩子出現負面情緒時，父母應把握「先處理情緒，再處理事情」的原則。

能力2．自信力

「面對所有問題時，父母要先控制好自身情緒，相信自己有能力處理狀況」，此舉避免讓慌亂的心情做出錯誤的判斷，進而影響了決定。心情穩定，臨危不亂，並以積極正向的態度，有助做出正確的判斷，也同時讓孩子感受到安心。

能力3．學習力

吳宜霖主任指出，「懂得更多，可讓自己更有自信。特別是第一次當父母，需要了解的育兒資訊很多，幫助自己迅速掌握育兒可能面臨的種種狀況」。比起爸爸，媽媽更早就有自覺要提升育兒的知能，確定懷孕後即開啟了學習的模式，她提醒，「知能的提升需要父母一起努力，方能互相支持」。

由於育兒教養不是媽媽一人的責任，吳宜霖主任補充，「為了喚起父母共同擔起責任，我們都用『父母』或『爸媽』，而不是只對『媽媽』喊話。不過，從這幾年的狀況來看，明顯感受到父親的參與度比以前提升不少」。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

能力4．決策力

育兒過程中面臨困境時，父母應能當機立斷主動向外尋求資源，例如：孩子有發展遲緩的狀況時，可適時求助醫療、社會的資源；即使是一般的教養問題，也可向老師、保母或托嬰中心托育人員，以及教養相關專業人士諮詢，尋求家庭支持的資源力量以度過難關。

吳宜霖主任觀察到，有些發展遲緩的孩子是被年輕的阿公阿嬤發現，並主動帶來就醫，「很高興長輩用正確的認知幫忙子女帶養孫兒輩，讓孩子及早接受療育」。

能力5．影響力

雖然孩子是自己的，但不表示要關起門來自己教，她建議，「各地親子館有不少為親子規劃的活動，父母應多把握機會參與，或是帶孩子到共融公園玩，藉由與其他家長的交流，更清楚該如何教養孩子」，還有在各式通訊軟體上選擇理念相同的群組，也能吸取他人的經驗，做為教養孩子的參考。

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