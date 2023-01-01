凍卵保留生育選擇權．誰需要？懶人包帶你了解適合對象、療程&費用

【文／Daisy 採訪諮詢／王家瑋婦產科診所生殖醫學暨試管嬰兒中心副院長陳芊彣 圖片提供／shutterstock】

在晚婚晚育的趨勢下，女性清楚瞭解生育能力隨年紀增長而下降的事實，加上近年來有不少知名藝人、網紅紛紛進行凍卵手術，進而掀起凍卵議題的討論。

越來越多女性開始思考是否該為自己買下這份生育能力的保險，為未來生子計畫預做準備。凍卵是什麼？你也在考慮凍卵嗎？流程與費用為何？不妨藉由此篇懶人包整理，先瞭解一番。

凍卵技術的問世，造福了正值婚育年齡，但尚未有對象或正專注於學業、事業，未有生育計劃的女性，預存年輕的卵子，讓未來生育寶寶多一份保障。但在思索是否進行凍卵時，除了考慮未來的生育需求，應先對於技術及自身的生殖系統有所了解，才能做出更適合的決定。

什麼是凍卵技術？王家瑋婦產科診所生殖醫學暨試管嬰兒中心副院長陳芊彣表示，凍卵技術為試管嬰兒技術之延伸，科學研究發現，將精子放入液態氮中（維持於攝氏零下196度低溫），可減緩其新陳代謝而達到保存效果，進而嘗試胚胎冷凍保存，並發現特定的小細胞也能透過此一技術達到相同效果，於是延伸出凍卵技術，將女性的卵子取出，置入液態氮中冷凍保存。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

需凍卵對象與最佳年齡？

女性體內卵子的總數在出生即成定數，並隨年齡增加而遞減，其品質與正常率也會隨年紀增長而下降。特別是35歲以上女性，其卵子品質每年下降幅度更為明顯，而有婦科相關疾病或進行手術等因素也會影響卵子數量與品質。因此，陳芊彣醫師建議以下5類對象，可考慮先行凍卵：

1.35歲以上無對象、未婚女性，但未來仍有婚育計畫者。

2.計劃出國、長期打拚事業，預估晚婚的女性。

3.存在婦科疾病或有手術需求。（如：巧克力囊腫等卵巢腫瘤患者，因手術可能傷害卵巢功能，建議事先進行卵子保存。）

4.罹患癌症，需進行化療或放射線治療。

5.AMH（抗穆勒氏管荷爾蒙）值偏低（小於2）、卵巢早衰者。

陳芊彣醫師表示，考慮卵子的數量與品質，最佳的凍卵年齡為30～35歲，若已預期無法於卵子最精華時期生兒育女，就建議先行凍卵，越早進行卵子的保存，除了卵子品質佳，亦能收集到較多數量的卵子。

（圖片／媽媽寶寶雜誌提供）

凍多少顆卵才夠？

陳芊彣醫師指出，進行一次凍卵技術，大約可以取出5～20顆卵子。不過，隨著年紀越大，卵巢功能下降，一次療程可取出冷凍的卵子數也會減少。

以試管嬰兒成功率50%，生下一個寶寶的平均值來看，通常36歲女性平均需5顆卵；38歲女性平均需11顆卵；40歲女性平均需20顆卵；至於42歲女性，則至少需凍30顆卵，才有50%的機會能獲得一個寶寶。

通常凍卵的顆數越多，未來得到寶寶的機會也會提升，但卵子數量少的女性也不必過於擔心，只要對生育一事更為積極，一樣也能夠擁有獲得寶寶的機會。另外，凍卵數也取決於預計生育幾個孩子，醫師都會根據女性的需求來討論。