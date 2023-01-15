孕期貧血一定要補鐵？3大常見貧血類型改善方式

【文／Clémence 採訪諮詢／彰化基督教醫院體系營養暨膳食部營養師杜宛蓁 參考資料／《懷孕婦女貧血臨床指引》、衛福部第八版「國人膳食營養素參考攝取量」】

根據國健署2017～2020年「國民營養健康狀況變遷調查」的結果，國內育齡婦女貧血的盛行率為19.35%。換句話說，每五名女性就有一人會產生貧血的問題。雖然貧血導致的頭暈、疲倦、虛弱會對生活造成影響，但在症狀不嚴重的情況下，大家多半不會太在意。然而，當肚子裡有了小生命，貧血就成為準媽媽必須正視的問題。

在《懷孕婦女貧血臨床指引》中指出，懷孕過程因為血液及血漿量增加、胎兒循環及氧氣輸送需要鐵質、胎盤代謝率高，身體對鐵的需求量大幅增加，一旦鐵的儲存及運送量下降、功能性鐵質缺乏，就會形成缺鐵性貧血（血紅素<12g/dl，即為貧血）。

孕期罹患缺鐵性貧血有多危險？彰化基督教醫院體系營養暨膳食部營養師杜宛蓁表示，血紅素下降會導致心臟過勞，生產過程可能會大量出血；胎兒缺乏鐵質容易發育遲緩，早產風險也會隨之上升。如果原本就有缺鐵性貧血，孕期最好積極補鐵，降低妊娠風險。

孕期有症狀．最好就醫檢查

根據《懷孕婦女貧血臨床指引》，孕期缺鐵的高風險群包含經產婦（特別是懷孕間隔小於6個月者）、多胞胎、體重過輕或肥胖、有不正常子宮出血病史、罹患發炎性腸道疾病、糖尿病患、素食、有抽菸習慣等。杜宛蓁營養師表示，由於植物性食物的鐵質利用率偏低，素食者，特別是吃純素的孕婦，比葷食者更容易產生缺鐵性貧血的問題。

由於身體在缺鐵時，可從鐵蛋白挪用存量，因此，缺鐵初期的症狀通常很輕微，不會有明顯感覺。但若持續缺鐵，鐵蛋白的存量耗盡，就會形成缺鐵性貧血。孕期出現疑似貧血的症狀，如：皮膚蒼白、手腳冰冷、頭暈、頭痛、頭重腳輕、胸痛、心跳加快、呼吸急促、指甲變得扁平薄，最好就醫檢查，確保母胎安全。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

貧血一定要補鐵？吃錯恐傷身

雖說孕期貧血以缺鐵性貧血最常見，但缺乏其他營養素一樣會引發貧血，進而產生妊娠風險。舉例來說，缺乏葉酸會造成巨球性貧血，缺乏維生素B12會造成巨球性貧血（又稱「惡性貧血」），缺乏維生素B6會造成小球性貧血。除此之外，罹患痔瘡、慢性感染、腸胃長腫瘤（如：胃癌或大腸癌）、消化性潰瘍等出血性疾病也會造成貧血。

孕期貧血不得輕忽，如何透過飲食改善？杜宛蓁營養師表示，雖然大多數人談到貧血的直覺反應都是「要補鐵」，但如果造成貧血的原因不是缺鐵（非缺鐵性貧血），就無法透過補充鐵質來改善症狀。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

兩種族群須減少鐵質攝取

倘若是因為先天疾病而貧血，如海洋性貧血、鐮刀型貧血，額外攝取鐵質甚至會損傷心、肝、肺、胰臟等器官，引發心臟衰竭、肝硬化、糖尿病等嚴重的後遺症。「先天性貧血患者沒有缺鐵的問題。重度海洋性貧血、鐮刀型貧血需要頻繁輸血治療，體內鐵含量甚至會偏高。這類型患者非但不能補鐵，還要減少鐵質攝取，才不會損傷身體。」

她指出，重度海洋性貧血患者，孕期應避免食用牛肉、豬血等高鐵食物。輕度海洋性貧血只要把握營養均衡的原則，毋須特別調整飲食內容。「找出貧血原因對症下藥，才能真正解決問題。」