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安胎不是越久越好！4情況要喊卡 確保母胎都平安

聯合新聞網／ 媽媽寶寶
（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
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【文／Clémence　採訪諮詢／高雄馨蕙馨醫院胎兒影像科主任曾翌捷　圖片提供／shutterstock】

根據統計，台灣的早產發生率為10%，換句話說，每10名孕婦就有1人可能會在37週以前生產。雖然安胎可以延長懷孕週數避免早產，但也不是萬無一失。設定停損點「見好就收」，才能讓母胎都平安。

安胎讓人避之唯恐不及，然而一旦懷孕，就可能會面臨這個課題。高雄馨蕙馨醫院胎兒影像科主任曾翌捷表示，安胎主要是為了「預防早產」及「監測、觀察母胎狀態」。

未足月出現產兆．就必須安胎

懷孕期間，若未滿37週就出現早產徵兆，如1小時有6次以上的持續性陣痛、陣痛強度令人難以忍受（痛到說不出話）、休息無法改善，或陣痛時陰道出血、腹部產生下墜感、出現便意感、腰痠，就必須安胎。

「除了典型的早產徵兆，孕期如果出現突發性破水、子宮頸閉鎖不全等早產的危險因子，也要安胎」。曾翌捷醫師指出，突發性破水可能會出現在懷孕的任一個階段。無論是早期、中期或後期，第一時間都要先安胎。子宮頸閉鎖不全會讓子宮頸被撐開，如果本身是高風險群，最好在懷孕初期做子宮頸環紮手術預防。

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此外，懷雙胞胎、高危險妊娠、有婦科病史、子宮發炎感染、陰道出血都會影響懷孕的穩定性。一旦出現上述狀況，也要視情況安胎。

曾翌捷醫師表示，由於安胎藥可能會引起副作用或併發症，臨床通常會建議準媽媽先在家休息。如果休息仍無法改善症狀，才會開立安胎藥。開立藥物時，會根據不同孕期使用個別藥物治療。如果服藥仍無法改善症狀，或有慢性病、高危險妊娠等危險因子，還是得住院安胎。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）
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設定停損點．4情況須喊卡

住院安胎不是萬無一失，安胎到一半出狀況時有所聞。在有些狀況下，胎兒在子宮待得越久，胎死腹中的風險也會隨之升高。因此，醫師通常會設定停損點，提醒準媽媽見好就收。

曾翌捷醫師表示，「許多人都有『安胎一定要安到足月才能生』的迷思，其實以目前的新生兒照顧水準而言，30～32週的胎兒存活率已超過9成，胎兒器官在34週以後就大致發育成熟，不一定要等到足月生產。」

他指出，安胎過程中只要出現以下狀況，一般會建議中止安胎：

1.早期破水。

2.子宮不由自主收縮。

3.無法控制的出血。

4.胎心音不穩或發燒等感染跡象。

曾翌捷醫師解釋，「早期破水會讓母胎暴露在感染風險中。子宮不由自主收縮可能是子宮本身有問題。當子宮無法給予胎盤養分，自然也就無法幫助胎兒發育。發燒、胎心音不穩則會提高妊娠風險，恐危及母胎性命。」

他說，門診常碰到評估必須讓胎兒出生，但家屬說寶寶還太小，堅持繼續安胎。「其實當胎兒持續無法長大，就要思考可能是子宮的功能出了問題。如果子宮無法供給胎盤養分，胎兒在媽媽體內待得再久，也不會長大。」

【完整內容請見2022年12月號《媽媽寶寶雜誌》；訂閱媽媽寶寶雜誌電子版

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