懶人祕境！超美落羽松豪華親子露營

【文／劉士甄 圖片提供／雙胞胎DoRe+Fa弟=三寶奴爸奴媽】

露營到底有多流行？臉書上的朋友不是正在露營，就是在前往露營區的路上。

許多人露營是極其享受自己動手的成就感，還有遠離都市喧囂、光害，與大自然近在咫尺的寧靜時刻。但對有孩子的爸媽來說，什麼都得自己來的繁複、大包小包，難免令人卻步。

豪華親子露營正流行

有了孩子後，生活不再那麼隨性，出遊也多以「親子友善」為首要考慮，以往那份說走就走的衝動，好像逐漸消失……

不過，考量到不同族群的需求，露營活動也逐漸朝向精緻化、量身打造的方向發展，並出現不少豪華露營行程，不需任何準備、直接入住的舒適露營地，超適合帶著全家人無負擔入住！

帶著孩子重新認識台灣

知名親子部落客「雙胞胎DoRe+Fa弟=三寶奴爸奴媽」，時常於臉書粉專分享與雙胞胎女兒和帥氣兒的親子遊記，身為三寶媽，因為前兩年疫情之故，決心改變生活，想帶著三個寶貝一起看這個世界、走訪每個地方，並重新認識台灣。

日前，她分享了一組親子露營照片，超夢幻的帳篷環境結合落羽松自然美景，還有豐盛的龍蝦海鮮火烤兩吃，三寶那開心的模樣，照片簡直閃著光！更重要的是，什麼都不用帶，直接說走就走，超灑脫。

頂級祕境露營莊園．親子也適合

經過眾網友再三詢問，奴媽終於透露，原來是位於南投埔里的「水与松森林莊園」，其主打秘境及豪華露營體驗，園區內有超過三百棵的優雅落羽松自然景觀，更備有多種露營選擇，圓頂帳篷、狩獵帳篷，更有露營車、包棟樹屋，當然還有家長們關注的親子樂園帳！

她們這次入住的正是「親子樂園帳」，帳內有一張雙人床與上下鋪，一家四口入住綽綽有餘，還有舒適沙發、溜滑梯，以及孩子會玩瘋的童趣裝潢。奴媽表示：「只要不會來吵我的房型，就是好房型！」

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

懶人露營！零準備即可入住

帳內什麼都有，包括冷暖氣、牙刷毛巾、礦泉水、保溫壺、茶包、咖啡包……，還貼心準備了防蚊液、電蚊香等。而露營區旁邊就有餐廳及公共豪華衛浴，奴媽心得：「不僅非常乾淨、什麼都有，地上也不會濕濕的，和高級飯店不相上下。」

兩天一夜行程更提供一泊三食（下午茶、晚餐、早餐），晚餐在營區旁戶外用餐區（有好幾處不會大家擠一起）、早餐則是在餐廳。同時，園區還有無邊際泳池、超跑電動車及各式玩具租借、精油手做體驗等。

出遊不必小孩開心大人很累

奴媽分享：「露營不用大人很狼狽，就來放空就好！而且考量孩子的年齡與便利性，目前都是選擇懶人露營，不希望出門孩子開心，但自己很累；出遊應該是盡可能讓大人跟小孩都舒服的。」（小編瘋狂甩髮贊同！）

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

《水与松森林莊園》埔里下交流道就到，完全不用開山路，是一個小孩不暈車的美好祕境，且園區僅提供住客使用、觀光客不能進入環境單純，且帳棚數也有限，孩子很容易就能和旁邊小朋友開心玩在一起，是額外的收穫。

培養孩子「自理」能力很重要

這幾年的親子旅遊心得，奴媽表示：儘管旅途中總是不乏小插曲，但重要的是跟孩子在一起！「在那裡、去了那裡對孩子都是大世界，透過孩子的眼睛，我們可以獲得不一樣的視角。」

她也提醒，培養孩子「自己來」的能力很重要，自己吃飯、自己上廁所、自己穿衣服，旅程就會順很多；現在姊姊們剛滿六歲會幫弟弟穿衣服、洗澡，賦予大孩子一些任務，他們都會很開心參與。

她也想對三個寶貝說：「謝謝你們讓我重新認識自己，也認識這個世界！」

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