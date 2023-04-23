春夏常見5種蟲蟲危機！醫師教你從皮膚反應初步辨識被何種蚊蟲叮咬 以及如何掌握就醫治療時機

【文╱Sinyu 採訪諮詢╱書田診所皮膚科主任蔡長祐】

春夏兩季氣候濕暖，正是昆蟲蚊蚋大量繁殖、頻繁出沒的活躍期，其中有些會叮咬人類，造成皮膚極度不適，必須謹慎以對。

特別是幼童，常常因為蚊蟲叮咬而出現紅腫等反應，醫師教你從皮膚反應初步辨識是被何種蚊蟲叮咬，以及如何掌握就醫治療的時機。

每年春夏都必須面對蚊蟲叮咬的困擾，家長更是擔憂小小孩，因為他們還沒有發展出免疫耐受性，被叮咬後常出現強烈的發炎反應。以下介紹春夏之際常見的5種咬人蚊蟲。

跳蚤

跳蚤潛藏在戶外或家裡地板隙縫、地毯、貓狗窩中，當牠感覺到光源、二氧化碳、氣流或腳步聲，受到刺激，便會跳到寄主身上。

例如，經過被流浪貓狗躺過的便利商店門口、地毯，或是久無人煙的陰暗倉庫，就有可能把跳蚤帶回家。

被跳蚤叮咬後，會發現皮膚出現小小的、紅色的凸起疹子，通常三或四個為一群，在疹子周圍常有一圈顏色較淡的圈圈。

小黑蚊

小黑蚊，台語稱「黑微仔」，其實牠不是蚊子，真正的名字是「臺灣鋏蠓」，是一種體型微小的吸血昆蟲。

小黑蚊飛行高度通常在一公尺以下，所以人的小腿、腳、手背、手肘等為其主要叮咬部位。

被小黑蚊叮咬後，會產生大量散在性、膨起的紅色丘疹，也就是俗稱的「紅豆冰」，且常常讓人癢到睡不著，較嚴重的還會起水泡。

熱帶禽蟎

熱帶禽蟎是是野鳥與家禽的體外寄生蟲，體長不到1mm，大概像原子筆點在紙上的大小而已。一般只會感染飛禽類，以吸食野鳥或家禽類的血當作食物來源。

當禽蟎進入家中，只能先吸人的血，但也會很快死亡。牠的習性是白天躲起來繁殖，晚上才出來活動，所以患者常一覺醒來，身上就多了好幾個包。禽蟎特別喜歡叮咬人的腋下、脖子、肩膀、胸前等上肢部位。

毛毛蟲

毛毛蟲身上可見多樣化防禦天敵的策略，包含刺或毛，含有毒素，因此，若毛毛蟲直接掉在人的衣服或皮膚上，或是這些「毛」隨著風，飄落在人身上，都會直接刺激皮膚，或誘發皮膚的過敏反應，引發毛毛蟲皮膚炎。

隱翅蟲

隱翅蟲本身不會咬人，但其體內的「隱翅蟲素」對皮膚有很強的發泡性、刺激性及腐蝕性。

當蟲子在皮膚上爬行，分泌的體液就會刺激皮膚，產生線狀膿皰，有灼熱及刺痛感。

如果手上沾到毒液又抓別處皮膚，則會拉出許多不規則排列的條狀潰爛紅斑。若將蟲子壓死，毒液會大量噴濺而出，形成大片的糜爛性紅斑。

提醒民眾，若發現隱翅蟲停留在皮膚上，用嘴輕輕吹開即可，若已打死，手不要到處亂抓，快用大量清水沖洗，然後儘速就醫。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

治療蚊蟲叮咬

醫師治療前需辨明為何種免疫反應所引發，才能對症下藥。而常見的疹子，一種是蕁麻疹樣疹子，不需要治療；而一種是紅色凸起的疹子，擦類固醇藥膏最有效。而如果出現激烈的反應，例如水泡或像是蜂窩性組織炎的病灶，則必須口服類固醇。

蜂窩組織炎的壓痛令人難以忍受，孩子會不肯讓他人碰觸患處。也因為疼痛，行動會受到限制，無法屈伸自如，當然也睡不好，甚至睡不著。再來，如果孩子發燒、惡寒、食欲不振、不安或哭鬧不休，先考慮是否為蜂窩組織炎。

※原文刊載於2023年04月號《媽媽寶寶》434期。

※原文連結 https://www.mombaby.com.tw/articles/9926748

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