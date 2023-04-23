尊重創造力．失去主流競爭力？幫助孩子發掘興趣並多試一下

【文╱曾清祥 編輯╱葉怡君】

尊重孩子的創造力，說來容易，但真要走上非主流的路，在爸媽的心中勢必會經歷一番拔河啊！

「媽的多重宇宙」在奧斯卡發光發熱，導演兼編劇的關家永所講的話在網路上瘋傳，他說：「媽媽為了不讓學校扼殺了我的創造力，選擇讓我在家自學」，這一段話讓最近教育叛逆期青少年而困擾的我，實在是有感而發。

爸媽心中的惶恐

當一個新世紀的爸爸，我也想讓小孩保有自己的天性特質，也想讓他保有滿滿的好奇心創造力，卻同時害怕他們會不會因此失去了主流價值的競爭力。

走非主流的路不是不行，不過，孩子必須知道這路是孤獨的，並且需要雙倍的堅持，儘管如此，最後能真正成功也不是多數，這才是為人父母的惶恐啊！

但這些「連父母也沒被教屬於讀書以外的事」，我們又該如何教小孩呢？其實在我心裡也是充滿一堆問號。我最近開始更加積極地思考，要怎樣能讓自己像關媽媽一樣理解我自己小孩的特質，陪伴他找到自己的方向，堅定地走下去。

用高支持代替高衝突．引發孩子動機

首先，要檢討的是我們家的親職關係，我跟孩子的溝通經常處於高衝突的狀態，什麼該說，什麼該放手，在我們家是個很重要的課題。

我對小孩的生活習慣，比方說餐桌禮儀，自身整潔及衛生習慣，還有每個場合該有適當的穿著等等，非常重視，因這些細節都是別人並不太認識你時，能夠觀察的重點，但這些我覺得基本的東西，有時在孩子的眼裡看起來就是很多問號。

我必須找適當的切入點！就像最近兒子熱衷於打籃球，我觀察到：其實好的球鞋必須帶到球場上換穿，才不會讓鞋子的抓地力才被一般的路面破壞；也發現球星們在賽前大都是穿著長褲練習，比賽時才換穿短褲。於是我用這幾件事引導他了解：什麼場合該有什麼樣的穿著，才是得體。

當我把要求轉爲支持，幫他準備了好穿的運動拖鞋，讓他能夠穿到球場上，再換穿球鞋；買了舒服有彈性的長褲，讓他能常常保護好自己的膝蓋不受風寒……當我這樣做了之後，我們的關係獲得改善！他竟然會再來找我討論如何可以把這些生活習慣做得更好，讓他能放心長大，全力打球。

小孩的動機真的很重要，當這些都是他自覺很重要的事時，一切都會變得簡單而自然了。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

幫助孩子發掘興趣

發掘性向並發展興趣是很難的，就連我自己已經爲人父了，有時候，也會分不清這是我的興趣，還是只是我的職業。青少年正處於自我探索階段，更容易產生不安。

他們在找尋一種偶遇的驚奇，有時候可能藏在書本裡，有時候藏在電視影片或音樂裡，有時候又會在某個人的談話中發現，相當不易察覺，所以他們會去嘗試，做一些大人們覺得礙眼的事。

讓孩子多嘗試一下

記得我在小時候非常喜歡金庸小說，媽媽常督促我不要一直看小說，應該要去讀書，我只是淡淡的回一句：「你不要管我啦！我看完就會去讀書了」。因為金庸的小說讓我建立起很多現在對人事物的價值觀，這經驗也令我並不會給予孩子太多意見。我只告訴兒子：「要常常保持高度的好奇心。」相反的，孩子有時候也會不願意多方面嘗試，因為當下他們認為這就是自己最想做的事。

這時，我就會提醒他們，就算你已經認為這就是自己想要發展的興趣，但受限於現實環境、家庭、學業等，擁有的時間是有限的，有時候，短暫的片段嘗試無法深入了解其中的專業性，也無法在之後做更好的連結。這就是為什麼我想提醒他們多嘗試一下。

就好像大兒子現在瘋狂的愛上籃球，他很想有朝一日能在NBA打球，這個夢想很美，我其實知道要達到的機會是很小的，但還是非常鼓勵他往這個方向前進。

所以他日以繼夜，除了學業就是練球。於是我提醒他，盲目練習是不對的，籃球有專業跟方法，你必須找個敎練把基本的動作學好，還要有個球隊能夠練習團隊合作的進攻跟防守，更需要努力維持健康，這樣才能在這個路上繼續努力並期待夢想實現。就像這次奧斯卡男配角關繼威的故事一樣，他就是一直在努力跟嘗試，等待機會的來臨。

我常常跟兒子說：「這個時代已經改變了，不再是只靠努力就能成功的了，當快速改變成為普世價值時，我覺得我已經教不了你什麼，剩下的要靠你自己去探索尋找。但要記得：你不只是在找尋自我，更重要的是在找一個可以讓自己生存下來的工具，讓自己感到能幹、充實、有成就感、有榮耀，才能進一步產生自信心，再去建構自己的人際關係與自己的人生！」

※原文刊載於2023年04月號《媽媽寶寶》434期。

※延伸閱讀

啟發孩子創造力，6個關鍵教養



玩扮家家酒，創造孩子無限想像力！培養學齡前必備的4種能力，爸媽別過度干涉喔



【更多內容都在2023年04月號《 媽媽寶寶雜誌 》；訂閱

媽媽寶寶雜誌電子版】