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孕婦牙痛不能等！備孕時 先務必做好牙科檢查

聯合新聞網／ 媽媽寶寶

【文．整理／陳維婷　採訪諮詢／臺北醫學大學附設醫院婦產科主治醫師傅皓聲】

孕期牙痛，是不少孕媽咪的困擾！由於孕期荷爾蒙的改變，容易造成口腔問題的發生，但孕媽咪即使已經牙齦紅腫、發炎，甚至疼痛不已，依然不敢去就醫，深怕治療療程會影響胎兒的健康。不過，一味隱忍不治療，將可能加重疾病的症狀，反而得不償失。

俗話說「生一個孩子，掉一顆牙」，早年認為懷孕時，胎兒會偷走媽媽的骨本，導致鈣質缺乏因而掉牙。事實上，懷孕期間荷爾蒙的改變，才是導致孕婦口腔問題的主因。

造成孕婦口腔問題4原因

在孕前，牙齒都保養得很不錯，怎麼在懷孕後卻出現了一些口腔問題？臺北醫學大學附設醫院婦產部主治醫師傅皓聲表示，容易造成孕婦口腔問題的常見原因如下：

原因1．胃酸逆流

由於懷孕期間的荷爾蒙會使下食道括約肌放鬆，導致胃酸逆流。另外，在懷孕晚期胎兒逐漸增大，而擠壓至上方的胃部，使胃部更明顯感受到胃食道逆流。根據美國牙科協會期刊研究指出，約半數的胃食道逆流患者有蛀牙的問題。

原因2．口味改變

懷孕時，孕婦會出現飲食習慣的改變，可能偏愛酸梅或甜食。然而，當口腔環境酸鹼值小於5.5，牙齒最外層的珐琅質則會開始軟化，讓牙齒容易受到「酸攻擊」，而造成口腔問題的發生。

原因3．孕吐

約50～80％的孕婦有孕吐經驗，但其輕重程度不一，通常孕吐會持續到懷孕16週左右。過了16週後，症狀便會逐漸緩解，但有少部分的準媽媽仍會持續至七、八個月。傅皓聲醫師指出，「由於孕吐出的嘔吐物屬於酸性物質，同樣會增加牙齒接觸酸的機會。最終，導致琺瑯質腐蝕，容易造成口腔問題。」

原因4．疲勞與嗜睡

因為孕期間體內的荷爾蒙變化，使得讓人體產生疲累感。「孕婦容易因為疲累造成嗜睡，可能減少刷牙或使用牙線的機會。」

孕期的牙齒照護重點

孕婦在刷牙時可搭配使用牙線。然而，在刷牙前須事先漱口，以去除牙齒上的酸性物質，當胃酸逆流或孕吐後，酸性物質仍存留在牙齒表面，此時的琺瑯質會軟化，若未漱口就直接刷牙，容易讓琺瑯質受創的更嚴重。

另外，衛生福利部健保署補助懷孕期間的洗牙，每三個月即可執行一次牙結石清除服務，透過洗牙可避免牙結石堆積造成牙周感染。

【完整內容請見2023年01月號《媽媽寶寶雜誌》；訂閱媽媽寶寶雜誌電子版

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