快訊

讓方念華等了20年 林青霞難得鬆口談老公

中油：下周油價不調整 春節期間油價「只跌不漲」

流水席之亂再更新！「輔大陳若儀」發7聲明：盼司法還我公道

孕期貧血一定要補鐵？3大常見貧血類型改善方式

聯合新聞網／ 媽媽寶寶
（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

【文／Clémence 　採訪諮詢／彰化基督教醫院體系營養暨膳食部營養師杜宛蓁　參考資料／《懷孕婦女貧血臨床指引》、衛福部第八版「國人膳食營養素參考攝取量」】

根據國健署2017～2020年「國民營養健康狀況變遷調查」的結果，國內育齡婦女貧血的盛行率為19.35%。換句話說，每五名女性就有一人會產生貧血的問題。雖然貧血導致的頭暈、疲倦、虛弱會對生活造成影響，但在症狀不嚴重的情況下，大家多半不會太在意。然而，當肚子裡有了小生命，貧血就成為準媽媽必須正視的問題。

在《懷孕婦女貧血臨床指引》中指出，懷孕過程因為血液及血漿量增加、胎兒循環及氧氣輸送需要鐵質、胎盤代謝率高，身體對鐵的需求量大幅增加，一旦鐵的儲存及運送量下降、功能性鐵質缺乏，就會形成缺鐵性貧血（血紅素<12g/dl，即為貧血）。

孕期罹患缺鐵性貧血有多危險？彰化基督教醫院體系營養暨膳食部營養師杜宛蓁表示，血紅素下降會導致心臟過勞，生產過程可能會大量出血；胎兒缺乏鐵質容易發育遲緩，早產風險也會隨之上升。如果原本就有缺鐵性貧血，孕期最好積極補鐵，降低妊娠風險。

孕期有症狀．最好就醫檢查

根據《懷孕婦女貧血臨床指引》，孕期缺鐵的高風險群包含經產婦（特別是懷孕間隔小於6個月者）、多胞胎、體重過輕或肥胖、有不正常子宮出血病史、罹患發炎性腸道疾病、糖尿病患、素食、有抽菸習慣等。杜宛蓁營養師表示，由於植物性食物的鐵質利用率偏低，素食者，特別是吃純素的孕婦，比葷食者更容易產生缺鐵性貧血的問題。

由於身體在缺鐵時，可從鐵蛋白挪用存量，因此，缺鐵初期的症狀通常很輕微，不會有明顯感覺。但若持續缺鐵，鐵蛋白的存量耗盡，就會形成缺鐵性貧血。孕期出現疑似貧血的症狀，如：皮膚蒼白、手腳冰冷、頭暈、頭痛、頭重腳輕、胸痛、心跳加快、呼吸急促、指甲變得扁平薄，最好就醫檢查，確保母胎安全。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

貧血一定要補鐵？吃錯恐傷身

雖說孕期貧血以缺鐵性貧血最常見，但缺乏其他營養素一樣會引發貧血，進而產生妊娠風險。舉例來說，缺乏葉酸會造成巨球性貧血，缺乏維生素B12會造成巨球性貧血（又稱「惡性貧血」），缺乏維生素B6會造成小球性貧血。除此之外，罹患痔瘡、慢性感染、腸胃長腫瘤（如：胃癌或大腸癌）、消化性潰瘍等出血性疾病也會造成貧血。

孕期貧血不得輕忽，如何透過飲食改善？杜宛蓁營養師表示，雖然大多數人談到貧血的直覺反應都是「要補鐵」，但如果造成貧血的原因不是缺鐵（非缺鐵性貧血），就無法透過補充鐵質來改善症狀。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

兩種族群須減少鐵質攝取

倘若是因為先天疾病而貧血，如海洋性貧血、鐮刀型貧血，額外攝取鐵質甚至會損傷心、肝、肺、胰臟等器官，引發心臟衰竭、肝硬化、糖尿病等嚴重的後遺症。「先天性貧血患者沒有缺鐵的問題。重度海洋性貧血、鐮刀型貧血需要頻繁輸血治療，體內鐵含量甚至會偏高。這類型患者非但不能補鐵，還要減少鐵質攝取，才不會損傷身體。」

