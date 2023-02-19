寶寶打點滴之點點滴滴 幫孩子打針不容易！

【文／李藹芬 採訪諮詢／中國醫藥大學兒童醫院兒童肝膽腸胃科主治醫師廖舫敏】

孩子生病送到醫院，父母總習慣會問上一句：要打點滴嗎？其實打點滴的主要目的不是治療疾病，而是補充營養與水分，並配合藥物治療。只是要幫孩子打點滴，並不是一件容易的事！請愛子心切的父母不要給醫護人員太大的壓力，才能順利打上點滴。

相信在很多人心中有這樣的認知，「生病要打點滴，可以快快好起來」。中國醫藥大學兒童醫院兒童肝膽腸胃科主治醫師廖舫敏指出，「一般點滴的成分是水、電解質（鈉、氯）、葡萄糖，常見病童因為嚴重的腸胃炎而腹瀉或嘔吐而造成脫水，或是胃口不好、無法進食時，可經由人工放置的靜脈留置針，補充人體缺乏的水分、葡萄糖、或電解質」。簡單來說，「打點滴不能治病」。

打點滴的正式名稱為「靜脈輸液注射」，她補充，針對需要使用靜脈注射的藥物，如：抗生素、顯影劑或治療癌症的化療藥物，即以輸液注射提供一條進入人體的路徑，「特別是需要定時定量進入體內的藥物，透過打點滴，將藥物直接注射入輸液管道內，可避免一再從皮膚扎針」。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

4原因．孩子打點滴很難一針就打上

然而，比起打點滴是否能治病，父母可能更關心的問題是：「是否能一針就打上？」廖舫敏醫師指出，身為醫師很能理解父母疼惜孩子的心理，但要幫年紀小的孩子打點滴（放置靜脈留置針），並不是一件簡單的事，理由如下：

1.孩子會動來動去

孩子不像大人，能在打針時配合固定不動的姿勢，往往需要成人幫忙固定手腳，避免動來動去。「不要小看寶寶年紀小，反抗掙扎起來的力氣可是很大的，若再加上哭鬧，全身不停扭動，讓要被扎針的手更難固定住」。

2.孩子的血管不明顯

與大人相比，孩子的血管細很多，也不明顯，無法從皮膚表面看到，不像幫大人打點滴時，止血帶綁上去，血管自然浮現，若仍不明顯，可再用手拍一拍，幫助血管浮出來。「特別是胖一點的孩子，血管更是『看不到，摸不到』的狀態，想要一針扎上，實在有相當的困難度」。好在後來有蛇燈的輔助，照射皮膚可讓血管明顯可見。

3.脫水讓血管更不好找

平常時候，孩子的血管已經很不明顯了，更不要說因生病導致脫水，將使血管更不容易被看到，因此，打不上的針的失敗機會更高。

4.來自父母的壓力

「一針就打上點滴」不只是父母的期待，也是醫師的期待，廖舫敏醫師說，「常見父母兩眼直直盯著醫師打針，其實這樣對醫師來說，就是一種壓力，特別是當第一針沒打上時，父母脫口而出的埋怨，往往讓準備要扎第二針的醫師，承受更大的壓力。就算是平日號稱「一針」的高手，碰上不斷發出嘖嘖聲的父母，也不免容易被影響而失去平日水準。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

一針沒上時．醫護這樣做

誰負責幫孩子打點滴？廖舫敏醫師表示，「視各家醫療院所規定而有差異，多是住院醫師或護理師的工作」。

不論由誰負責幫忙打點滴，莫不希望一針就打上，只是醫療現場並非如此理想中的美好。當一針沒打上時，負責打針的醫護人員多會再試著換下針位置，著手打第二針。如果還是沒打上的話，她指出，「若有其他同仁可支援的話，多會換手，請『救兵』來幫忙打第三針」。

如果一時沒有「救兵」可幫忙，「適時請孩子休息一下，同時，也是給個緩衝時間，不讓大家都處於情緒緊繃的狀態。甚至若孩子在發燒的話，會視狀況等退燒再打針」。

※原文刊載於2023年02月號《媽媽寶寶》432期。

※原文連結 https://www.mombaby.com.tw/articles/9926233

※延伸閱讀

寶寶生病打點滴快快好？點滴非治療疾病萬靈丹．有這種狀況時再打



懷寶寶就醫常見3狀況 兒科醫師說清楚



※更多精彩內容，請見【媽媽寶寶懷孕生活網】https://www.mombaby.com.tw/

※本文由《媽媽寶寶mombaby》授權刊登，未經同意禁止轉載！