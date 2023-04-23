安唯綾挺孕肚跟閨蜜一起自駕爬富士山：「以後一定全心牽掛小孩 現在要珍惜產前Me-time！」

【文╱葉怡君】

經過了漫長的備孕，如今，安唯綾珍惜著懷孕的每一刻。

從小學聲樂、念音樂系的安唯綾，明明可以穿著華服當聲樂家，但是外表溫柔的她，卻不只甘於當個乖乖女，對於自己想要擁有什麼樣的人生，她其實有更多的想法。

在她與導演老公于中中結婚後，想要擁有孩子、成為母親的心情，也無比強烈。

經歷了兩年半漫長的備孕挫折，放棄後又突然獲得。如今的她，放鬆心情享受懷孕的每一個階段，這次拍攝封面，也展現了女人在懷孕時最美的樣子。

曾因太想要孩子．出現輕微孕前憂鬱

安唯綾曾在臉書分享，懷孕之前遇到各種關心指教，再加上自己實在太想要孩子，心情上也患得患失，甚至察覺自己有了輕微的憂鬱。

「那時別人總是有許多建議，例如：『你太瘦了，要胖一點才會懷孕』、『你拍戲太忙了，身體要養好才會懷孕』、『你年紀大了，要趕快備孕了』……但為了懷孕，我不知買了多少的排卵試紙，也為了安排功課而把先生整得很慘。」她苦笑說，甚至還在疫情隔離期間，排除萬難，也要做兩次試管。

「因為真的很想很想懷孕，所以當時我放下工作，隔離再加上備孕，時間像是被按下暫停鍵，就有一點小小的憂鬱症。」

安唯綾形容自己當時的狀態：「我會無緣無故流眼淚。當時，因為打針影響到內分泌，身材也變胖，看到大家工作自信優雅的狀態，我也會無故哭泣。」

察覺到自己也許有一點輕微憂鬱症傾向，安唯綾就決定暫停備孕，重新投入工作，從備孕的沮喪中跳脫，先把開心的自己找回來，沒想到去婦產科做完息肉手術後，孩子就這麼來了！

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

放鬆才是最好的備孕方式

安唯綾笑說：「事實證明，擺脫壓力，兩人放鬆地做功課，才是最好的助孕方式。」而備孕期間的準備也不是一無所獲，她在那兩年吃得健康，每個禮拜做有氧和重訓運動，想是當時身體的底子打得不錯，如今懷孕了，並不會有手腳冰冷的狀況。

「但之前備孕了至少兩年半，我一直覺得自己準備好了，但沒想到真的懷孕，才發現口說無憑！之前全是靠想像，現在，你再問我：準備好了嗎？我反而會說：我還沒……」懷孕是一種全新的神奇體驗，就是要走一遭才知道。

第一次看到老公傻笑．心裡甜甜的

回想當時發現驗孕棒浮出兩條線時，老公正在開線上會議。安唯綾看著驗孕棒三秒鐘就出現第二條線，一邊看傻了，一邊心裡想著：原來是這種感覺……「 我在一個小時內側了三支驗孕棒， 一直喝水、排尿， 這種看到兩條線的感覺真的會上癮！我想要 重複這興奮的心情。」

安唯綾也想要錄下老公 完整的情緒反應。就趁著他還在 開線上會議時，自己在後面忙東忙西，架設機器。並把驗孕棒放到一個盒子裡，裡面附上字條：恭喜你，你要當爸爸了！

「還好我有錄下來！他第一個反應是以為我確診，後來知道是懷孕，他盯著驗孕棒看了10秒，突然開始傻笑， 那反應是演不出來的！ 第一次看到男生這樣傻笑，我的 心裡也甜甜的。」

