為愛朗讀．為你發聲 Read for Love

【文╱陳婠娟 文╱麥心瑜 文╱葉怡君】

今年，《媽媽寶寶》舉辦<為愛朗讀>已經是第四屆，海裕芬、陳艾琳、趙小僑，與我們分享他們和孩子的共讀時刻。有時慌亂、有時溫暖，有時，也療癒了自己。

所說的每一個字句，都在孩子心中種了小小的花。

海裕芬 讓孩子從聽故事中成長，更有同理心

剛晉升為媽媽的海裕芬，從小就是孩子王，最快樂的事就是跟身邊的孩子，說故事編故事！

身兼主持人、廚師與演員的海裕芬，不只斜槓出多重身分，去年，更升格成了母親，除了依舊全心投入工作並樂在其中，現在更是沉浸於當媽媽所帶來的無比快樂。

螢幕形象爽朗大方的她，生長在一個大家庭，從小與姐妹們關係融洽，她說，「還沒當媽媽之前，我就已經帶大姪子與姪女了，所以我很早就準備好當媽媽……我身邊經常圍繞著小孩，正因為如此，我也很會跟孩子們相處。」

讀繪本不只念故事．角色扮演更能身歷其境

憑藉多年配音及主持節目的經驗，說故事給孩子聽早已是她的日常，只不過她跟家裡的大孩子或是小小孩，最愛的遊戲就是「角色扮演」，讓孩子不只被繪本劇情給吸引，她還會加上誇張的音調、明顯的動作，讓故事情節更為生動有趣，透過這樣的互動方式，讓孩子彷彿身歷其境、學習到繪本裡沒有教的事。

尤其，每每到最後，念繪本時間都會變成編故事時間，這也是她從小到大最喜歡的部分，也持續帶給身邊的孩子，一起品嘗在故事中成長的。

製作繪本 獻給身邊的大人與小孩

升格媽媽後的海芬也沒停下腳步，近日推出了一本獻給大人的童書《我，好嗎？》，而明年也會著手規劃給孩子的系列繪本，故事架構中不只圍繞著小孩，也會從老師的角度著眼，「我想從故事中，去放大每一個孩子的優點，即使是毫不起眼的事，我都覺得孩子都應該被關愛、被注意。」

「就像我小時候，在大人眼中就是很愛講話，意見很多的小孩……但久而久之，我們可能都長成這個社會喜歡的模樣，卻沒有真正認識內心的自己！」話鋒一轉，她繼續說，就算沒有生小孩，她也會出這樣的書，「我不會期待這系列的書會成為暢銷書，有緣分，理念相同的大人與小孩，自然就能感受到我想訴說的！」

聽故事的孩子 有同理心

懷孕的時候，就天天講故事給女兒念念聽的海芬，現在孩子出生了，不只她自己，連哥哥姊姊也會講給她聽，孩子需要陪伴，即使是瑣碎的時間，也能為孩子編織講述出令他們難忘的情節，「因為聽故事長大的孩子，跟沒有聽故事的小孩，最大的差別就是『同理心』，有時候不用特別的儀式感，接送孩子的路上，或是準備晚餐的時候，都可以隨時展開一段精彩的故事情節……」因為故事就藏在生活裡。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

陳艾琳 母女睡前的溫馨共讀時光

聲音無比甜美的陳艾琳參加今年《為愛朗讀》的活動，實在再適合不過了！她分享了陪伴女兒顏蘵閱讀的美好時刻，感覺自身的體悟與成長。

陳艾琳從女兒蘵寶（顏蘵）半歲開始，就一起共讀，至今已成為一種習慣。幾米的《地球寶寶晚安》是陳艾琳帶蘵寶念的第一本書，直到現在還經常看。

她說：「這本書對我們來說，有特殊的意義，我也特地買了書裡提到的三個動物玩偶，讓它們陪伴蘵寶睡覺。那感覺像是陪著她成長的朋友，有著難以言喻的安全感，也有我們閱讀的共同回憶。」

共讀，滋養著孩子，也療癒著自己。

在共讀中解決情緒困擾

陳艾琳會在蘵寶晚上睡前，留一段閱讀時光，由蘵寶挑讀本，她來朗讀。一本會念兩次，最多念三本。

蘵寶很好學，持續不斷的親子共讀，讓她在三歲四個月大的現在，就認得了十個字！

陳艾琳提到蘵寶最近很喜歡有關學習理解情緒的書籍，像是《我的小小EQ寶寶》系列中，有一本《害羞寶寶》，主角轉學後因為很害羞而交不到朋友，剛好蘵寶最近也轉學，她就會說「我的害羞寶寶也出來了」，利用這樣的方式來表達情緒與困擾，並順利克服。

