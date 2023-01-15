有種冷是阿嬤覺得你冷！尿布要省一點用！這些觀念你聽過嗎？
【文／陳維婷 採訪諮詢／中山醫學大學附設醫院兒童部新生兒科主任王杏安】
雙薪夫妻忙碌於育兒與工作間，就像蠟燭兩頭燒一樣，真的很辛苦。因此，若有長輩願意顧孫，肯定讓新手父母鬆了一口氣並且心存感激。然而，在世代觀念的差異下，長輩的教養經驗不見得適用於現在的育兒模式，久而久之，兩代人很可能因教養觀的不同而產生分歧並發生口角。
狀況題．尿布省一點用．不必一直換
嬰幼兒更換尿布的時機點？
寶寶的皮膚相當嬌嫩，只要稍不注意，很可能對其肌膚造成負擔，而引起令人不適的肌膚問題，因此，照顧者對於尿布不該有能省則省的想法。
當尿布不透氣，濕氣容易存在尿布與肌膚間，長期悶住容易造成尿布疹等肌膚問題。只要寶寶不舒服，家長在照顧上也得更加費心。
原則上，建議父母在寶寶餵奶前更換尿布，可先檢查尿布是否濕了，若濕了則可以馬上替換。另外，現今市面上有許多尿布會有尿液顯示的功能，當尿液顯示條被寶寶的尿液浸濕後就會出現變化，方便照顧者判斷是否需適時更換尿布。
狀況題．「有種冷是阿嬤覺得你冷」
嬰兒怎麼穿才不會著涼？
「寶寶要多穿一點，才不會感冒。」、「媽，別再給孩子添衣服了，他都滿頭大汗了！」從坊間有種說法叫「有種冷是阿嬤覺得你冷」，即能深刻感受到長輩對於冷熱的感受跟年輕人很不一樣。
究竟該如何評估寶寶的體溫？王杏安醫師表示，應觸摸身體的中心體溫，像是頸部或背部，但許多長輩都會摸寶寶的手或腳，只要感到冰冷，就認為需添加衣物，「手腳冰冷其實是血液循環不好的關係，就算添加衣物，手腳依然會冰冷。不妨，幫寶寶穿上襪子或手套，讓末梢循環變好，就能解決手腳冰冷的問題。」
面對無法用言語表達感受的寶寶，常常一不小心就穿太多或太少，讓家長很難掌握幫寶寶穿衣的件數，王杏安醫師說明，孩子可參考成人的穿法，大人怎麼穿，寶寶就穿什麼。若讓寶寶穿過多的衣物，並不會減少感冒的機率，反而增加了濕疹的機會，更加得不償失。
【完整內容請見2023年01月號《媽媽寶寶雜誌》；訂閱媽媽寶寶雜誌電子版】
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