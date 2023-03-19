【培果教育專欄】正確認識溝通輔具 幫助孩子勇敢開口表達

【文／BaeGo培果教育 圖片提供／Shutterstock】

「小孩很少說話，治療師建議搭配溝通輔具，但我們擔心他會因此更不願意開口」、「溝通輔具到底是什麼東西？適合我家孩子嗎？」父母如何才能真正幫助到他們？

這篇文章將帶大家認識所謂的「溝通輔具」，並且解答溝通輔具的常見迷思，幫助大家更進一步了解。

溝通輔助系統是什麼？

當說話者無法使用口語表達，或是表達的方式效率不佳時，溝通輔助系統便以輔助或替代的方式，協助在溝通時傳遞訊息能正確及效率的媒介。

溝通輔助系統的原文為Augmentative & Alternative Communication，簡稱AAC，主要有兩個功能：

1.擴大性（Augmentative）：使用口語時，搭配溝通輔助系統，幫助對話者更容易理解談話的內容。

2.替代性（Alternative）：無法使用口語溝通者，利用溝通輔助系統，「取代口語」來跟他人進行溝通。

溝通輔助系統有哪些？

不一定要有外部裝置或物品，才是「溝通輔助系統」。日常談話中的語氣表達、表情、紙筆的使用，都是系統中的一環。依據設備類型，又分為兩種：

1.低科技輔具：不具語音輸出的功能。例如：溝通圖卡。

2.高科技輔具：具備語音輸出的功能。例如：語音溝通鍵、平板電腦上的語音溝通軟體。

哪些人需要使用溝通輔具？

需要使用到溝通輔具系統的族群，包含以下四種類別：

1.發展性障礙，意指先天就有的疾患。例如：智能障礙、腦性麻痺等等。

2.後天性障礙，指的是後天才發生的狀況。例如：中風、腦傷等等。

3.暫時無法利用聲音說話，例如：因手術而裝設氣切者、喉部開刀者。

4.語言不通，例如：出國與當地人交談需要使用翻譯軟體。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

溝通輔具的使用迷思

大多數人聽到溝通輔具時，可能會以為，只適用於不會開口說話、表達的群體。

不過，有了初步的概念後，就會發現大眾對於溝通輔具有很多迷思。

1.孩子用了溝通輔具，就不願意說話了？

不是的，溝通表達的方式很多元，書信傳達、比手畫腳也是其中的一部分，讓孩子使用輔具，是希望提供不同的管道，讓他們領略溝通的樂趣。

根據研究，輔具也不會造成孩子不願開口說話，反而能讓孩子在表達時，思考如何增加溝通的效率。

2.不會說話的人，才需要用溝通輔具？

能說話的人，若口語表達的效率不佳時，也需要輔具的協助。像是出國遊玩，利用翻譯APP與當地人談話也是。

輔具的目的，是為了鼓勵孩子用不同的方式表達。若孩子只能利用口語表達，可能會因碰到多次的無效溝通而受挫，產生排斥感降低溝通意願。

3.溝通輔具的介入，是語言治療的最後一步嗎？

許多人會以為，孩子上完語言治療課、試過各種方法後，還是不會說話，才會考慮使用輔具。但治療師是希望用多管道的嘗試，促進孩子與他人建立連結，增加互動效率，並非讓孩子放棄口語。

4.認知不好或手指無法控制，就不能使用溝通輔具？

並不一定。輔具有許多種類，評估者會依據治療的目標，觀察個案的情況，進行綜合評量後，選定合適的輔具。

四肢完全不能動作的人，也能利用其他方法傳遞訊息。例如：知名的物理學家史蒂芬．霍金，因為肌萎縮性脊髓側索硬化症（俗稱「漸凍人」），導致手腳不聽使喚，卻能以抽動臉頰肌肉、追蹤眼球位置的方式，來控制游標選擇特定的字元，組合成字串與他人溝通。

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