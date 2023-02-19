詹宇夫妻 正向教養．帶來正向婚姻關係

【文／葉怡君 圖片提供／詹宇夫妻】

教養小孩，讓你們夫妻更常吵架，或是感情更好了呢？

教養KOL詹宇夫妻Allen和Vera，在他們的新書《正向教養1000天真實生活：歷經挫折崩潰，拆解親子困境，教出自信、自律、快樂成長的孩子》中，他們揭露了正向教養那些沒這麼「正面」的時刻，然而，也是因為這些挫折、崩潰，才能讓他們能真的傾聽彼此、同理孩子。

每一次教養，也是給大人自我的對話練習。而每一次對話，都是讓夫妻關係更緊密的契機。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

聽到懷孕．流下眼淚

Allen和Vera當年是辦公室戀情，因為有了孩子，才踏入婚姻。Vera透露，其實她在當年，根本還沒有準備好要當母親……

「因為家中是傳統的打罵教育，加上那時候跟Allen常常發生爭吵，所以當初在診間聽到自己懷孕的消息，我的眼淚就流了下來。迎接這個新生命，心裡其實有很多的不確定。後來孩子出生後，我也辭掉了工作，成為全職媽媽。一個人在家，帶著這個我原本不期待的生命，覺得我人生只有照顧小孩，沒有任何的價值！但因為她是我的小孩哪，我只能掏出我全部的生命照顧她……」

那時的Vera，大概怎麼也想不到，這個孩子對自己生命的改變會有多大！兩年之後，她成為傾聽孩子的母親。甚至因為孩子，而修復了自己的內在小孩。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

從教養中認識、療癒自己

有天，Allen和Vera晚接童童下課，一路上，Vera有很多忐忑不安和焦慮，不舒服的感覺，在打開車門衝到學校那一剎那，到達頂點。她衝過去想要抱緊女兒，女兒卻拒絕跟她說話，生媽媽的氣。

回到家，Vera聽到女兒跟爸爸說：「我不要媽媽，我只要跟爸爸講話。」Vera覺得被潑了一大桶冷水，心裡好受傷，衝進廁所。她也跟著大吼：「那你跟爸爸說話就好了啊！」

這時，老婆女兒都生氣，二女兒啾啾喊肚子餓，Allen想，我也來跟著失控好了！他打開廁所門，看到太太哭得撕心裂肺，手落在半空中……

Vera哭得抽抽答答：「我想到我爸媽以前常常忘記來接我，我好快整理好書包、好早下去等他們，卻永遠是最後一個離開。我一直有被拋棄、丟掉的感覺。我不想給童童這樣的感覺……」

原來，Vera有這麼大的情緒反應，一方面是自責，一方面也是為了防衛小時候的自己。Allen輕輕關上門，給妻子自我對話的時間：「隨著一次一次的了解彼此過去的故事，看到狀況不對勁，就大概了解發生什麼事情。也更知道怎麼幫助彼此。聊聊過去的事件如何影響我們，讓我們更認識自己……」

傳統教育中，孩子發洩情緒總是不被允許。孩子長大了成為父母，對自己的情緒也很陌生。

有很多更深層的情緒，沒有被好好認識。所以在面對孩子的情緒時，爸媽常會下意識地叫他們不要哭、不要生氣。但孩子不會因此停止，反而會有更劇烈反應。

最後母女兩人相擁在一起，互相道歉，故事就這麼戲劇化地落幕了。

要如何描述自己的感受，成為一門功課。而到頭來，這門教養的課，受到更多療癒的，是父母自己。

※原文刊載於2023年02月號《媽媽寶寶》432期。

※原文連結 https://www.mombaby.com.tw/articles/9926222

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