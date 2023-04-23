2023媽媽寶寶『為愛朗讀．為你發聲』公益活動 聚集明星/藝人/名人/醫師群 為小朋友線上說故事囉！

【文/Bella】

三大亮點！12組明星陣容│明星說母語故事│罕病系列繪本

邀請金馬影后「李心潔」獨家獻聲唱歌講故事

另外，也邀請到台北市長「蔣萬安」、勇氣媽咪「趙小僑」、人氣美女主播「張齡予」、創作才女「許哲珮Peggy」、花藝女神「陳艾琳」、恩愛夫妻「許維恩、王家梁」、聲樂界女神「安唯綾」、甜心媽咪「小蠻- 王承嫣」、國民阿姑「海裕芬」、金曲樂團「Wonfu旺福樂團」、阿美族原住民之光「Suming舒米恩」共同發聲支持為愛朗讀！

2023媽媽寶寶『為愛朗讀．為你發聲』

鼓勵家長和孩子之間通過「親子共讀」的方式表達親情和關愛，每一次朗讀，是愛的溫度，更是一次拉進親子之間美好互動的機會，鼓勵家長重視孩子成長的機會，一起用說故事的力量，培養與陪伴孩子，這是一個很有意義的活動，讓親子之間的情感交流和互動。

在孩子的成長過程中，每位父母持續將不同的故事紡進孩子的內心，編織出的每一道人生風景，都會反映出父母的用心與滿滿的愛。《媽媽寶寶雜誌》提醒平常為生活打拼的父母，別忘記陪伴孩子的重要性，放下手邊的工作，與孩子們一起聽聽好故事。

媽媽寶寶邀請眾位明星、藝名人們，一起支持《媽媽寶寶雜誌》所發起的「為愛朗讀，為你發聲」兒童公益計劃，為可愛的孩子們一起說故事囉！

★亮點１：明星行列陣容堅強！媽媽寶寶與明星攜手為愛發聲一起講故事

金馬影后－李心潔《小黃花的粉紅包包》

許久不見的金馬影后「李心潔」回來了！ 今年推出人生首部執導紀錄片《山頂小屋》，提倡身心靈平衡的華德福教育，收錄在系列紀錄片《孩子，你好嗎？》重視小朋友教育與陪伴共讀的李心潔，得知媽媽寶寶雜誌特別邀請她參與今年「為愛朗讀．為你發聲」活動，李心潔本人馬上就答應邀約，要為小朋友說故事。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

李心潔說:「我很喜歡陪小孩讀故事書，如果爸媽可以放下手上的忙碌工作和小孩一起讀故書事，這種親子的回憶真的是非常美好的一件事，小孩不會忘記爸媽陪伴在身邊的感覺！我腦中已經想好要從馬來西亞帶來一本，自己首次創作的童話繪本《小黃花的粉紅包包》，這是我當年寫給我女兒的故事書，我想與台灣的父母與孩子們一起分享溫暖的內容故事。」

因為重視兒童的教育及學習環境，2007年由「李心潔、楊采妮、梁詠琪、許茹芸」四位好友創辦的「小黃花慈善基金」為兒童建立一個更美好的世界做為傳遞良善的信念。

《小黃花的粉紅包包》這一本童書，是李心潔和彭順導演結婚，李心潔在27歲進入婚姻成為媽媽身份，第一次當新手媽媽與孩子的相處、陪伴孩子的成長與挫折，這本《小黃花的粉紅包包》是特別寫給女兒的溫馨故事，描繪了小黃花在成長過程中所面臨的不安全感和擔憂，小靈魂在人生旅途中可能會遇到很多誤會和不安全感，敞開心扉，誠實快樂地與他人交往！

李心潔於忙碌的電影宣傳期，特別撥空到錄音間，為小朋友唸《小黃花的粉紅包包》，李心潔溫柔的聲線、柔軟的語氣，隨著故事內容的情節，李心潔也自然地，在錄音間現場清唱了一段故事劇情歌詞，帶著母愛情感充滿對孩子說故事的愛，說唱俱佳，情感自然流露，從說故事的溫暖聲線，就可以感受到滿滿的母愛光芒，希望能治癒所有孩子的心！

https://youtu.be/-vgWBHZ3SS0

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

【原住民語故事】

原住民之光－Suming舒米恩《誰拿走了我的情人袋》

阿美族之光「Suming舒米恩」受邀請第一次為小朋友線上講故事，選由新北市政府原住民行政局出版族語繪本朗讀，希望鼓勵更多原住民小朋友講族語，願意學習原住民語言，讓各部落的語言文化有更多發揮的練習機會，保存原住民傳統文化。

https://youtu.be/Ml1_h84SjmY

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

【閩南語故事】

金曲樂團－Wonfu旺福樂團《空空的聖誕襪》

以創作台語潮流音樂的「旺福樂團」創作無數音樂作品廣受大眾喜歡。旺福樂團受邀以逗趣的台語說故事給大家聽，同樣是爸媽身份的主唱-小民、貝斯手-推機，說起台語故事更是歡樂無比，熱鬧的故事氛圍，大小朋友一定都會喜歡哦！

