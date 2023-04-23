子宮外孕可能危及生命！留意兩徵兆：急性腹痛與異常出血

【文╱Clémence 採訪諮詢╱台中臺安醫院進化總院婦產科主治醫師賴重光】

好不容易懷孕，卻被告知受精卵不在子宮必須拿掉，對滿心期待新生命的準媽媽有如晴天霹靂。

子宮外孕可以預防嗎？有哪些危險因子要注意？如何在第一時間發現徵兆？又該以何種方式處理？現在就來了解一下吧！

根據臨床統計，一百個懷孕女性就有一個會子宮外孕，可見子宮外孕的機率並不低。

台中臺安醫院進化總院婦產科主治醫師賴重光表示，子宮外孕以輸卵管最常見，發生機率高達95%，卵巢外孕的發生率則相對較低，約3%左右，腹腔及子宮頸外孕最罕見，發生機率僅1～2%。

早期症狀不明顯．異常出血要警覺

子宮外孕早期症狀並不明顯，一旦出現症狀，往往是受孕組織已經長到一定程度，著床部位無法承受壓迫破裂出血，進而引發急性腹痛。

賴重光醫師表示，臨床常碰到病患因異常出血就醫，原以為是生理期的表現，檢查才發現是子宮外孕。正因為陰道出血是早期懷孕徵兆之一，婦產科醫師一旦碰到異常出血患者，通常會高度警覺，在第一時間驗孕確認是否懷孕。

「有些患者會疑惑：『明明月經有來，為何還要驗孕？』其實陰道流出的血液並不是月經，而是懷孕引發的出血。」他指出，生理期不規則的女性往往會對陰道出血缺乏警覺，直到急性腹痛就醫，才驚覺是子宮外孕，平常一定要多留意生理期的表現，避免和異常出血混淆。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

把握黃金治療期．別等到腹痛才就醫

子宮外孕會因為出血量的多寡引發程度不一的疼痛，通常發生在下腹部；若出血量極少，可能完全不會痛，大量出血則會產生突然的劇痛（類似激烈性行為導致黃體囊腫破裂的疼痛），當出血量達到一定程度，腹膜及橫膈膜被大量血液刺激，也可能會引發肩膀痛。

值得注意的是，子宮外孕有可能會自然流產，因受孕組織排到腹腔內被吸收，而沒有產生明顯的臨床症狀。他提醒，除非完全沒有性生活（確定不會懷孕），否則只要出血表現與一般生理期不同，就要就醫檢查。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

確認受精卵著床位置．儘早接受超音波檢查

賴重光醫師表示，上一胎正常懷孕，不代表這一胎也會正常，每一次懷孕都不能排除子宮外孕的可能。

因此，驗孕確認懷孕後，最好儘早就醫，用超音波確認受精卵是否在子宮內著床，以免錯過診斷的黃金期。

另外，若採用人工生殖技術做試管嬰兒，一次植入多個受精卵，受孕後，除了確認受精卵在子宮內著床，也要檢查其他部位是否有受精卵著床。

據臨床觀察，大多數子宮外孕患者都是在懷孕6～8週以後才發現，多點警覺、儘早檢查，才能有「照」有保庇。

中獎卻照不到．搭配抽血檢查

賴重光醫師指出，不少案例是驗孕發現「中獎」，超音波卻看不到，這是因為受精卵還太小，超音波無法探測位置。這時，通常會請準媽媽回診檢查，利用抽血搭配超音波診斷。

若追蹤一段時間，人類絨毛膜性腺激素（Human chorionic gonadotropin，即hCG）濃度沒有持續上升、超音波檢查仍無法找到著床位置，有可能是受精卵的品質不佳（無法正常長大），須進一步做子宮內膜刮除術確認子宮內是否有懷孕組織。若有，可確定受精卵在子宮內著床，只是沒有長大，如此即可排除子宮外孕的可能。

如hCG濃度極高，超過800mIU/ml（陰道超音波）或2,000mIU/ml（腹部超音波）或持續往上增加，照超音波卻無法看到受精卵，八九不離十是子宮外孕，須視情況做腹腔鏡找出受精卵著床的位置。

※原文刊載於2023年04月號《媽媽寶寶》434期。

※原文連結 https://www.mombaby.com.tw/articles/9926732

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