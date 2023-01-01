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寶寶肚子大＝脹氣？常見5原因＆解決方法

聯合新聞網／ 媽媽寶寶
（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
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【文／Tiffany　採訪諮詢／晶英產後護理之家護理督導張家慧　圖片提供／shutterstock】

明明喝飽了，尿布也換了，寶寶依然躁動不安，原來是肚子鼓鼓的不舒服！寶寶脹氣可說是父母常遇到的育兒困擾，該如何處理？從分辨是否脹氣開始，了解發生原因，再針對不同原因，以不同辦法解決，相信父母不再對寶寶脹氣感到不知所措了。

根據統計，平均每10個寶寶中，就有6個寶寶曾有過脹氣問題。晶英產後護理之家護理督導張家慧指出，「雖然寶寶還不會以言語表達，但要發現和解決其實並不困難，爸媽需要多點耐心，與寶寶培養相處的默契，相信爸媽自身都有能力，了解自身寶寶的身體狀況。」

看形狀聽聲音．初步判斷脹氣兩關鍵

想要知道脹氣的成因，爸媽要先了解何謂脹氣？張家慧護理師提到，「寶寶的肚子大，不代表就是脹氣」，只要仔細觀察新生兒，會發覺其實他們的肚子大多都鼓鼓的，想要判斷是否脹氣，可從兩點下手觀察：

1.看形狀：爸媽可在寶寶喝完奶的兩小時後，觀察寶寶的肚子狀態，如果發現肚子鼓起來時，肋骨下緣變得明顯，且皮膚緊繃呈現光滑面，是脹氣的機率就很高。

2.聽聲音：觀察完形狀後，爸媽可一手放在肚子上，用另一隻手敲敲看，倘若發出如同氣球般「波、波、波」的聲音，就表示寶寶真的脹氣了。

張家慧護理師建議，平常多透過洗澡時觀察自家孩子的身體狀況，就能在脹氣發生時，明確分辨，並及時緩解寶寶的不舒服。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
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5個脹氣原因&解決方法

不想讓孩子深受脹氣所苦，爸媽日常要多留意容易造成脹氣的原因，以及解決辦法，張家慧護理師指出常見5個原因：

1.過度哭鬧

張家慧護理師指出，有些寶寶的氣質容易哭鬧，一旦哭鬧時間太長，情緒過於激動，在哭的過程中不小心吸入過多空氣，太多的空氣跑進肚子裡，容易引起寶寶的不適，而寶寶可能又因為肚子不舒服，哭得太大聲。

2.吸奶速度快

若寶寶喝奶喝得太急促，或是餵奶方式不對，都容易讓寶寶吸進太多空氣而導致脹氣。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
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3.腸道益生菌不足

張家慧護理師也提到，一個多月左右的寶寶，腸胃道機能尚未發育完全，腸道用來分解奶類的消化酶、酵素等分泌尚未足夠，因此，如果一下子喝了太多的奶，腸胃道來不及吸收，就會出現不適症狀。

4.不適應配方奶的牛奶蛋白

配方奶的牛奶蛋白不適應，也是常見的脹氣原因之一，因為奶粉中的蛋白分子過大，導致寶寶的腸胃無法消化，進而造成小肚肚不舒服。張家慧護理師表示，「若媽媽在產後護理之家坐月子，碰到寶寶有這類的情況，多能在此階段被觀察出來。」

5.母奶媽媽的飲食

除了喝配方奶的寶寶，母乳寶寶也有可能因為「奶」而脹氣，張家慧護理師提到，「媽媽吃了什麼，母乳成分就是吃進去的食物」，如果發現母乳寶寶有脹氣的情況，多數原因來自於媽媽的飲食內容。

脹氣通常不是單一原因所造成，唯有靠爸媽從日常照護中觀察，同時也提醒，如果脹氣都不是上述原因，要懷疑寶寶是不是生病了，必要時前往醫療院所給專業醫師評斷，確認腸胃道的健康。

【完整內容請見2022年12月號《媽媽寶寶雜誌》；訂閱媽媽寶寶雜誌電子版

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