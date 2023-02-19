快訊

室內口罩明鬆綁須戴場所一次看 大眾運具「非付費區」不強制

專家轟指揮中心未聽進建議 羅一鈞回應了

PLG／扭腰擺臀、打美女屁屁！干擾林書豪罰球啦啦隊動作惹議

寶寶打點滴之點點滴滴 幫孩子打針不容易！

聯合新聞網／ 媽媽寶寶
（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

【文／李藹芬　採訪諮詢／中國醫藥大學兒童醫院兒童肝膽腸胃科主治醫師廖舫敏】

孩子生病送到醫院，父母總習慣會問上一句：要打點滴嗎？其實打點滴的主要目的不是治療疾病，而是補充營養與水分，並配合藥物治療。只是要幫孩子打點滴，並不是一件容易的事！請愛子心切的父母不要給醫護人員太大的壓力，才能順利打上點滴。

相信在很多人心中有這樣的認知，「生病要打點滴，可以快快好起來」。中國醫藥大學兒童醫院兒童肝膽腸胃科主治醫師廖舫敏指出，「一般點滴的成分是水、電解質（鈉、氯）、葡萄糖，常見病童因為嚴重的腸胃炎而腹瀉或嘔吐而造成脫水，或是胃口不好、無法進食時，可經由人工放置的靜脈留置針，補充人體缺乏的水分、葡萄糖、或電解質」。簡單來說，「打點滴不能治病」。

打點滴的正式名稱為「靜脈輸液注射」，她補充，針對需要使用靜脈注射的藥物，如：抗生素、顯影劑或治療癌症的化療藥物，即以輸液注射提供一條進入人體的路徑，「特別是需要定時定量進入體內的藥物，透過打點滴，將藥物直接注射入輸液管道內，可避免一再從皮膚扎針」。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

4原因．孩子打點滴很難一針就打上

然而，比起打點滴是否能治病，父母可能更關心的問題是：「是否能一針就打上？」廖舫敏醫師指出，身為醫師很能理解父母疼惜孩子的心理，但要幫年紀小的孩子打點滴（放置靜脈留置針），並不是一件簡單的事，理由如下：

1.孩子會動來動去

孩子不像大人，能在打針時配合固定不動的姿勢，往往需要成人幫忙固定手腳，避免動來動去。「不要小看寶寶年紀小，反抗掙扎起來的力氣可是很大的，若再加上哭鬧，全身不停扭動，讓要被扎針的手更難固定住」。

2.孩子的血管不明顯

與大人相比，孩子的血管細很多，也不明顯，無法從皮膚表面看到，不像幫大人打點滴時，止血帶綁上去，血管自然浮現，若仍不明顯，可再用手拍一拍，幫助血管浮出來。「特別是胖一點的孩子，血管更是『看不到，摸不到』的狀態，想要一針扎上，實在有相當的困難度」。好在後來有蛇燈的輔助，照射皮膚可讓血管明顯可見。

3.脫水讓血管更不好找

平常時候，孩子的血管已經很不明顯了，更不要說因生病導致脫水，將使血管更不容易被看到，因此，打不上的針的失敗機會更高。

4.來自父母的壓力

「一針就打上點滴」不只是父母的期待，也是醫師的期待，廖舫敏醫師說，「常見父母兩眼直直盯著醫師打針，其實這樣對醫師來說，就是一種壓力，特別是當第一針沒打上時，父母脫口而出的埋怨，往往讓準備要扎第二針的醫師，承受更大的壓力。就算是平日號稱「一針」的高手，碰上不斷發出嘖嘖聲的父母，也不免容易被影響而失去平日水準。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

一針沒上時．醫護這樣做

誰負責幫孩子打點滴？廖舫敏醫師表示，「視各家醫療院所規定而有差異，多是住院醫師或護理師的工作」。

不論由誰負責幫忙打點滴，莫不希望一針就打上，只是醫療現場並非如此理想中的美好。當一針沒打上時，負責打針的醫護人員多會再試著換下針位置，著手打第二針。如果還是沒打上的話，她指出，「若有其他同仁可支援的話，多會換手，請『救兵』來幫忙打第三針」。

如果一時沒有「救兵」可幫忙，「適時請孩子休息一下，同時，也是給個緩衝時間，不讓大家都處於情緒緊繃的狀態。甚至若孩子在發燒的話，會視狀況等退燒再打針」。

※原文刊載於2023年02月號《媽媽寶寶》432期。

※原文連結 https://www.mombaby.com.tw/articles/9926233

※延伸閱讀

寶寶生病打點滴快快好？點滴非治療疾病萬靈丹．有這種狀況時再打

懷寶寶就醫常見3狀況　兒科醫師說清楚

※更多精彩內容，請見【媽媽寶寶懷孕生活網】https://www.mombaby.com.tw/

※本文由《媽媽寶寶mombaby》授權刊登，未經同意禁止轉載！

【完整內容請見2023年02月號《媽媽寶寶雜誌》；訂閱媽媽寶寶雜誌電子版

延伸閱讀

別再說「是為你好」 助親子間談性國健署拋4秘訣

情人節牛排大餐 營養師建議每天紅肉攝取低於70公克

好「孕」在壽豐 鄉公所宣布生育津貼可加領1萬元

溫差大比低溫更可怕，年輕人心肌梗塞恐無明顯症狀！氣溫驟降5招護心血管

相關新聞

詹宇夫妻 正向教養．帶來正向婚姻關係

教養小孩，讓你們夫妻更常吵架，或是感情更好了呢？ 教養KOL詹宇夫妻Allen和Vera，在他們的新書《正向教養1000天真實生活：歷經挫折崩潰，拆解親子困境，教出自信、自律、快樂成長的孩子》中， 他們揭露了正向教養那些沒這麼「正面」的時刻，然而，也是因為這些挫折、崩潰，才能讓他們能真的傾聽彼此、同理孩子。

孕婦身心舒緩療程精選 全方位舒緩疼痛、緊繃與水腫

隨著孕程的進展，孕媽咪身體的不適感與日俱增！這個時候，不妨為自己預約一場孕媽咪專屬Spa，你會發現，療程後的你，連腳步都變得輕盈起來！

潮模李柔立志絕不讓孩子覺得「他阻礙了我的夢想」

小孩才做選擇！對於潮模Zero李柔來說，夢想和育兒並不衝突。不論在人生哪個階段有孩子，都是幸福的加分！

協助瓶餵的嬰兒接受親餵有訣竅 泌乳顧問毫不藏私大公開

即使寶寶在最初以奶瓶餵食，也不代表寶寶不接受親餵。雖然要讓瓶餵的寶寶轉成親餵，得花上一點時間，但把時間花在親餵與跟寶寶互動，其實是很划算的投資。

寶寶打點滴之點點滴滴 幫孩子打針不容易！

孩子生病送到醫院，父母總習慣會問上一句：要打點滴嗎？其實打點滴的主要目的不是治療疾病，而是補充營養與水分，並配合藥物治療。只是要幫孩子打點滴，並不是一件容易的事！請愛子心切的父母不要給醫護人員太大的壓力，才能順利打上點滴。

孕期腹痛常見原因 初中後各不同 就醫評估2指標

肚子痛是十分常見的身體症狀，腸胃炎、生理期都會讓腹部感到疼痛。但是當子宮孕育了小生命，腹痛就成為準媽媽避之唯恐不及的大魔王。孕期腹痛時，如何辨別危險訊號，並在第一時間就醫？如何從疼痛位置找出可能原因？就讓專家來解析！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。

商品推薦