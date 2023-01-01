每一項都有意義！14次公費產檢按時做 降低孕產風險 並與產科醫師建立互信

【文／李藹芬 採訪諮詢／中山醫院婦產科主任鍾國騰 圖片提供／shutterstock】

懷孕是人生大事，為了確實掌握母胎健康，定期接受產前檢查可說是孕期最重要的大事！

當驗孕棒驗出兩條線時，你會馬上衝到醫院驗孕嗎？還是再等一等呢？比起過去多到妊娠12週才開始進行產檢，如今，已提前到8週即可拿著媽媽手冊到醫療院所進行產檢了。記住，按時接受14次產檢，是確保自己與胎兒健康的不二法門！

產檢與一般就醫的掛號費不同

雖然都是到醫院看診，但產檢與平時就醫不同，就醫使用健保卡，部分負擔的掛號費是依據醫院層級而定，從基層診所的50元到醫學中心的420元不等。醫院申請補助的單位是健保署；產檢則是憑媽媽手冊掛號，不論醫院層級，只要付100元，補助單位則是國健署。如果14次的產檢次數用完了，胎兒還未「退房」，到醫院繼續檢查就要使用健保卡掛號囉。

公費產檢

中山醫院婦產科主任鍾國騰指出，國健署所提供的14次產檢時程為：在28週之前，每月產檢1次；29～36週，每兩週產檢一次；36週以後，每週檢查一次。高危險妊娠或妊娠併發症的孕婦，則視其情況增加產檢次數，以確保母體及胎兒的健康。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

他表示，通常於8～10週進行第一次產檢，檢查項目相當全面，涵蓋：問診（家庭疾病史、過去疾病史、過去孕產史、本胎不適症狀、成癮習慣查詢等）、身體檢查（體重、身高、血壓、甲狀腺、乳房、骨盆腔檢查、胸部及腹部檢查）、實驗室檢查（血液常規項目、尿蛋白、尿糖）；流產徵兆、高危險妊娠與孕期營養衛教指導；第一次超音波檢查。

他指出，「以超音波確認是否為子宮內懷孕，確認胎兒心跳、評估胎兒數、胎兒大小測量、著床位置與計算預產期」。

第二次之後的產檢，則以例行性項目為主，包括：問診（本胎不適症狀如出血、腹痛、頭痛、痙攣等）、身體檢查（體重、血壓、胎心音、胎位、水腫、靜脈曲張）、實驗室檢查（尿蛋白、尿糖），並在特定週數安排特定檢查。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

利用產檢與產科醫師建立互信

產檢的目的，主要是預防婦女發生合併症及畸胎的產生，也有助於早期發現孕婦及胎兒的健康問題，及早處置以避免發生更嚴重的狀況。中山醫院婦產科主任鍾國騰表示，「這也是孕媽咪與產科醫師熟悉並建立互信的機會」。

由於生產不是生病，面對產檢項目、生產方式等，在沒有生命安全的狀況下，並未有一定要怎樣的標準答案，醫師與產婦更需要建立像夥伴的關係，一起討論彼此都可接受的做法，特別是現代產婦的自主意識高漲，醫師有專業，產婦有想法，雙方需要充分溝通，才能在專業與想法取得平衡建立共識，共同迎接小生命的到來。