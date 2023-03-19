王家梁即使快睡著 也要跳起來幫老婆擦妊娠油！許維恩：「多抱抱 是維繫感情的秘訣。」

【文╱葉怡君 攝影╱宋子凡 化妝╱小孟 髮型╱Kim 造型╱Kathy Hsu 影音╱煒喆影像工作坊】

在《媽媽寶寶》拍攝封面的的現場，攝影師的燈光已經調整好了，但編輯看著眼前的Love birds，卻還不想喊開拍……

因為此時，許維恩正躺在王家梁的大腿上，王家梁的手輕撫著許維恩的四個多月的孕肚。兩人輕聲地聊天，四周都是粉紅泡泡，甜蜜笑意洋溢在眼角。那畫面太美，讓人不忍打擾。

老公從海綿變導盲犬

懷孕前，老公王家梁像海綿一般，體貼吸收了許維恩因荷爾蒙而改變的情緒。自從許維恩懷孕後，王家梁更升級成了一隻「導盲犬」。小心地照看維恩的狀況，顧好她要走的路，她的日常。

許維恩說：「他還蠻貼心的，會去了解我需要什麼，幫我加熱雞精、打好果汁，準備好我想吃的東西……」

像是前幾天，許維恩的姐姐送了一台胎教機器，王家梁就仔細地研讀了說明書，他簡直把這個說明書背得滾瓜爛熟：「孩子要從18週開始聽，這機器是模擬媽媽心跳的節奏，要每週各聽一節課，早晚早晚各聽一個小時。我看胎教的書，小孩如果在懷孕中後期多刺激，以後學習能力會比同週數的寶寶更快……」

然後，他拍了一下大腿，說：「 你今天就可以開始聽了！」把老婆懷孕幾週幾天，記得牢牢的。

許維恩是個幸福的準媽媽。「我常常看不懂說明書，就叫家梁看，他會仔細地閱讀，我就按著他的方式走。」

她說，兩人都不算是會甜言蜜語的人，可是能這樣把你懷孕大小事都放在心上的男人，是不是比任何情話都來得浪漫呢？

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

維繫感情的秘訣：多抱抱

相較於有些夫妻會覺得，婚姻孩子的瑣事，會消磨了兩人的熱情。許維恩卻覺得他們即使一起經歷備孕、試管的許多狀況，感情反而更甜蜜深刻。王家梁更說：「我不覺得有小孩會讓兩人失去熱情，有小孩會讓我們感情更緊密！」

他們維持感情熱度的祕訣，意外地很平實自然：「我們都是比較平靜的人。用眼神對看著彼此，就很開心。有時候我們互看一下，笑一下， 抱一下，摸一下。就覺得很幸福。我曾經跟家梁講，我喜歡被擁抱，所以他現在也常擁抱我。我覺得身體接觸是很直接表達愛意的方式。」

難怪他們的照片總是這麼濃情蜜意。因為愛就在每一次的觸碰裡。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

即使快睡著．也要幫老婆擦妊娠油

雖然懷了女兒之後，許維恩也常跟老公說：以後我要失寵啦！但她知道，王家梁都會先把老婆顧得好好。

「像是如果我洗好澡，而他已經躺在床上快睡著了。他還是會從床上跳起來，說：『要擦了嗎？』然後幫我抹上妊娠油。看他現在這樣看著我、顧著我，我就知道自己是嫁給了一個是好老公、好爸爸的男人。」

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

等孩子長大 再一起出國玩

經歷了懷孕前三個月，想吐又吐不出來，想吃又吃不下去的階段，如今，許維恩的電力只能維持五分鐘，經常很想就地躺著睡著，一直狂打哈欠的狀態。

媽媽前輩們告訴她：要玩就趁現在玩，孩子出生就有得累了！但許維恩卻認為：孩子第一，先把孩子安全生下來，安全長大再說！

「我當然也想出國玩，但萬一在國外需要看醫師，就會很緊張。小孩出生後搭飛機，我也會擔心她會有耳壓等問題。所以我可以等孩子兩三歲穩定一點後，等她準備好，我們再一起出國玩，都沒關係。」

當了媽媽後，會有許多心甘情願的犧牲，現在的許維恩，就是這樣全心全意，做什麼事情，都先考慮著孩子想。

對於當媽媽，許維恩沒有焦慮，只有滿滿的期待。

她很有信心地說：「我已經準備當媽媽很久了。我對於人生計畫中的事情，都是準備好了才會去做。所以我相信遇到困難，我都可以去面對。」

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