乳癌不是年紀大才會發生 建議30歲起即可定期檢查乳房

【文／李藹芬 採訪諮詢／禾馨民權婦幼診所乳醫中心副院長洪碩徽】

女性滿45歲後，每兩年可接受一次由國健署補助的乳房攝影，進行乳癌篩檢，但這不代表45歲後才有罹癌的風險！

事實上，從數位知名人士不到40歲因乳癌去世的個案來看，不得不讓人感受到乳癌有年輕化的趨勢。其實乳癌是少數能夠透過篩檢早期發現的癌症之一，醫師建議，30歲左右即可開始安排定期追蹤檢查。

乳癌，高居婦女癌症發生率第一名，根據衛福部統計，「每36分鐘有1名女性罹患乳癌」，對女性健康所造成的嚴重威脅，不言可喻。

乳癌年輕化隱然成形

2022年年初，歌手朱俐靜自訴已抗癌兩年，不幸在7月病逝，享年40歲；同年的3月初，藝人朱芯儀於36歲生日當天，在YouTube發布影片表示，因乳房異狀而就醫，發現罹患乳癌第二到第三期，完成6次化療後，在5月進行乳房切除手術。從年紀來看，這兩位確診乳癌的年紀都不到40歲。

其實因罹患乳癌且不到40歲即過世的知名人士大有人在，例如：嗓音獨特的歌手阿桑、台語歌手林晏如、演唱《甄環傳》主題曲的歌手姚貝娜等。

禾馨民權婦幼診所乳醫中心副院長洪碩徽指出，「隨著國人飲食西化程度日益提高，環境荷爾蒙對健康造成的影響越來越大，加上沉重的生活壓力，讓年輕人的乳癌發生率確實有增加的趨勢」。

他強調，「雖然國健署提供的乳癌篩檢年齡從45歲開始（若有家族史，則自40歲起），每兩年進行一次乳房X光攝影檢查。但有四分之一的乳癌患者是小於45歲的。建議女性自30歲左右，就應為自己訂立定期追蹤檢查計畫」。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

打造個人乳房檢查計畫

洪碩徽醫師表示，「乳癌發現時間或早或晚，預後差異性很大，發現早，治療方式較簡單，治療效果也較好，反之，不僅治療不易且效果有限。根據統計，零期發現的存活率將近100%，第一、二期降為80%」。

他表示，「有些患者是在公司的健康檢查中發現乳房異常，而轉診至乳房外科接受進一步檢查。也有碰過年僅10歲的女童，乳房出現5公分大小的腫瘤而來就醫。

說明女性發生乳房腫瘤的年紀其實沒個準，建議大家應評估自身年齡與狀況，訂立屬於個人的乳房檢查計畫，越早開始越好」。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

洪碩徽醫師提供以下建議：

．有乳癌家族史，至少自30歲起開始受檢；察覺有腫塊時，立即進行檢查。

．滿30歲無家族史、備孕期與妊娠10週，可開始定期檢查。至於多久追蹤一次，可遵循醫囑。

至於檢查方式，滿45歲或40歲有家族史，每兩年應接受一次乳房X光攝影檢查，並聽從專科醫師的建議，接受下一步的檢查與治療。年齡在40歲以下、有懷孕或哺乳之婦女，則以超音波為第一線檢查方式。

洪碩徽醫師補充，乳房檢查可分為自我檢查與儀器檢查，「自我檢查的效能低，因腺體本身是凹凸的，一般人很難摸出是硬塊或脂肪。

即使是專業醫師，憑手感觸摸乳房腫塊，有時也存在極限。經統計，腫瘤要被摸到，大約要兩公分大小，而兩公分的腫瘤已經不是早期症狀了，最好還是仰賴儀器檢查，才能早期發現，早期治療」。

※原文刊載於2023年02月號《媽媽寶寶》432期。

※原文連結 https://www.mombaby.com.tw/articles/9926170

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