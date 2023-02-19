潮模李柔立志絕不讓孩子覺得「他阻礙了我的夢想」

【文／葉怡君 攝影／Hedy Chang 造型／Kathy Hsu 髮型化妝／紫星星 影音／煒喆視覺影像工作坊】

小孩才做選擇！對於潮模Zero李柔來說，夢想和育兒並不衝突。不論在人生哪個階段有孩子，都是幸福的加分！

現代媽媽愈來愈有自己獨特的樣子！每每在IG上看到Zero李柔的照片，都有一種很新鮮的感受：誰說媽媽一定就要有所謂「媽媽的樣子」？生了孩子後的女人，也可以很酷、很時髦，甚至看起來像個孩子。

其實當媽媽之後，李柔反而有了更多追蹤者。其中還有不少年輕媽媽，或是正在懷孕、備孕的女生。有了孩子之後依然能「做自己」的李柔，正展現了某種新世代媽媽的面貌。

早婚早生？其實都在計畫中

早在23歲時，李柔就以厭世表情，加上一身黑白穿搭，掀起IG上的厭世潮模風潮。

當時，她拍攝了李榮浩、楊丞琳、艾怡良等人的MV，成為個性叛逆女孩的代表。接著又創立自有品牌Pixel Cake，成為主理人。年紀輕輕，卻已經擁有許多風格追隨者。而又令人意想不到地，在27歲成為年輕媽媽。

原本以為以「厭世潮模」稱號在網路上走紅的李柔，在年輕可愛的外表下，其實有個老靈魂：她跟老公從18歲開始相戀，25歲結婚，27歲成為媽媽。相較於許多年輕女生還捨不得放下光鮮亮麗的生活，進入柴米油鹽的婚姻，李柔倒是從很年輕的時候，就決定當一個好媽媽。

聽到我們驚訝她的早婚早生，李柔笑說：「其實我27歲生小孩，在朋友圈裡算晚的，我的同齡朋友中，孩子大一點的，都已經上國小了，還有些朋友甚至都已經生兩三胎了。」李柔覺得自己在27歲生小孩，是剛剛好的年紀，甚至比自己預期的還要晚一點。但是當媽媽這件事，「是完全在我們的計劃表中。」

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

夢想和育兒．並不衝突

很多人當媽媽後，會有很多的不甘心，因為孩子，就得被迫放棄了自我、工作，和過往輕鬆自在的生活。

李柔當初卻是下了決心，要擁抱當媽媽後的改變。

「當我決定生小孩，我就同時就下定決心，要犧牲自己玩樂的生活。因為這些改變和辛苦，從以後來看，都只是一段過程，一下子就過了！我想完成的事情：遊山玩水、創業……我覺得帶著小雷，都可以完成。夢想跟育兒可以並行，並不衝突。不僅不衝突，對我來說，孩子還是個加分，讓我在做這些事情的時候，更有幸福感。」

當她把孩子當作人生路上一起前行的夥伴，而不把孩子當枷鎖，李柔反而出乎意料地，獲得了一種自由。現在的李柔甚至能很有底氣地說：「我常常覺得：小孩並不會改變生活太多。」

原生家庭影響育兒觀

而能下定決心和孩子一起過接下來的人生，並且不覺得遺憾，對許多媽媽來說，這樣的想法，有些不可思議吧！畢竟哪個媽媽沒有未竟之夢呢？但如果你了解李柔的原生家庭，就知道她的早熟，不是沒有原因。

「其實……我跟媽媽的感情並不好，她也是很早就生了我們，但從小我們就一直覺得，媽媽為我們犧牲奉獻很多，很多事都因為我們而沒辦法實現。所以我從小就立志，以後千萬不要讓小孩覺得，他阻礙了我追求了夢想。吵架的時候，我也不能說出：『生了你，讓我不能做很多事情……』這樣的氣話。我不能成為這樣自私的人。我一定要有十足的把握，才生小孩。」

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

媽媽KOL的社群壓力

身為KOL，李柔在產後還是會有一點壓力。她在產後瘦身的過程中，曾大哭過一次，跟老公金承說哭著說：「我怎麼瘦不回去？」然後一邊哭著，一邊運動。老公在一旁傻眼，又幫不上什麼忙……

「生完孩子後，我當然也是會擔心：自己有沒有一臉媽媽樣？會不會顯老？我記得剛生產完後，我的身材沒有回復得很快，當時就有些網友惡意攻擊：『還是這麼胖？肉怎麼這麼鬆？』我就只好告訴他：『很抱歉，我一直在努力』，我把酸民的留言當提醒，告訴自己沒關係，因為還在這圈子，本來就不能太放過自己。」

大學時就一天打三份工，到後成為KOL、自創品牌，養成了她獨立的性格。原生家庭的影響，更讓她立志當個「不因小孩阻礙快樂或自我實現的媽媽」。

而現在我們眼前的李柔，確實也做到了！曾經害怕在母親節看到別人曬照的她，慢慢地填補了心中的愛，成為了自己最想成為的媽媽樣子。

※原文刊載於2023年02月號《媽媽寶寶》432期。

※原文連結 https://www.mombaby.com.tw/articles/9926201

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