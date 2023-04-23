【母親群像】不困在體制內的母親！李心潔執導華德福幼兒教育紀錄片 勇敢為孩子做出改變
【文╱盧安】
從一個不困在體制內的女孩，變成一個不困在體制內的母親。李心潔執導華德福幼兒教育紀錄片，勇敢為孩子做出改變。
她穿著一襲白襯衫，幾近素顏地朝我們走來。20年前的那個唱<裙襬搖搖>的女孩，成了影后，成了太太，成了母親。現在的李心潔，有一種大浪褪去的平靜、生命累積的豐滿。
就像五年前李心潔曾為電影《夕霧花園》受訪時分享自己的價值觀：「我跟女主角很像的地方是，我們生命中最重要的就是『愛』。但我和她不一樣，她愛的都失去，而我沒有。」
四部紀錄片．多元認識教育
李心潔一直是一個充滿愛和母性能量的女人。2007年，李心潔和好友梁詠琪、楊采妮、許茹芸一起創立了「小黃花慈善基金」，致力兒童扶貧、關注孩子的情緒。
「我一直想要多為孩子做一些事情。一聽到有需求，就想要回饋。」今年，她更帶著小黃花時慈善基金的系列紀錄片《孩子，你好嗎？》來到台灣。
四部紀錄片，以《我的名字叫李心潔》為起頭，從李心潔如何成為李心潔：她那從小吵吵鬧鬧的家庭，如何影響她成為一個女人、歌手、演員、媽媽……接著再以她職業媽媽的角度看教育，開啟不同教育理念的對話：長期追蹤在家自學家庭的《鴕鳥騎士》、華文學校教育《我是誰？》而其中李心潔更首度擔任導演，執導提倡華德福教育的《山頂小屋》。讓爸爸媽媽們，對教育能有更多元的認識。
16歲．就對教育有了想像
在《我的名字叫李心潔》中，先生彭順說，李心潔在談戀愛沒多久，就成了媽媽。後來，她甚至為了全心照顧繼女，刻意地減少工作量，又在40歲的時候生了雙胞胎。
她放下了光鮮亮麗的演藝工作，花了許多時間在陪伴、教育、教養小孩。儘管在當時看起來是令人意外的決定，後來想起來，都是有跡可循。
「現在想想，我在16歲的時候看了一本書《夏山學校》，影響我很多，這本書說的是一個以人為本的學校故事。那時候，我就覺得：教育就是該這樣。」我們笑說，一般16歲的女孩，腦子都還只想著玩呢！
李心潔也笑說：「嗯，我就是這麼早熟。我好像就是生來有股Believe的決心。就像不管小時候經歷家裡多少爭吵，我對於愛的相信，從來沒有熄滅過。那股炙熱是一直都在的。」
活得颯爽自然的李心潔，一直不是體制內的孩子。當成為媽媽後，面對教育，她也思考得更多。
生了雙胞胎兒子之後，有次，她回香港找林嘉欣聊天。林嘉欣向她介紹了華德福教育，李心潔開始接觸華德福工作者、看書、了解他們的理念。發現這樣注重身心靈平衡發展的教育方式，正式她所找尋的。而這次拍攝紀錄片，李心潔更從另一個導演視角，去了解華德福。
媽媽們 你快樂嗎？
現在的李心潔所擁有的領悟和智慧，是孩子給她的禮物。
「 對孩子來說，最好的教養就是身教。因為孩子是用模仿的方式去學習，最親近的人就是父母親。所以我要先把自己做好。但我並不是一開始，就知道怎麼去當一個媽媽。」
在如花綻放的時候，放下發展正好的事業，李心潔也經歷一段調適的時間。「我還在學習去當母親，所有的生活體驗都是陌生的，我還沒有方法去找到平衡。過程中，我常覺得自己智慧不夠，情緒不穩定。但是女兒的一句話成為我人生中很重要的一個轉捩點。」
女兒問：「媽媽，你快樂嗎？」
這句話，開啟了李心潔對自己的探索，促使她去接觸禪修和佛法。「我為什麼要帶這麼多負面情緒？這世界沒有任何一條路是輕鬆的，你只能選你想走的路的去走。
我很清楚這個孩子很需要我，她很需要這份愛。如果可以對一個生命成長有這麼大的影響，為什麼我不要呢？」她微微一笑，說出許多母親應該都會心有共鳴的話：「有了孩子讓我自己更完整，希望自己變成更好的人。」
「在演藝圈工作這麼久，名利好像成為一個枷鎖。與其說是我為女兒放下工作，不如說是我因此讓自己停下來，探索不同的生命模式、生命意義。我要謝謝女兒給我這份禮物。」
當我們辛辛苦苦為著孩子忙裡忙外的時候，也別忘記問問自己：「媽媽，你好嗎？」
※原文刊載於2023年04月號《媽媽寶寶》434期。
※原文連結 https://www.mombaby.com.tw/articles/9926464
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【完整內容請見2023年04月號媽媽寶寶雜誌；本文由媽媽寶寶《 MOMBABY LIFESTYLE 》授權刊登，未經同意禁止轉載。 】
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