帶著孩子面對生離死別

另外一本書《雲端的阿里》，這本與生死議題有關的書籍，除了內容動人，也讓陳艾琳在外公外婆過世時，能帶領蘵寶對「死亡」、「離別」有所理解，也較能理解她的悲傷情緒。

「很多爸媽都會在孩子生氣哭鬧時，要他們不要哭、不要生氣，但卻沒有教孩子先理解這樣的情緒從何而來，更重要的是，比起哭鬧，還有其他更好的解決方式。」陳艾琳分享，帶入讀本場景可以讓爸媽更有效的與孩子溝通。

保護自己．從閱讀開始

除了情緒類繪本，蘵寶的書單裡也有很多幫助孩子「認識自己」的書籍，像是牙齒百科、身體百科等，另外，也讀了教導孩子如何保護自己的書籍。看來，小小的蘵寶，閱讀領域已經十分多元。

陪伴孩子念書，陳艾琳形容：「這是一段很舒服的時光，透過閱讀，我們可以溝通得更好，而我也更了解自己。念書給孩子聽，其實自己也在學習，很多時候，念著念著，我就爆哭了，也療癒了自己。」陳艾琳是一位感性的媽媽，蘵寶是一個好學又好奇的寶寶，兩人在共讀中聯繫了情感，也各自得到成長。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

趙小僑 用共讀累積愛的存摺

每天在日常中念繪本給典典聽，就像是每天積存了一點愛進存摺。讓趙小僑擁有愈來愈多的幸福。

新手媽媽的生活有多混亂？趙小僑說：「混亂是常態！當寶寶在哭的時候，泡奶就泡不好，然後奶粉又灑在地上，然後，水又不小心弄到自己身上！這才是真正新手媽媽的生活啊……」

但這混亂之中，總有些幸福靜謐的時刻。那就是每當趙小僑抱著孩子，念故事給寶寶聽的時候，看著她張著大眼，似懂非懂，那股心理的幸福就滿滿的。

各種亂弄．也是一種閱讀

因為典典寶寶現在才八個月大，所以趙小僑與典典的共讀，會以大圖繪本為主。「我會挑鮮豔顏色的繪本，或是不同材質的布書、厚紙板等等，讓她去觸摸探索。」

然而，在趙小僑家，一起念故事的溫馨場面，總還是會帶著一點新手家庭才特有的混亂風格。

「因為我們家寶寶已經會自己翻書了，當然，她不可能好好的從第一頁翻到最後一頁，所以就是各種亂弄！但我覺得很好！畢竟目前我們所要做的，是讓她對書產生興趣。而且每次看到寶寶翻弄著比她的臉還要大的書，那個畫面真的超級可愛的。雖然我常常是自說自話，但看她似懂非懂，其實又好像在一點一點地吸收，典典的表達能力好像也更進步了！」

善用工具．偶爾聽有聲書

最近，小僑也買了一些觸碰類的兒歌有聲書，孩子聽了兒歌也會跟著手舞足蹈。

「我們家典典寶寶最喜歡的兒歌書就是<拔蘿蔔>，每次聽到「拔蘿蔔」，就會超High的，那跟著唱的樣子超可愛！」此外，小僑也會抱著典典去敲敲鋼琴、撥撥吉他。除了故事書，也不忘生活中的其他刺激。

趙小僑建議媽媽，要善用工具，不要把唸故事成為育兒壓力。偶爾也可以用有聲書來幫忙。親子共讀最重要的是陪伴，「你不必是說故事高手，只要把手機放下，看著孩子，這時候，你就知道怎麼做了！」

陪伴，是愛的存款，「現在典典開始會認人了啦，有時候，爸爸雖然抱著她，但她眼睛從沒離開過我。被一個人這樣深深地需要著，這真的是當媽媽最幸福的一件事。」

※原文刊載於2023年04月號《媽媽寶寶》434期。

※原文連結 https://www.mombaby.com.tw/articles/9926677

https://www.mombaby.com.tw/articles/9926680

https://www.mombaby.com.tw/articles/9926688

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