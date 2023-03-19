不可不知的孕期特殊感染疾病 可做篩檢掌握感染狀況

【文╱李藹芬 採訪諮詢╱三軍總醫院婦產部主治醫師蘇國銘 圖片提供／Shutterstock】

孕婦的免疫力在懷孕期間會受到影響，但仍有一定的保護力，面對一般感染疾病，至多恢復的速度較慢。

然而，有些特殊狀況卻會讓孕婦與胎兒受到嚴重影響，例如：感染程度嚴重或罹患特殊感染疾病，即使發生率不高，不過，一旦受到感染，問題卻不小，值得孕媽咪重視才是。

為了讓胎兒不被母體排斥並順利生長，孕期的免疫調節讓免疫細胞的活性降低，的確讓孕媽咪因為對感染的抵抗力較差，而增加生病的機會，同時也提高併發症的發生率。三軍總醫院婦產部主治醫師蘇國銘指出，「孕媽咪若感染的是一般感染疾病，多數人的恢復期較長，並無大礙」。

先天性感染TORCH

孕期感染病菌，總讓孕媽咪擔心是否對胎兒造成不良影響，可是比起這些病菌感染，更不能忽略產前有些非細菌性病原體可能先入侵母體，再經胎盤垂直傳染給胎兒，導致先天性感染（以「TORCH」統稱）。

．Toxoplasmosis：弓漿蟲。

．Others：其他，如水痘、梅毒、人類免疫不全病毒（HIV）。

．Rubella Virus：德國麻疹。

．Cytomegalovirus：巨細胞病毒。

．Herpes Simplex Virusv：單純皰疹病毒感染。

蘇國銘醫師表示，就母體受先天性感染的影響來說，往往因為無症狀或症狀不明顯，不易診斷，進而容易被忽略，「但對胎兒的影響卻不能等閒視之，有導致流產、早產、死胎、胎兒畸形和新生兒感染等可能，視病原體種類及感染時間的不同而有差異，一般而言，愈是早期感染，對胎兒的影響愈大」。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

他指出，針對梅毒、德國麻疹與人類免疫不全病毒，可在懷孕初期的產檢，透過抽血了解孕婦是否曾經感染過或是感染正在進行中，至於弓漿蟲、巨細胞病毒等檢測，則要視孕媽咪的狀況，考慮是否接受自費檢查。

為了方便，醫院多會提供套裝檢查，讓孕媽咪自行考慮是否要自費檢查。檢查方式為抽血驗抗體，通常建議在第一孕期或第二次產檢時，連同其他血液檢查一起進行。

李斯特菌

國內曾出現孕婦食用遭汙染的食物感染李斯特菌，引發母子垂直感染的案例。

蘇國銘醫師解釋，一般人感染李斯特菌可能沒事，但對孕婦和胎兒都有影響，「孕婦可能有拉肚子的腸胃道症狀或發燒，症狀嚴重時，則可能引發早產；值得注意的是，李斯特菌可通過胎盤傳染給胎兒，可能導致流產、死胎、早產，或在分娩時感染胎兒，造成新生兒侵襲性感染，可能會侵犯聽力、視力、造成智力障礙，以及大腦、心臟和腎臟受損等多種健康問題」。

面對感染發生率不高，但感染後，死亡率不低的李斯特菌，他表示，「請孕媽咪不要過度恐慌，李斯特菌於4°C下可持續生長繁殖，但加熱至72°C以上即能殺死，也就是不吃生食、不喝生乳，把食物煮熟，並做好個人手部衛生，就不必擔心感染的問題」。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

乙型鏈球菌

預定以自然產方式生產的孕媽咪，於35～37週時會透過內診進行乙型鏈球菌篩檢。蘇國銘醫師指出，「乙型鏈球菌是人體常見胃腸菌，如驗出為陽性（陰道帶有乙型鏈球菌），對母體的影響微乎其微，多半就是陰道分泌物較多，偶有輕微腹瀉，症狀輕到可能令人無感。但胎兒經陰道生產時，若遭受感染，可能導致肺炎、腦膜炎、失明、新生兒敗血症等併發症，在前六個月的死亡率相當高，對新生兒健康造成相當大的威脅」。

他表示，根據統計，國內盛行率約有一到兩成，因此，透過篩檢以確保孕產婦與新生兒的健康。「檢測結果為陽性者，只要給予預防性的抗生素治療──在生產前四小時打完兩劑抗生素，對胎兒的影響不大。若產婦在35週前即破水，只要時間來得及，把兩劑抗生素打好打滿，也不用擔心」。

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