她指出，重度海洋性貧血患者，孕期應避免食用牛肉、豬血等高鐵食物。輕度海洋性貧血只要把握營養均衡的原則，毋須特別調整飲食內容。「找出貧血原因對症下藥，才能真正解決問題。」

【完整內容請見2023年01月號《媽媽寶寶雜誌》；訂閱媽媽寶寶雜誌電子版

延伸閱讀

便當盒、塑膠袋易溶出毒物！營養師「一個步驟」解決

營養師PO文「婚禮不重要」 網說實話：一場豪華婚禮社交炫耀一輩子

長壽大國「日本」國民為何正在變矮？科學解謎身高與壽命關聯

孕期檢查出乳癌？她勇敢面對：我要看孩子長大，在缺陷上看見更美的自己！

相關新聞

新竹市立馬偕兒童醫院啟動服務 24小時守護竹竹苗孩子的健康

曾經，在兒科醫師人力不足的那些年，新竹地區的孩子若於晚上10點後有急診的需求，心急如焚的父母往往不知該送往何處！如今，新竹市有兒童醫院了！不只24小時有兒科醫師駐診，罹患癌症的兒童也能在地接受治療，急、重、罕、難症的孩子更不必再轉診到外縣市就醫。新竹市政府與馬偕醫院攜手，讓竹竹苗地區的孩子從在媽媽的肚子裡，就能擁有醫學中心等級且24小時不間斷的醫療守護！

孕婦牙痛不能等！備孕時 先務必做好牙科檢查

孕期牙痛，是不少孕媽咪的困擾！由於孕期荷爾蒙的改變，容易造成口腔問題的發生，但孕媽咪即使已經牙齦紅腫、發炎，甚至疼痛不已，依然不敢去就醫，深怕治療療程會影響胎兒的健康。不過，一味隱忍不治療，將可能加重疾病的症狀，反而得不償失。

孕期貧血一定要補鐵？3大常見貧血類型改善方式

根據國健署2017～2020年「國民營養健康狀況變遷調查」的結果，國內育齡婦女貧血的盛行率為19.35%。換句話說，每五名女性就有一人會產生貧血的問題。雖然貧血導致的頭暈、疲倦、虛弱會對生活造成影響，但在症狀不嚴重的情況下，大家多半不會太在意。然而，當肚子裡有了小生命，貧血就成為準媽媽必須正視的問題。

分辨雙胞胎是同卵或異卵很重要！同卵雙胞胎類型多樣化 預後風險大不同

雙胞胎的出現，總是很引人注目！不論是一模一樣的長相，或是傳說中的心電感應，都讓人充滿好奇！特別是代表「好」字的「異卵龍鳳雙胞胎」，更是大家的焦點。懷孕一次就有兩（多）個寶寶，令人羨慕，不過，在專門照顧孕產婦的臨床醫師眼中，人見人愛的雙（多）胞胎卻是不折不扣的「大反派」！

有種冷是阿嬤覺得你冷！尿布要省一點用！這些觀念你聽過嗎？

雙薪夫妻忙碌於育兒與工作間，就像蠟燭兩頭燒一樣，真的很辛苦。因此，若有長輩願意顧孫，肯定讓新手父母鬆了一口氣並且心存感激。然而，在世代觀念的差異下，長輩的教養經驗不見得適用於現在的育兒模式，久而久之，兩代人很可能因教養觀的不同而產生分歧並發生口角。

嚴正嵐當媽媽後的新生活 終於明白為孩子赴湯蹈火的意義 也沒想過另一半會是這樣的父親！

嚴正嵐已正式升格為母親了！她輕聲細語地說著初為人母的生活片刻，眼裡閃著光、臉上不時揚起迷人的笑意，就算育兒時，遇到難過孤獨的時刻，也能轉換心態，笑臉面對，而我們都知道那是活在幸福裡，才會出現的表情。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。