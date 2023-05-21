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妊娠糖尿病這樣顧，產科醫師以line全程照護

聯合新聞網／ 媽媽寶寶
（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
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【文╱李藹芬　採訪諮詢╱衛福部雙和醫院婦產部產科主任毛士鵬　圖片提供╱shutterstock】

大家都知道有妊娠糖尿病的話，要做好飲食控管、要按時量測血糖，但是說來容易，做起來可是有難度的。

做不到的原因有百百種，可是要面臨的風險卻是相同的！為了更有效幫助有妊娠糖尿病的孕媽咪安度孕期，產科醫師做了這樣的事……

根據臺大醫院統計，台灣的妊娠糖尿病盛行率約13%，每年估計有一萬多名懷孕婦女被診斷出妊娠糖尿病。

為了改善孕產婦照護品質，國健署自110年7月1日開始全面給付妊娠糖尿病篩檢，同年，12月1日健保署也針對懷孕28週（含）以上的妊娠糖尿病患者，提供一個月100片血糖試紙至生產為止。還有為提高血糖監測意願，台灣婦產科醫學會特別聯合血糖試紙廠商，共同免費提供妊娠糖尿病患者血糖監測機器。

有了血糖機和試紙，只是能有多少人按時測血糖？平日做好飲食管理、控制體重又有多少人？甚至又有幾個人願意自費接受營養諮詢？妊娠糖尿病對於母胎的影響有多大？

孕媽咪多有耳聞，但沒在自身身上發現疾病帶來的危險時，大家可能覺得不痛不癢，但對衛福部雙和醫院婦產部產科主任毛士鵬而言，不能任憑疾病疏於控制而走到那一步，因此，必須做點什麼事情。

規劃頭到尾的照護模式

為了降低有妊娠糖尿病的孕婦，出現因疏於管控而產生的併發症，毛士鵬醫師自行規劃出了從頭到尾的照護模式，由助理執行專案管理，用心程度令人佩服。

他將線下的每次產檢當做一個點，線上利用LINE群組當作點與點之間的連線，以此展開對於孕婦的全程照顧。

特別是在24週之後，毛士鵬醫師會將差不多時間要做妊娠糖尿病篩檢的孕婦，大約八、九名，集合在同一天上午受檢、看報告。

血糖值正常者回家，確診為妊娠糖尿病者，留下來測糖化血色素、接受衛教說明，並領取血糖機與試紙，另外，他還會給另外一本粉紅色封面《孕。士筆記—疾 簡生活》，以此增加孕婦的病識感，提高配合醫囑的意願。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
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確診後開始追蹤．定期回報血糖值與飲食內容

孕婦回家後，也就開始了密集的追蹤——孕婦要將飲食內容與血糖監測數值定期回報。

陳彥臻助理表示，「從飲食內容幫助孕婦分辨營養素的種類，才知道要如何攝取均衡飲食，又不擔心熱量破表。血糖數值異常時，即逐一檢視飲食內容，看吃了什麼讓血糖值升高。有的孕婦還很認真拍照，配合度相當高」。

毛士鵬醫師表示，這個照護模式實行半年以來，大部分孕婦的血糖值與體重增加能在合理範圍內，胎兒體重大小也OK，沒有因未超過4,000公克而剖腹者。

有人甚至反應，一切照著做，自己的體重未往上走，胎兒重量也在正常範圍，有如發揮瘦身效果」。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
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毛士鵬醫師認為，再運作兩年可累積更多的數據，證明這樣照護妊娠糖尿病的孕婦是有效果的，且對日後避免成為真正的糖尿病患者更是發揮預防的效益。

毛士鵬醫師說自己「只想把一件事做好」，這件事就是希望能全程守護孕婦的身心健康，特別是因懷孕而出現妊娠糖尿病的孕婦，非常需要多一點的關注，幫她們安度孕期到生產，平安迎接小生命的到來！

※延伸閱讀

產檢最怕妊娠糖尿這關！孕媽咪先來了解檢查流程

【跟著瑜芹醫師健康吃】義大利麵升糖指數低，妊娠糖尿病也能吃澱粉類食物

【完整內容請見2023年05月號《媽媽寶寶雜誌》；訂閱媽媽寶寶雜誌電子版

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