https://youtu.be/p7O7qsdebgw

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

【罕見疾病基金會繪本系列】

勇氣媽咪－趙小僑《香水部落的挑戰》

罕見疾病基金會出品，認識(高血氨症)。山上有一個部落，可以生產厲害的香水，香水部落也總是能滿足客人的需求。不過有一天，他們接到一個特殊的訂單，讓他們傷透了腦筋。究竟是什麼樣困難的訂單呢？

https://youtu.be/786IDPnIpCA

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

台北市長－蔣萬安《我們都很特別》

身為三寶爸的台北市長-蔣萬安，最喜歡為小孩講故事，從立委到市長，已經連續二年參與「為愛朗讀」活動。從市長化身成為逗趣溫暖的爸爸說故事。

https://youtu.be/3mvkMenfVsk

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

美女主播－張齡予《車站老鼠》

夜晚空無一人的車站，會發生甚麼有趣的事呢?身為一隻車站老鼠，莫里斯必須遵守《車站老鼠手冊》裡的規則。制定這些規則是有理由的，因為乘客不喜歡老鼠。

https://youtu.be/X2P2-NW86OA

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

勇氣媽咪－趙小僑《你在媽媽肚子裡的樣子》

除了讓媽媽們回憶起懷孕時的點滴，給自己掌聲，謝謝自己一路以來的勇氣外。更希望藉由故事讓孩子理解媽媽肚子裡歷經的生命奇蹟，帶著孩子一起重溫感動時刻。

https://youtu.be/1BwW_Yw2RME

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

美聲媽咪－安唯綾《小寶寶快來了》

獻給即將成為哥哥姐姐的小朋友們，一起來聽聽看吧！大家都在等小寶寶出生，一直等，一直等，一直等。即將成為小哥哥與小姐姐的孩子，期待小寶寶什麼時候來呢？

https://youtu.be/ciS3Gll0EAY

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

創作才女－許哲珮《下雪日的約定》

大雪一直下，今天停課囉！萬歲！但是，全校最嚴格的崔柏老師，還有最糟糕的學生丹尼，卻沒收到停課消息，來到了空無一人的學校…誰也沒想到，下雪日的這一天，竟然會成為崔柏老師和丹尼這輩子最棒的記憶…

https://youtu.be/jZ8F_E2Oayo

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

甜心媽咪－小蠻王承嫣《大吼大叫的企鵝媽媽》

「寶貝，對不起！有時候媽媽會大發脾氣，但媽媽真的很愛你！」有一天，企鵝媽媽好生氣，氣得對小企鵝大吼大叫。小企鵝嚇得全身都散掉了！…這下該怎麼辦呢？

https://youtu.be/xQ8Q3VXlvUY

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

花藝女神－陳艾琳《悲傷，讓我抱抱你》

有時候，悲傷無預警來敲門，你試著把它藏起來，卻只覺得它靠著你好近好近，讓你難以呼吸。就試著別害怕悲傷吧！幫它取個名字、聽悲傷說說話，找些你們喜歡做的事。

https://youtu.be/lRTUz1F3dV0

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

國民阿姑－海裕芬《我會好好照顧你》

溫柔訴說著大自然的循環和善的傳遞，一起來聽聽看吧！從前，有一粒小小的種子，在廣大的世界裡覺得無依無靠。天空、水和大地對它說：別擔心，我會照顧你。

https://youtu.be/PXImluhGL8M

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

恩愛夫妻－許維恩、王家梁《咕嘰咕嘰躲貓貓：親親寶貝》

許維恩、王家梁擔任媽媽寶寶三月號封面之星，準新手爸媽首次合體拍攝封面與夫妻合作講故事給肚子裡的寶寶聽，溫馨互動的故事內容，充滿對寶寶的期待與深切的愛意。

https://youtu.be/HtGTabdXRek

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

★亮點２：《媽媽寶寶雜誌》攜手《罕見疾病基金會》帶大家認識罕見疾病

今年《媽媽寶寶》雜誌與罕見疾病基金會攜手傳遞「因為有你，愛不罕見」。結合由罕見疾病基金會出品的《螢火蟲故事島》系列繪本，從2015年至今已陸續推出超過50本。

這次，我們邀請到眾多醫師共同用聲音來傳遞愛，同時建立與教導孩子們對於身邊特別的朋友，給予關懷與尊重、傾聽與接納，你會發現，其實我們沒什麼不一樣！

對於大部分的人而言，能唸出幾種罕見疾病呢？又對於這些罕見疾病認識多少？今年為愛朗讀邀請到7位醫師與藝人趙小僑，要褪去醫師嚴肅的形象，透過淺顯易懂、生動活潑的繪本故事，帶大家一起了解多種罕見疾病。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

★亮點３：你說我畫！爸媽發揮創意自創故事，請插畫師畫出插畫分享創意

說故事不是照本宣科，書本只是媒介，真正的美好親子共讀，來自於陪伴的過程記憶是否精采。

今年特別舉辦「你說我畫！創意故事徵件活動」鼓勵喜歡說故事的爸媽們，動腦發揮創意，編織一個與孩子之間，獨一無二的原創故事！活動選出前三組最佳創作獎，邀請新銳插畫家-陳冠羽Sharon媽咪，為入選故事畫出可愛的插畫，特別製作成PDF電子書及故事影片，送給入圍者最難忘的回憶。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

2023媽媽寶寶

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