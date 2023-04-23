孕期280天全紀錄！一次掌握胎兒發育與產檢重點

【文／Tiffany 採訪諮詢／國泰醫院暨內湖國泰診所婦產科主治醫師蔡亞倫】

本文依據懷孕初期、中期、後期三階段，逐一說明胎兒的發育重點，為這段奇蹟旅程寫下最詳實的生命全紀錄！

懷孕初期（0～12週）

當爸爸的精子與媽媽的卵子結合成受精卵，瞬間，一條小生命開始踏上了奇蹟旅程。

國泰醫院暨內湖國泰診所婦產科主治醫師蔡亞倫表示，一般推算懷孕週數，會以女性最後一次月經的第一天來計算，當自行驗到兩條線時，多數已為妊娠第4、5週。

懷孕第5、6週

4週前，女性不太會察覺到懷孕，蔡亞倫醫師提到，如要確認懷孕，可從尿液或血液中，驗出hCG（人類絨毛膜促性腺激素）指數。

同時，透過超音波確認胚囊在子宮內，醫師也藉此確認胎數，以及是否在正確位置著床，排除子宮外孕的可能性。

懷孕第7、8週

來到懷孕第7、8週，胚胎繼續發育，形成卵黃囊，從超音波的顯示幕上，孕媽咪可看到一閃一閃的亮光，蔡亞倫醫師說明，這是胎兒正在跳動的心臟，速度約成人的兩倍。確認胚胎狀態良好，孕媽咪會領到孕婦手冊。

第12週

胎兒逐漸有了「人形」，身體器官、五官等都在逐漸發展中。懷孕前三個月，是胎兒神經管發育的重要階段，孕媽咪應多注意飲食內容。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

懷孕中期（13～29週）

進入懷孕中期，胎兒的大小會有明顯變化，孕媽咪能感覺到肚子大得特別快，甚至是察覺到胎動。

懷孕第13週

胎兒的腸胃及四肢逐漸發育中，不只是長出手指，手指前面還會有指甲，而骨骼長得愈來愈硬，胎兒的外觀輪廓會愈來愈明顯，臉上開始長出胎毛和頭髮。

懷孕第16週

約在15週左右，胎兒的外生殖器大致上發育完成。而自16週開始，子宮內的羊水變多，胎兒能自由地活動，嘴巴會有吸吮動作，神經系統開始發達，有時還能看到胎兒揮手、動腳等有趣動作。

懷孕第21～22週

胎兒開始出現吞嚥動作，練習將羊水喝入讓肺部膨脹，再將羊水製造成尿液排出體外，促使肺部及腎臟功能的發達，也能藉此訓練到嘴巴周圍肌肉及吞嚥能力。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

懷孕後期（29～40週）

為了幫助胎兒順產，孕婦體內會開始分泌鬆弛素，使得恥骨、骨盆腔等部位變得較鬆，走起路來不太穩定，必要時可使用托腹帶幫忙支撐。

懷孕第30週

大約到了這階段，胎兒的心臟及腦部發育大致上完成。蔡亞倫醫師表示，胎兒的體重從20週的1,000公克，到30週約會上升至2,000公克，同時參考準爸媽的體重身材，評估胎兒的大小是否正常。

懷孕第34週

胎兒的肺已經發育完全，蔡亞倫醫師指出，若胎兒等不及在這週之前即早產，有相當高的存活機率，如早於34週，產前就必須施打肺泡成熟劑，促進肺部成熟，減少肺部相關併發症。

懷孕第37～38週

胎兒的體內循環、呼吸、消化等功能已發育周全，並且準備開始運作，皮下脂肪也愈來愈多，長滿全身的胎毛也會逐漸消除，皮膚變得有光澤。

懷孕第40週

蔡亞倫醫師提醒，胎兒不是待在子宮內愈久愈好，到了孕期40週，胎盤開始鈣化，功能逐漸下降，如情況許可，與生產醫師討論，把握適當的生產時間，約在38～39週，將胎兒順利平安娩出。

※原文刊載於2023年04月號《媽媽寶寶》434期。

※原文連結 https://www.mombaby.com.tw/articles/9926465

※延伸閱讀

一次掌握自費產檢項目，一句話了解檢查價值，做為孕媽咪評估受檢的依據



生產不想「吃全餐」？孕期做好5大準備