有一種冷．叫做先生怕懷孕的老婆冷

先生的工作是導演，一進劇組，往往就忙得昏天暗地。但另安唯綾窩心的是，懷孕之後，老公變得更細心，即使忙，心裡都還是記掛著老婆。

「有次我回家，就看到先生一個人在浴室待很久，後來我忍不住過去看他在幹嘛，才發現他在寒流中穿著羽絨衣，跪在地上幫我黏地磚的縫，就怕冷風進來會冷到我。他怕浴室磁磚濕滑，也是一塊一塊地，幫我把防滑黏上去。那時真覺得嫁對人了！懷孕時，如果老公可以多做一點點貼心的事情，真的就會給媽媽很大的鼓勵。儘管先生拍戲無法常常在我身邊，這些把我放在心上的舉動，也會給我信任感和安全感。」

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

享受生產前的獨處

安唯綾說話輕輕柔柔的，卻是一個很獨立的女孩。尤其懷孕之後，她更是調頻成媽媽模式，思考事情更實際了！

「前兩三年想懷孕，那時常常覺得希望老公在身邊，但現在真的懷孕了，心態反而完全不同。 我變得理性、實際，覺得養小孩是很大的開銷，家裡必須有人為我們家打拚。所以就會變得更獨立。夫妻之間最重要的就是信任感。再加上之後孩子生出來，我可以一個人活動的時間變少了，就算出去工作，腦中大概也會牽掛著小孩。所以我反而很珍惜現在獨處的時間。」

挺肚跟閨密一起去爬富士山

拍攝封面的前一週，其實安唯綾才跟閨密一起去東京八天七夜，還一起開車自駕去富士山。兩個人，四個大行李箱，就這麼上路了！

對於安唯綾來說：老公不在身邊沒關係，但，女朋友很重要！

「 平常老公在拍戲的時候，我可以找女朋友喝下午茶、聊心事、吃晚餐。年紀小的時候還不能理解，覺得就是要跟另一半在一起，但愈長大愈覺得：女 朋友是不可缺少的！」

在旅館的時候，安唯綾感受到胎動，也很興奮地叫閨密一起來摸肚皮，寶寶隔著肚皮和阿姨打招呼，幸福也感染到好閨密！

現在寶寶五個月大，胎動，讓安唯綾真真切切地感受到和孩子的連結。在日本遊玩的路上，安唯綾一直藉著胎動和寶寶對話：「Baby你還好嗎？如果OK就敲敲，告訴媽媽。」

過了幾秒，寶寶後的敲了一下肚皮，那一刻讓安唯綾很感動、很幸福，好想好好保護他。她真的很享受懷孕的這段旅程。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

要當一個讓孩子佩服的媽媽

生了孩子之後，安唯綾打算繼續演戲，繼續當個女演員。她說，也許成為母親之後，對愛的理解會更不同，詮釋角色，會更豐滿了！

給孩子全部的愛，但同時不忘了愛自己，這樣的想法，或許跟她看著媽媽的背影長大有關，「我媽媽是家管，她 生了四個小孩， 人生都奉獻給小孩。當然，媽媽她很開心，她也把母親的角色也做得很好。家庭主婦是工作， 也是她的選擇。她每天所要操煩的， 並不比職業女性輕鬆。但，我想做一個能把自己顧好的媽媽， 讓小孩崇拜佩服。我不想輸給爸爸在孩子心裡的地位。」

對於有孩子的未來，她已有了想像：「我會給予小寶貝滿滿的安全感，但也是彼此獨立的靈魂。我還是會每週去運動、跟先生固定的兩人旅遊，對美好事物保持好奇心，不放棄追求自我的成就感。我希望能當個自律的媽媽，也成為小朋友眼中的驕傲與學習的榜樣。」說到這，安唯綾笑了，眼神發光：「我想要當他眼中，最美的媽咪。」

現在的她，全然享受生命的每一個階段，就是媽媽最美的樣子。

※原文刊載於2023年04月號《媽媽寶寶》434期。

※原文連結 https://www.mombaby.com.tw/articles/9926700

※延伸閱讀

孕媽咪可以搭飛機嗎？搭機規定、安全須知總整理



新手爸媽的社交孤獨症候群：生孩子後，朋友都不見了嗎？

