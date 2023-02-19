協助瓶餵的嬰兒接受親餵有訣竅 泌乳顧問毫不藏私大公開

【文／華人泌乳顧問協會理事長毛心潔】

即使寶寶在最初以奶瓶餵食，也不代表寶寶不接受親餵。雖然要讓瓶餵的寶寶轉成親餵，得花上一點時間，但把時間花在親餵與跟寶寶互動，其實是很划算的投資。

臨床上有很多狀況導致新生兒在產後初期沒能順利哺乳，如果母嬰分離的時間很短，例如僅有數小時或數天，可以考慮使用杯餵、針筒、滴管或湯匙等補充餵奶的方法，減少對直接哺乳的干擾。

等媽媽寶寶哺乳順利之後，若日後需要利用奶瓶餵食的寶寶，可以在產後四到六週後，再開始使用奶瓶餵食，讓哺乳與奶瓶餵食兩者均順利進行。

如果無法哺乳的時間較長，一般來說，超過一週以上，家長或其他照顧者可能會開始使用奶瓶餵食寶寶，這時請儘量把握兩個原則：「依照寶寶需求餵食」與「嬰兒主導的瓶餵」，希望讓寶寶日後能順利接受親餵。

瓶餵寶寶不願吸吮媽媽乳房．從肌膚接觸開始

提醒家長不要急著把乳頭塞進寶寶嘴裡，對瓶餵的媽媽寶寶來說，親餵是彼此都不熟悉的餵奶方式，沒有適應過程而硬要直接轉換，可能讓大家都很焦慮，反而很難讓寶寶順利含乳。

建議家長與寶寶多做肌膚接觸，請媽媽把胸腹之間的皮膚露出，舒服地斜躺，把寶寶放在胸前，寶寶的臉、手和腳可以接觸到媽媽的皮膚，讓寶寶感受媽媽的呼吸、心跳、體溫與氣味等等，喚起寶寶含乳的本能。

肌膚接觸時，寶寶會自己找到媽媽的乳房，開始舔乳頭或是含上乳房，如果寶寶有這些尋乳動作，但含乳仍不順利時，就是泌乳顧問介入的最佳時機，例如：有些家長是身體需要再放鬆、有些家長需要適當支托乳房、有些寶寶需要利用不同的哺乳姿勢以利哺乳，這些需要直接觀察家長與嬰兒，並協助家長找出最適合自己的方式。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

瓶餵轉親餵有時間限制嗎？我和寶寶適合嗎？

如果是足月兒，通常排除當初產後哺乳的限制因素後，例如：生產傷口已經復原、乳頭疼痛已經改善或產後體力較為恢復等等，就可儘快開始做肌膚接觸，並練習哺乳；如果是早產兒或生病的嬰兒，就要等嬰兒狀況較為穩定時才比較容易開始哺乳。

普遍來說，健康無併發症的早產兒接近預產期的時候，一般已可順利哺乳，當然，臨床上狀況因人而異，建議直接請泌乳顧問評估協助；如果是乳頭太大或乳頭形狀不利於哺乳，建議直接找泌乳顧問評估媽媽寶寶的哺乳情形，討論出當下適合家長與嬰兒的餵食方式，並持續依照彼此狀況調整。

人類就如同其他哺乳類動物，新生兒吸吮乳房是與生俱來的本能，母親的泌乳功能會依照寶寶吸吮量分泌出充足的奶量，讓寶寶順利成長。

臨床上完全不適合哺乳的狀況其實很少，大多數一開始哺乳不順利的媽媽寶寶，都可以在自己嘗試或泌乳顧問協助下，找回哺乳的本能，建立母嬰哺乳默契。

※原文刊載於2023年02月號《媽媽寶寶》432期。

※原文連結 https://www.mombaby.com.tw/articles/9926234

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