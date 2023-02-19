孕期腹痛常見原因 初中後各不同 就醫評估2指標

【文／Clémence 採訪諮詢／新竹臺大分院婦產科主治醫師林明緯】

肚子痛是十分常見的身體症狀，腸胃炎、生理期都會讓腹部感到疼痛。但是當子宮孕育了小生命，腹痛就成為準媽媽避之唯恐不及的大魔王。孕期腹痛時，如何辨別危險訊號，並在第一時間就醫？如何從疼痛位置找出可能原因？就讓專家來解析！

孕期腹痛不但會讓準媽媽膽戰心驚，也會讓主治醫師十分頭痛。新竹臺大分院婦產科主治醫師林明緯表示，孕期腹痛之所以令人困擾，主要原因如下：

1.高危險妊娠疾病都會產生腹痛的症狀：包括流產、脅迫性早產等高危險妊娠疾病，其主要表現都是腹痛。

2.懷孕後腹部器官會位移，較難鑑別診斷：子宮變大會擠壓腹部空間導致肝臟、膽囊、盲腸、胃、小腸、脾臟、結腸、膀胱等器官位移。當器官偏離原本的位置，發生疾病就會難以診斷。舉例來說，當盲腸發炎，醫師有可能因為疼痛的位置不同，誤判成其他疾病。另外，腹痛有時需要用放射線檢測，孕婦通常無法做相關檢查。

林明緯醫師分析，無論是懷孕初期害喜導致的胃酸過多，或懷孕後期子宮變大造成的胃食道逆流，都會在上腹產生灼熱感，一路延伸至心窩，是孕期十分常見的情況。而下腹兩側或肋骨下緣兩側抽痛，通常是子宮變大拉扯韌帶神經。這兩種情況幾乎每個孕婦都會碰到。腹部悶痛則多半與孕期併發症有關。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

2指標．判斷與懷孕有關與否

準媽媽在孕期最怕胎兒出問題，要研判腹痛是否與懷孕有關，可以從「疼痛型態」及「疼痛位置」觀察。

「子宮是內臟器官，疼痛表現以悶痛為主，腹痛的型態如果是『悶痛』，即可判斷與子宮（懷孕）有關；其他型態的腹痛，如抽痛、刺痛、拉扯痛，則與子宮較無直接關係。」林明緯醫師分析，一般女性最常遇到的子宮不適是生理痛，若孕期腹痛的感覺類似經痛，也可以判定是懷孕相關因素。

由於疼痛是身體發出的警訊，當達到一定強度，或持續無法緩解，就要就醫。如何判斷疼痛的強度及持續時間是否達到「需要就醫」的程度？林明緯醫師表示，當痛到坐立難安、呼吸急促、渾身冒冷汗等無法忍受的地步，或持續疼痛／規律陣痛達半小時以上，就要就醫。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

合併出血、分泌物．要當心

除此之外，因為子宮在下腹正中間，雖然懷孕中後期分布的位置較廣較高，但原則上也在正中間，如果腹部中央出現疼痛感，即可判定與懷孕有關。

要找出腹痛原因，也可以從合併症狀觀察。腹痛合併陰道出血、分泌物較多通常是懷孕相關症狀；合併嘔吐、拉肚子多半是腸胃問題；出現排尿疼痛或解尿異常，大多是泌尿道疾病。

提醒孕媽咪，腹痛在懷孕期間十分常見，問題可大可小。有疑慮不要妄加揣測，請醫師鑑別診斷最保險。

※原文刊載於2023年02月號《媽媽寶寶》432期。

※原文連結 https://www.mombaby.com.tw/articles/9926171

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