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如何解決寶寶打嗝問題？常見2原因＆緩解8方法

聯合新聞網／ 媽媽寶寶
（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
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相信不少父母都遇過寶寶打嗝打不停的經驗，雖然寶寶打嗝是正常的生理現象，但看著小小身軀不停歇的打嗝，父母的內心不免感到焦慮與不安。究竟造成寶寶打嗝的原因是什麼？打嗝持續多久的時間，就是異常現象？

相信許多父母對於寶寶打嗝打不停很有感，總擔心是否有什麼狀況，衛生福利部雙和醫院兒科部專任主治醫師汪小芹表示，絕大多數的寶寶打嗝都是正常，待寶寶長大，打嗝的情況自然會好轉。

寶寶打嗝常見原因

新生兒打嗝特別頻繁的原因有以下兩點：

1.自發性打嗝：由於新生兒的神經系統尚未成熟，胸腔與腹部之間的橫膈膜受到刺激後，便會出現自發性的打嗝。

2.吞入過多空氣：寶寶長時間哭鬧，無法控制呼吸時，可能會因吸入過多空氣導致打嗝。吞嚥功能尚未成熟、餵奶餵太多、寶寶喝得急促或瓶餵寶寶喝奶的奶嘴無法與嘴型貼合時，都可能會引發打嗝。

而有些配方奶的成分，含有容易對寶寶造成過敏的牛奶蛋白，母奶媽媽吃到容易過敏、排氣的食物，像是牛奶或豆類等，待寶寶喝奶後，也可能會因脹氣而引起打嗝。

寶寶多大開始會打嗝？

寶寶在胎兒時期，便會開始打嗝。在媽媽肚子裡時，會吞嚥子宮裡的羊水，練習呼吸，刺激到自身的橫膈膜而引發打嗝。

胎兒時期或新生兒的自發性打嗝，都屬正常的生理現象。大多數3～4個月大的寶寶，神經系統、胃部與肌肉逐漸成熟後，打嗝會稍微改善，6個月大更為成熟後，頻率會減緩許多。

打嗝多久算異常？

一般而言，寶寶打嗝會自行停止。若用時間來論斷異常的打嗝表現，可能是連續48小時或數個月以上，則建議就醫檢查。

若寶寶因為打嗝而造成身體上的異常，甚至影響精神活動力等，應視為生病的警訊儘快就醫。

8方式緩和寶寶打嗝

雖然寶寶打嗝大多會自然消退，但仍有方法能緩解打嗝的狀況。

1.變換姿勢：若寶寶原先是坐姿或平躺，可將寶寶直立式抱起並輕拍背部。

2.注意含奶切面：奶瓶奶嘴洞口的密合度不夠，或瓶餵時奶水的液面沒有高於奶嘴頭的出口，都可能讓寶寶吞入空氣。

3.情緒穩定再進食：儘量讓寶寶保持清醒時進食，不要等到寶寶餓了或在激動的情緒下餵食。

4.餵少量的奶或溫水：寶寶一直打嗝時，可餵少量的配方奶或母奶，吃副食品的寶寶，可以喝少量的溫開水，以放鬆寶寶的橫膈膜與神經。

5.進食後避免激烈動作：寶寶進食後，應避免激烈的活動或過於消耗體力的遊戲，以免吸入過多空氣。

6.進食後主動拍嗝：餵奶後，照顧者應主動輕拍寶寶的背部；沒有打嗝或很少打嗝的寶寶，至少保持直立姿勢20分鐘以上。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
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7.少量多餐：很容易脹氣或溢、吐奶的寶寶，建議少量多餐、慢慢餵。照顧者不妨讓寶寶喝奶到一半時，就先拍嗝，待空氣排出後再繼續餵食，減少脹氣或溢、吐奶。

8.選擇水解配方或添加益生菌：寶寶一直打嗝也可能是因為脹氣所致。喝配方奶的寶寶，不妨考慮含有水解配方或額外添加益生菌；若為母奶寶寶，則建議媽媽避開會產氣的奶類或豆製品，也可使用益生菌，來改善寶寶脹氣或腸胃不適的症狀。

餵奶後拍嗝．對寶寶很重要

在寶寶喝完奶後，若沒有適時拍嗝，寶寶可能會在自己排氣的過程中出現溢、吐奶，容易造成嗆到或增加窒息的風險。

不拍嗝的寶寶，肚子較容易脹氣，孩子不舒服便會哭鬧，進而影響睡眠，家長便得再更加費心。

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【完整內容請見2023年03月號《媽媽寶寶雜誌》；訂閱媽媽寶寶雜誌電子版

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