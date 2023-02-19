孕婦身心舒緩療程精選 全方位舒緩疼痛、緊繃與水腫

【文／陳婠娟】

隨著孕程的進展，孕媽咪身體的不適感與日俱增！這個時候，不妨為自己預約一場孕媽咪專屬Spa，你會發現，療程後的你，連腳步都變得輕盈起來！

從確定懷孕那一刻起，每一個媽媽不只要經歷身材上的改變，以及生理的不適，更要適應荷爾蒙變化造成心情上的起伏不定。同時伴隨著孕期的增加，身體上種種不適更是接踵而來，常常站也不是，坐也不是，就心情都大受影響啊！

孕婦療程．讓媽咪身心舒鬆一下

在孕期中，你需要好好照顧自己的身體，無論是放鬆、紓緩和健康都缺一不可！對於孕婦來說，最快解除身心不適的方式就是按摩，專業孕婦按摩就是專為每個媽媽所設計的療程，除了針對不適的部位給予紓解，美容師會搭配輕柔指腹與掌心的按摩手法，輕柔地安撫孕媽咪的所有狀況，讓孕媽咪們從頭到腳得到舒緩與放鬆。

不同孕期的按摩選擇

由於懷孕後，身體會隨著孕程的進展而產生各種變化，孕媽咪除了身心備受壓力外，隨著肚子日漸隆起，身體的不適就需要透過專門的孕婦療程來緩解護孕媽咪的身心。

懷孕初期（未滿14週）

由於胎盤尚未穩固，這時候並不建議進行孕婦按摩，平常就有按摩習慣的媽媽，一定要忍住，等到週數到了再預約療程。

懷孕中期（14～28週）

隨著肚子逐漸變大，這段期間主要是放鬆，讓媽咪解除孕期產生的壓力，同時舒緩神經肌肉的緊繃，透過緩和身體的痠痛，達到全身真正的放鬆。通常美容師會試著以輕柔的手法疏通淋巴腺、紓緩肌肉張力，以及減輕局部痠痛。

懷孕後期（28週以後）

隨著體內荷爾蒙變化，這時候，孕媽咪的下肢、骨盆靜脈腔，因為血液回流變差，進而導致下肢水腫的問題就會頻頻出現，可以藉由按摩讓血液維持良好的循環，並讓氧氣與養分更順利地輸送至胎盤，供給胎兒所需。

除了身體水腫，胸部也出現脹痛的問題。不同於初期的按摩方式，此時，孕婦療程中也會加入疏通乳腺、排解脹痛等手法，有助於預防乳腺阻塞，隨時準備迎接初為人母的喜悅。

療程中的精油挑選

孕婦療程中會透過精油的輔助療效，來舒緩情緒、釋放壓力、改善孕吐，甚至是舒緩雙腳的水腫。尤其療程中多以精油調和按摩油來進行按摩，不僅能滋潤皮膚、促進循環，為皮膚帶來彈性與張力，有助預防妊娠紋的形成。

大部分的精油都有行氣、活血的功效，若沒有專業的芳療師客製化調配，不建議使用。其中，懷孕期間不可使用迷迭香、茉莉花、杜松子、杉脂等精油。

若要使用的話，建議使用溫和的柑橘類純精油為主，像是甜橙、佛手柑、橙花等，濃度不超過1%；若想要加入花香調的精油，建議37、38週後才添加，濃度同樣不超過1%為佳。

若要自行選購精油，最好諮詢專業芳療師，因為市售的精油，有些並非純精油，而是加了定香劑的香精，是會對孕婦身體造成不良的影響。另外，純精油不能直接使用在皮膚上，可能會造成皮膚的傷害，必須以一定的比例與基底油調成按摩油才能使用於肌膚上。

※原文刊載於2023年02月號《媽媽寶寶》432期。

※原文連結 https://www.mombaby.com.tw/articles/9926055

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