開心迎接新生命！孕期要注意的10件事

【文／Tiffany 採訪諮詢／烏日林新醫院婦產科主治醫師李偉慈．雙和醫院婦產科主治醫師蘇茗軒 清單參考資料／台灣婦產科醫學會】

Point1．懷孕徵兆

多數女性發覺月經該來沒來，就會懷疑是否懷孕了。雙和醫院婦產科主治醫師蘇茗軒表示，如想早點確認是否懷孕，市售驗孕棒使用時機為性行為兩週後。當驗出兩條線時，孕媽咪就可以到婦產科做進一步確認囉！

Point2．營養

烏日林新醫院婦產科主治醫師李偉慈說明，懷孕初期（0～12週），最重要的營養素來自於綜合維生素、DHA（魚油）和葉酸。而懷孕中期（12～28週）所要補充的營養品和懷孕初期則是相同的。至於懷孕後期（28～40週），隨著胎兒體重快速增加，所需要的營養素也會更多，可再額外增加鐵質、鈣片、卵磷脂的攝取。

Point3．體重管理

李偉慈醫師提到，孕期的體重控制相當重要，如體重太重，有可能導致巨嬰、妊娠糖尿病、妊娠高血壓、肩難產、產後大出血、寶寶低血糖等風險；而體重太輕，則容易造成早產、寶寶體重過小、營養缺乏、產婦生產時體力較差等問題。

Point4．用藥

李偉慈醫師提到，孕婦能使用的藥物為A及B級，C級則必須權衡好壞（益處大於壞處）才能使用，而D和X級除了有機會導致畸胎外，對孕婦也有致命風險，因此，禁止使用。

Point5．產檢

面對新生命的到來，產檢更是孕期不可或缺的重要大事。產檢次數已從10次增加至14次、將過去自費的妊娠糖尿病篩檢納入補助、更新增貧血檢驗與2次超音波檢查，讓懷孕過程更加安心。此外，未納入健保的新住民孕媽咪，也能享有相同的擴大產檢服務。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

Point6．出血＆胎動

蘇茗軒醫師表示，懷孕期間的出血原因相當多，初期如胚胎著床不穩或胚胎狀況不佳，中後期如早產徵象、前置胎盤所致，如又伴隨腹部疼痛，則有胎盤剝離的可能，需緊急就醫。

Point7．不適症狀

蘇茗軒醫師提到，根據國外研究，孕媽咪可減少接觸油煙，嘗試清淡飲食、少量多餐等做法以減緩孕吐的不適；症狀較嚴重時，請醫師評估開立藥物。

至於孕程中後期的腰痠背痛、下肢水腫、便祕等症狀，蘇茗軒醫師表示，選擇低跟、有足弓支撐的鞋子，能減輕下肢壓力，睡前足浴、腿部抬高按摩，除日常補充鈣、鎂外，維生素B1、B6也能同步改善腿部抽筋。

Point8．疫苗接種

懷孕期間的免疫力相對降低，確實施打疫苗是保護自己，也是保護胎兒的最佳做法。蘇茗軒醫師提到，流感疫苗是孕期任一階段都可施打；百日咳疫苗則建議約在28～36週之間施打，此疫苗施打約一個月後，抗體效果最佳，因此，最好在32週前接種。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

Point9．產兆

李偉慈醫師建議，通常出現規則宮縮及破水，應立即至醫療院所檢查，並將待產包帶著，做好入院待產的準備。「初產婦收住院標準，大多是子宮頸開3分鐘，陣痛每3分鐘一次，而經產婦因產程速度快，有出現落紅或是陣痛，就可趕緊至醫院待產。」

Point10．哺乳知識

李偉慈醫師補充，其實約在懷孕中期就會產生乳汁，他提醒，「但因這階段的擠乳動作，可能會引發宮縮而有早產風險，因此，不建議媽媽擠乳。」這時，孕媽咪可以先準備好哺乳內衣、溢乳墊和擠乳器等相關用品，產後注意均衡飲食、熱量補充和多喝水，保持愉悅的心情，不要給自己太大壓力，相信每位媽媽都有能力餵寶寶喝母乳。